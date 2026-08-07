TriZone Semafor Plus
- 指标
-
Ahmed Hamed Hamed EadwanCHINESE TRANSLATION — 中文
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TITLE:
MQL5 开发者与交易者 | R protocols 创始人
ABOUT:
您好，我是 Ahmed，来自阿拉伯联合酋长国的交易者和 MQL5 开发者，
R protocols 的创始人。
我自 1984 年开始编写代码，自 2006 年开始交易市场。
多年来，我为自己开发交易工具，通过真实市场经验不断完善它们。
现在，我将这些工具与 MQL5 社区分享。
- 版本: 1.1
- 更新: 9 八月 2026
- 激活: 5
如果您需要结构化的多层级拐点检测，并结合实时图表仪表盘分析、移动端Push推送通知以及EA自动化交易集成 — TriZone Semafor Plus 是专门为您的交易流程打造的。
为什么升级到 TriZone Semafor Plus？
- 实时图表仪表板面板： 在图表上直接显示当前多层级市场统计数据、活动信号层级以及多周期方向一致性。
- 完整的通知套件： 在拐点确认的瞬间，向您的手机发送即时移动端 Push 推送通知和电子邮件提醒。
- EA自动化缓冲区 (Buffer 6)： 拥有专门供 EA 读取的信号强度缓冲区。您的EA只需调用一次 iCustom 即可读取信号方向和强度。
iCustom Reference — TriZone_Semafor_Plus
输出缓冲区 (Output Buffers):
|缓冲区
|索引
|信号
|内容
|BufLow1
|0
|BUY
|1级 Low 拐点价格 — 快速 ZigZag
|BufHigh1
|1
|SELL
|1级 High 拐点价格 — 快速 ZigZag
|BufLow2
|2
|BUY
|2级 Low 拐点价格 — 中速 ZigZag
|BufHigh2
|3
|SELL
|2级 High 拐点价格 — 中速 ZigZag
|BufLow3
|4
|BUY
|3级 Low 拐点价格 — 慢速 ZigZag
|BufHigh3
|5
|SELL
|3级 High 拐点价格 — 慢速 ZigZag
|BufSignal
|6
|BUY / SELL
|EA 信号强度: +1/+2/+3 买入, -1/-2/-3 卖出, 0 = 无信号
iCustom 代码示例
|int g_tzsHandle = INVALID_HANDLE;
int OnInit()
{
g_tzsHandle = iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT, "TriZone_Semafor_Plus", 5, 1, 3, 159, 159, 2, 13, 8, 5, 108, 108, 3, 34, 21, 12, 108, 108, 4, "EA1", 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "alert.wav", 0, 20, 30, clrDodgerBlue, clrOrangeRed, C'20,20,30', 9);
if(g_tzsHandle == INVALID_HANDLE) return INIT_FAILED;
return INIT_SUCCEEDED;
}
void OnTick()
{
int safeShift = 4;
double sigBuf[1];
if(CopyBuffer(g_tzsHandle, 6, safeShift, 1, sigBuf) != 1) return;
int sigValue = (int)sigBuf[0];
if(sigValue > 0) PrintFormat("BUY Signal Level %d", sigValue);
else if(sigValue < 0) PrintFormat("SELL Signal Level %d", MathAbs(sigValue));
}
EA MinShift Global Variable Auto-Detect
EA 自动检测安全偏移量 (MinShift)：
|// EA: Auto-detect safe shift from indicator Global Variable
int GetMinShift(string instanceID)
{
string hash = HashToHex8(instanceID);
string gvName = "TZP_" + hash + "_MinShift";
if(GlobalVariableCheck(gvName))
return (int)GlobalVariableGet(gvName);
return 4; // fallback to default
}