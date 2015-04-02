Neuron Quant EURUSD
- 专家
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Tiago Oliveira Silva🇨🇳 中文
您好，我是 Thiago Silva，一名交易员和开发者，与我的优秀团队共同工作，团队也由 Lucas Farias 共同领导。我们专注于为金融市场开发交易机器人和定制指标。
我们的交易机器人采用高精度策略进行开发，并经过严格测试，以确保高效和稳定的表现。我们运用先进技术，包括神经网络和前沿算法，打造兼具精准性、自动化和高效表现的交易工具。
把握机会，使用功能完善且高效的工具进行交易，这些工具旨在提升您在金融市场中的交易表现。 在我们的个人资料中，您可以找到我们提供的部分服务，以满足不同交易者的多样化需求。
- 版本: 1.1
- 激活: 5
Neuron Quant EURUSD
Neuron Quant EURUSD 是一款专为 MetaTrader 5 上的 EURUSD 自动交易开发的 Expert Advisor，主要运行配置为 M1 时间周期。
系统结合技术分析、形态识别、多周期分析、波动率分析、趋势强度、动量以及神经网络过滤。
Neuron Quant EURUSD 不依赖单一指标，而是在执行交易前综合评估多个市场条件。
系统的目标是建立一个结构化的决策过程，使方向、趋势强度、波动率和价格行为同时满足策略内部条件。
交易策略
该策略持续监控 EURUSD，并处理多种技术变量。
分析内容包括：
RSI
ADX
MACD
ATR
移动平均线
相对成交量
Momentum
趋势强度
K线结构
价格相对于移动平均线的位置
波动率
多时间周期市场环境
内部 BUY 和 SELL 模式
这些变量会由策略内部逻辑综合处理，然后决定是否允许入场。
BUY 和 SELL 条件分别进行评估，使系统能够根据当前市场方向和结构进行分析。
主要配置针对 EURUSD M1。
神经网络分析
Neuron Quant EURUSD 包含一个集成于交易决策流程中的神经网络分析模块。
该模块分析与波动率、动量、趋势强度、K线行为和市场结构相关的信息。
神经网络作为额外的分析过滤层，与主要交易逻辑共同工作。
其作用是帮助系统分析多个市场变量的组合，而不是依赖孤立的技术信号。
神经网络无法保证预测未来市场走势，也无法消除交易风险。
市场环境分析
EA 会在开仓前分析不同的市场环境。
系统检查趋势方向、动量、波动率和价格行为之间是否具有足够的一致性。
不同的技术条件组合可能产生 BUY、SELL 或不交易的决定。
Take Profit 和 Stop Loss
自动交易使用预设的 Take Profit 和 Stop Loss。
发送订单前，EA 会检查：
可用保证金
最小交易量
最大交易量
交易量步长
Tick Size
最小 Stop Loss 距离
最小 Take Profit 距离
Ryan Jones Fixed Ratio
Neuron Quant EURUSD 使用 Ryan Jones Fixed Ratio 资金管理方法。
交易手数可根据累计表现和配置的 Delta 进行调整。
参考初始手数为 0.01。
用户应根据账户余额、杠杆、经纪商条件和个人风险水平调整交易手数。
集成交易面板
EA 内置 MetaTrader 5 图表交易面板。
面板显示：
当日结果
累计结果
账户余额
可用保证金
当前点差
当前手数
Ryan Jones 等级
Delta 进度
同时提供 BUY、SELL 和 CLOSE ALL 手动控制按钮。
主要配置
交易品种：EURUSD
时间周期：M1
初始手数：0.01
资金管理：Ryan Jones Fixed Ratio
Take Profit：启用
Stop Loss：启用
平台：MetaTrader 5
账户类型：Standard 或 Cent
约 100 USD 可作为标准配置测试的参考初始资金。
经纪商与执行条件
不同经纪商之间的点差、佣金、流动性、执行速度、服务器时间、合约规格和历史数据质量可能导致不同结果。
推荐回测
交易品种：EURUSD
时间周期：M1
测试模式：Every Tick Based on Real Ticks
初始手数：0.01
推荐测试周期：3 年
真实历史 Tick 数据的可用性取决于经纪商。
建议同时分析回撤、交易次数、Profit Factor、资金曲线以及结果在时间上的分布。
风险提示
金融市场交易存在风险。
历史结果和回测并不能保证未来表现。
建议在实盘使用前，通过 MetaTrader 5 Strategy Tester 和模拟账户进行独立测试。