KS Auto Trade Close Manager Time Base — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически закрывает открытые сделки в заданное пользователем время (по местному времени компьютера) и оснащен простой панелью управления, размещаемой прямо на графике.



Основные возможности



Автоматическое закрытие по расписанию (опционально): закрытие сделок в конкретное местное время (ЧЧ:ММ, например, 23:55). Используется местное время терминала/компьютера (функция TimeLocal()), а не время сервера.



Три режима закрытия (выбираются в настройках или на панели):



ALL (Все) — закрытие всех соответствующих позиций



PROFIT ONLY (Только прибыль) — закрытие только прибыльных позиций



LOSS ONLY (Только убыток) — закрытие только убыточных позиций



Фильтры



Все символы или только символ текущего графика



Фильтр по Magic Number (0 = игнорировать)



Информационная панель на графике



Переключатель отображения (показать/скрыть)



Текущие данные: баланс, средства (equity), плавающая прибыль/убыток, количество открытых сделок



Статус расписания и выбранный режим



Опциональные часы (местное время)



Три кнопки для оперативного переключения режима закрытия



Настраиваемые цвета, положение и угол размещения



Уведомления (по каждой закрытой сделке + итоговый отчет)



Всплывающее окно (Alert) в терминале



Push-уведомления на мобильное устройство



Email



Принцип работы



Включите функцию закрытия по расписанию и установите желаемое местное время.



Выберите режим по умолчанию (ALL / PROFIT ONLY / LOSS ONLY).



Советник проверяет время каждую секунду с помощью таймера. Когда местное время совпадает с целевой минутой (и действие еще не выполнялось для данной даты и времени), он закрывает отфильтрованные позиции в соответствии с активным режимом.



Информация о каждой закрытой сделке и итоговый отчет могут отправляться через выбранные каналы уведомлений.



Панель позволяет менять режим или скрывать интерфейс, не удаляя советника с графика.



Благодарим за скачивание; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.