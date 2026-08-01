KS Auto Trade Close Manager Time Base
- Утилиты
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
🌐 smarttradingpip.com | advocateprosuit.in | cctvpeoplecounting.com
- Версия: 1.12
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 10
KS Auto Trade Close Manager Time Base — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически закрывает открытые сделки в заданное пользователем время (по местному времени компьютера) и оснащен простой панелью управления, размещаемой прямо на графике.
Основные возможности
Автоматическое закрытие по расписанию (опционально): закрытие сделок в конкретное местное время (ЧЧ:ММ, например, 23:55). Используется местное время терминала/компьютера (функция TimeLocal()), а не время сервера.
Три режима закрытия (выбираются в настройках или на панели):
ALL (Все) — закрытие всех соответствующих позиций
PROFIT ONLY (Только прибыль) — закрытие только прибыльных позиций
LOSS ONLY (Только убыток) — закрытие только убыточных позиций
Фильтры
Все символы или только символ текущего графика
Фильтр по Magic Number (0 = игнорировать)
Информационная панель на графике
Переключатель отображения (показать/скрыть)
Текущие данные: баланс, средства (equity), плавающая прибыль/убыток, количество открытых сделок
Статус расписания и выбранный режим
Опциональные часы (местное время)
Три кнопки для оперативного переключения режима закрытия
Настраиваемые цвета, положение и угол размещения
Уведомления (по каждой закрытой сделке + итоговый отчет)
Всплывающее окно (Alert) в терминале
Push-уведомления на мобильное устройство
Email
Принцип работы
Включите функцию закрытия по расписанию и установите желаемое местное время.
Выберите режим по умолчанию (ALL / PROFIT ONLY / LOSS ONLY).
Советник проверяет время каждую секунду с помощью таймера. Когда местное время совпадает с целевой минутой (и действие еще не выполнялось для данной даты и времени), он закрывает отфильтрованные позиции в соответствии с активным режимом.
Информация о каждой закрытой сделке и итоговый отчет могут отправляться через выбранные каналы уведомлений.
Панель позволяет менять режим или скрывать интерфейс, не удаляя советника с графика.
Благодарим за скачивание; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.
Основные возможности
Автоматическое закрытие по расписанию (опционально): закрытие сделок в конкретное местное время (ЧЧ:ММ, например, 23:55). Используется местное время терминала/компьютера (функция TimeLocal()), а не время сервера.
Три режима закрытия (выбираются в настройках или на панели):
ALL (Все) — закрытие всех соответствующих позиций
PROFIT ONLY (Только прибыль) — закрытие только прибыльных позиций
LOSS ONLY (Только убыток) — закрытие только убыточных позиций
Фильтры
Все символы или только символ текущего графика
Фильтр по Magic Number (0 = игнорировать)
Информационная панель на графике
Переключатель отображения (показать/скрыть)
Текущие данные: баланс, средства (equity), плавающая прибыль/убыток, количество открытых сделок
Статус расписания и выбранный режим
Опциональные часы (местное время)
Три кнопки для оперативного переключения режима закрытия
Настраиваемые цвета, положение и угол размещения
Уведомления (по каждой закрытой сделке + итоговый отчет)
Всплывающее окно (Alert) в терминале
Push-уведомления на мобильное устройство
Принцип работы
Включите функцию закрытия по расписанию и установите желаемое местное время.
Выберите режим по умолчанию (ALL / PROFIT ONLY / LOSS ONLY).
Советник проверяет время каждую секунду с помощью таймера. Когда местное время совпадает с целевой минутой (и действие еще не выполнялось для данной даты и времени), он закрывает отфильтрованные позиции в соответствии с активным режимом.
Информация о каждой закрытой сделке и итоговый отчет могут отправляться через выбранные каналы уведомлений.
Панель позволяет менять режим или скрывать интерфейс, не удаляя советника с графика.
Благодарим за скачивание; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.