KS Auto Trade Close Manager Time Base
- 实用工具
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.12
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 10
KS Auto Trade Close Manager Time Base 是一款 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），它能根据用户设定的本地计算机时间自动平仓，并配有简洁的图表控制面板。
主要功能
定时自动平仓（可选）：在特定本地时间（格式为 HH:MM，例如 23:55）平仓。使用终端/计算机的本地时间（TimeLocal()），而非服务器时间。
三种平仓模式（可通过输入参数或面板选择）：
ALL（全部）——平掉所有符合条件的仓位
PROFIT ONLY（仅盈利）——仅平掉当前处于盈利状态的仓位
LOSS ONLY（仅亏损）——仅平掉当前处于亏损状态的仓位
过滤器
所有交易品种或仅限当前图表品种
可选 Magic Number（魔术数字）过滤（设为 0 则忽略）
图表控制面板
显示/隐藏切换功能
实时显示账户余额、净值、浮动盈亏及未平仓数量
显示当前计划状态及所选模式
可选实时本地时钟显示
三个按钮，可随时切换平仓模式
颜色、位置及停靠角落均可自定义
通知功能（针对单笔平仓及最终汇总）
终端弹窗提醒
移动端推送通知
电子邮件通知
工作原理
启用定时平仓功能并设定目标本地时间。
选择默认模式（ALL / PROFIT ONLY / LOSS ONLY）。
EA 通过计时器每秒进行一次检查。当本地时间达到目标分钟数，且该日期/时间尚未执行过操作时，EA 会根据当前选定模式平掉符合过滤条件的仓位。
每笔平仓操作及最终汇总信息均可通过选定的通知渠道发送。
通过面板，您可以更改模式或隐藏界面，而无需移除 EA。
感谢您的下载，期待收到您的评价与改进建议。
主要功能
定时自动平仓（可选）：在特定本地时间（格式为 HH:MM，例如 23:55）平仓。使用终端/计算机的本地时间（TimeLocal()），而非服务器时间。
三种平仓模式（可通过输入参数或面板选择）：
ALL（全部）——平掉所有符合条件的仓位
PROFIT ONLY（仅盈利）——仅平掉当前处于盈利状态的仓位
LOSS ONLY（仅亏损）——仅平掉当前处于亏损状态的仓位
过滤器
所有交易品种或仅限当前图表品种
可选 Magic Number（魔术数字）过滤（设为 0 则忽略）
图表控制面板
显示/隐藏切换功能
实时显示账户余额、净值、浮动盈亏及未平仓数量
显示当前计划状态及所选模式
可选实时本地时钟显示
三个按钮，可随时切换平仓模式
颜色、位置及停靠角落均可自定义
通知功能（针对单笔平仓及最终汇总）
终端弹窗提醒
移动端推送通知
电子邮件通知
工作原理
启用定时平仓功能并设定目标本地时间。
选择默认模式（ALL / PROFIT ONLY / LOSS ONLY）。
EA 通过计时器每秒进行一次检查。当本地时间达到目标分钟数，且该日期/时间尚未执行过操作时，EA 会根据当前选定模式平掉符合过滤条件的仓位。
每笔平仓操作及最终汇总信息均可通过选定的通知渠道发送。
通过面板，您可以更改模式或隐藏界面，而无需移除 EA。
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