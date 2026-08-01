KS Hotkey Trading Panel Pro
- Утилиты
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
🌐 smarttradingpip.com | advocateprosuit.in | cctvpeoplecounting.com
- Версия: 1.4
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 10
KS Hotkey Trading Panel Pro — это торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, обеспечивающий возможность быстрой торговли с помощью горячих клавиш, а также оснащенный интерактивной панелью управления, размещаемой прямо на графике.
Основные возможности
Торговля с помощью горячих клавиш — выполнение действий одним нажатием:
Рыночная покупка / продажа (Market Buy / Sell)
Buy Limit / Sell Limit
Buy Stop / Sell Stop
Закрытие всех позиций
Закрытие только позиций на покупку / только на продажу
Удаление всех отложенных ордеров
Увеличение / уменьшение объема лота (клавиши «Стрелка вверх» / «Стрелка вниз»)
Показать / скрыть панель
Интерактивная панель на графике — отображает назначенные горячие клавиши, текущий объем лота, актуальную информацию о счете (баланс, средства, спред, количество позиций на покупку/продажу) и кнопки «GO» для выполнения каждого действия.
Сворачиваемая панель — кнопка переключения (или горячая клавиша) позволяет свернуть полноразмерную панель в компактную узкую полосу.
Настраиваемые параметры:
Начальный объем лота и шаг изменения
Stop Loss / Take Profit в пунктах (0 — без установки)
Расстояние (отступ) для отложенных ордеров
Проскальзывание (slippage)
Magic number (уникальный идентификатор ордеров)
Закрытие/удаление только для инструмента текущего графика (или для всех инструментов)
Все горячие клавиши (назначаемые одиночные клавиши)
Положение панели (любой угол графика), цвета и отступы
Благодарим за загрузку; будем рады получить ваш отзыв и предложения по улучшению продукта.
Основные возможности
Торговля с помощью горячих клавиш — выполнение действий одним нажатием:
Рыночная покупка / продажа (Market Buy / Sell)
Buy Limit / Sell Limit
Buy Stop / Sell Stop
Закрытие всех позиций
Закрытие только позиций на покупку / только на продажу
Удаление всех отложенных ордеров
Увеличение / уменьшение объема лота (клавиши «Стрелка вверх» / «Стрелка вниз»)
Показать / скрыть панель
Интерактивная панель на графике — отображает назначенные горячие клавиши, текущий объем лота, актуальную информацию о счете (баланс, средства, спред, количество позиций на покупку/продажу) и кнопки «GO» для выполнения каждого действия.
Сворачиваемая панель — кнопка переключения (или горячая клавиша) позволяет свернуть полноразмерную панель в компактную узкую полосу.
Настраиваемые параметры:
Начальный объем лота и шаг изменения
Stop Loss / Take Profit в пунктах (0 — без установки)
Расстояние (отступ) для отложенных ордеров
Проскальзывание (slippage)
Magic number (уникальный идентификатор ордеров)
Закрытие/удаление только для инструмента текущего графика (или для всех инструментов)
Все горячие клавиши (назначаемые одиночные клавиши)
Положение панели (любой угол графика), цвета и отступы
Благодарим за загрузку; будем рады получить ваш отзыв и предложения по улучшению продукта.