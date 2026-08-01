KS Hotkey Trading Panel Pro — это торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, обеспечивающий возможность быстрой торговли с помощью горячих клавиш, а также оснащенный интерактивной панелью управления, размещаемой прямо на графике.



Основные возможности



Торговля с помощью горячих клавиш — выполнение действий одним нажатием:



Рыночная покупка / продажа (Market Buy / Sell)



Buy Limit / Sell Limit



Buy Stop / Sell Stop



Закрытие всех позиций



Закрытие только позиций на покупку / только на продажу



Удаление всех отложенных ордеров



Увеличение / уменьшение объема лота (клавиши «Стрелка вверх» / «Стрелка вниз»)



Показать / скрыть панель



Интерактивная панель на графике — отображает назначенные горячие клавиши, текущий объем лота, актуальную информацию о счете (баланс, средства, спред, количество позиций на покупку/продажу) и кнопки «GO» для выполнения каждого действия.



Сворачиваемая панель — кнопка переключения (или горячая клавиша) позволяет свернуть полноразмерную панель в компактную узкую полосу.



Настраиваемые параметры:



Начальный объем лота и шаг изменения



Stop Loss / Take Profit в пунктах (0 — без установки)



Расстояние (отступ) для отложенных ордеров



Проскальзывание (slippage)



Magic number (уникальный идентификатор ордеров)



Закрытие/удаление только для инструмента текущего графика (или для всех инструментов)



Все горячие клавиши (назначаемые одиночные клавиши)



Положение панели (любой угол графика), цвета и отступы



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