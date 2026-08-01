KS Hotkey Trading Panel Pro
- 实用工具
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.4
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 10
KS Hotkey Trading Panel Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统（EA），支持通过键盘快捷键进行快速交易，并提供一个可点击的图表内操作面板。
主要功能
快捷键交易 — 支持以下单键操作：
市价买入 / 卖出
限价买入 (Buy Limit) / 限价卖出 (Sell Limit)
止损买入 (Buy Stop) / 止损卖出 (Sell Stop)
平仓所有持仓
仅平多单 / 仅平空单
删除所有挂单
调整交易手数（上箭头 / 下箭头）
显示 / 隐藏面板
图表内操作面板 — 显示所有快捷键设置、当前手数、实时账户信息（余额、净值、点差、买入/卖出持仓数量）以及对应各项操作的“GO”按钮。
可折叠面板 — 通过切换按钮（或快捷键）将完整面板收起为细长条。
可配置参数：
初始手数及调整步长
止损 / 止盈（以点数为单位，0 表示不设置）
挂单距离（偏移量）
滑点
魔术数字 (Magic Number)
仅针对当前图表品种（或所有品种）执行平仓/删除操作
所有快捷键（支持自定义单键）
面板位置（图表任意角落）、颜色及偏移量
感谢您的下载，期待收到您的评价与改进建议。
主要功能
快捷键交易 — 支持以下单键操作：
市价买入 / 卖出
限价买入 (Buy Limit) / 限价卖出 (Sell Limit)
止损买入 (Buy Stop) / 止损卖出 (Sell Stop)
平仓所有持仓
仅平多单 / 仅平空单
删除所有挂单
调整交易手数（上箭头 / 下箭头）
显示 / 隐藏面板
图表内操作面板 — 显示所有快捷键设置、当前手数、实时账户信息（余额、净值、点差、买入/卖出持仓数量）以及对应各项操作的“GO”按钮。
可折叠面板 — 通过切换按钮（或快捷键）将完整面板收起为细长条。
可配置参数：
初始手数及调整步长
止损 / 止盈（以点数为单位，0 表示不设置）
挂单距离（偏移量）
滑点
魔术数字 (Magic Number)
仅针对当前图表品种（或所有品种）执行平仓/删除操作
所有快捷键（支持自定义单键）
面板位置（图表任意角落）、颜色及偏移量
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