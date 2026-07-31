Trading Sessions FX with DST

Trading Sessions FX с автоматическим DST

Trading Sessions FX с автоматическим DST автоматически отображает на графике четыре основные торговые сессии Forex с помощью аккуратных прямоугольников без заливки, которые охватывают реальный ценовой диапазон каждой сессии.

Индикатор автоматически учитывает переход на летнее/зимнее время (DST) для Сиднея, Лондона и Нью-Йорка, а также определяет GMT-смещение сервера брокера. Никаких ручных расчетов не требуется — сессии всегда отображаются точно.

Основные возможности

✔ Четыре основные торговые сессии

Поддерживаются:

Sydney

Tokyo

London

New York

Каждую сессию можно включить или отключить отдельно.

✔ Автоматический переход на летнее/зимнее время (DST)

Индикатор автоматически использует официальные правила перехода на летнее и зимнее время для:

Лондона

Нью-Йорка

Сиднея

Благодаря этому время торговых сессий остается корректным круглый год.

✔ Автоматическое определение GMT брокера

Индикатор автоматически определяет GMT-смещение сервера брокера и корректно отображает торговые сессии.

Для большинства брокеров никаких дополнительных настроек не требуется.

✔ Ручная настройка GMT

При необходимости можно вручную указать GMT-смещение сервера в минутах.

✔ Реальный ценовой диапазон сессии

Каждый прямоугольник автоматически расширяется по мере формирования новых свечей и охватывает:

максимальную цену (High);

минимальную цену (Low);

за весь период торговой сессии.

✔ Выделение активной сессии

текущая сессия отображается жирной рамкой;

завершенные сессии показываются более светлым цветом;

доступен предварительный показ будущих сессий.

✔ Названия сессий

Название каждой торговой сессии отображается над соответствующим прямоугольником крупным и хорошо читаемым шрифтом.

✔ Чистый внешний вид

Используются только контуры без заливки.

Свечи, уровни и другие индикаторы остаются полностью видимыми.

✔ Информационная панель

По желанию можно включить панель информации, отображающую:

текущее серверное время;

определенное GMT-смещение брокера;

расписание торговых сессий на текущий день;

выбранный часовой пояс отображения.

✔ Фильтр таймфреймов

По умолчанию индикатор работает на:

M1

M5

M15

M30

При необходимости ограничение можно отключить и использовать индикатор на любых таймфреймах.

✔ Автоматическое обновление

Прямоугольник новой торговой сессии появляется автоматически в момент ее открытия и расширяется по мере формирования новых свечей.

Как работает индикатор

Все торговые сессии привязаны к местному времени соответствующих финансовых центров:

Сессия Локальное время Sydney 08:00 – 17:00 Tokyo 09:00 – 18:00 London 08:00 – 17:00 New York 08:00 – 17:00

Индикатор автоматически переводит локальное время в серверное время брокера с учетом:

официальных правил DST;

текущего UTC-смещения каждого финансового центра;

автоматически определенного GMT-смещения брокера.

В результате прямоугольники всегда начинаются точно с первой свечи торговой сессии независимо от брокера и времени года.

Настройки отображения

По умолчанию панель информации и время торговых сессий отображаются по серверному времени брокера.

При необходимости можно выбрать любое фиксированное GMT-смещение.

Например:

GMT+9 (Япония / Южная Корея);

GMT+2;

GMT−5.

Настройка выполняется через параметр Display Offset from GMT.

Торговые сессии

Включить/отключить Sydney;

Включить/отключить Tokyo;

Включить/отключить London;

Включить/отключить New York.

Время сессий

Входные параметры

Настройка времени открытия и закрытия каждой торговой площадки.

Настройки времени

автоматическое определение GMT брокера;

ручная настройка GMT;

смещение отображения относительно GMT;

включение/отключение информационной панели.

Внешний вид

цвет активной сессии;

цвет завершенных сессий;

цвет будущих сессий;

толщина линий;

цвет текста;

размер шрифта.

Ограничение таймфреймов

только M1–M30 (по умолчанию);

все таймфреймы.

Автоматическая поддержка DST.

Автоматическое определение времени брокера.

Не требует ручных расчетов.

Точное отображение торговых сессий.

Чистый и профессиональный внешний вид.

Высокая скорость работы.

Подходит для любых валютных пар и CFD.

Полностью совместим с MetaTrader 5.

Работает с любыми символами MT5.

Поддерживает все таймфреймы.

Совместим со всеми брокерами MetaTrader 5.

Отлично подходит для внутридневной торговли, Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, скальпинга и анализа рыночных сессий.

ПреимуществаПримечания