Trading Sessions FX with DST

Trading Sessions FX с автоматическим DST

Trading Sessions FX с автоматическим DST автоматически отображает на графике четыре основные торговые сессии Forex с помощью аккуратных прямоугольников без заливки, которые охватывают реальный ценовой диапазон каждой сессии.

Индикатор автоматически учитывает переход на летнее/зимнее время (DST) для Сиднея, Лондона и Нью-Йорка, а также определяет GMT-смещение сервера брокера. Никаких ручных расчетов не требуется — сессии всегда отображаются точно.

Основные возможности

✔ Четыре основные торговые сессии

Поддерживаются:

  • Sydney

  • Tokyo

  • London

  • New York

Каждую сессию можно включить или отключить отдельно.

✔ Автоматический переход на летнее/зимнее время (DST)

Индикатор автоматически использует официальные правила перехода на летнее и зимнее время для:

  • Лондона

  • Нью-Йорка

  • Сиднея

Благодаря этому время торговых сессий остается корректным круглый год.

✔ Автоматическое определение GMT брокера

Индикатор автоматически определяет GMT-смещение сервера брокера и корректно отображает торговые сессии.

Для большинства брокеров никаких дополнительных настроек не требуется.

✔ Ручная настройка GMT

При необходимости можно вручную указать GMT-смещение сервера в минутах.

✔ Реальный ценовой диапазон сессии

Каждый прямоугольник автоматически расширяется по мере формирования новых свечей и охватывает:

  • максимальную цену (High);

  • минимальную цену (Low);

за весь период торговой сессии.

✔ Выделение активной сессии

  • текущая сессия отображается жирной рамкой;

  • завершенные сессии показываются более светлым цветом;

  • доступен предварительный показ будущих сессий.

✔ Названия сессий

Название каждой торговой сессии отображается над соответствующим прямоугольником крупным и хорошо читаемым шрифтом.

✔ Чистый внешний вид

Используются только контуры без заливки.

Свечи, уровни и другие индикаторы остаются полностью видимыми.

✔ Информационная панель

По желанию можно включить панель информации, отображающую:

  • текущее серверное время;

  • определенное GMT-смещение брокера;

  • расписание торговых сессий на текущий день;

  • выбранный часовой пояс отображения.

✔ Фильтр таймфреймов

По умолчанию индикатор работает на:

  • M1

  • M5

  • M15

  • M30

При необходимости ограничение можно отключить и использовать индикатор на любых таймфреймах.

✔ Автоматическое обновление

Прямоугольник новой торговой сессии появляется автоматически в момент ее открытия и расширяется по мере формирования новых свечей.

Как работает индикатор

Все торговые сессии привязаны к местному времени соответствующих финансовых центров:

Сессия Локальное время
Sydney 08:00 – 17:00
Tokyo 09:00 – 18:00
London 08:00 – 17:00
New York 08:00 – 17:00

Индикатор автоматически переводит локальное время в серверное время брокера с учетом:

  • официальных правил DST;

  • текущего UTC-смещения каждого финансового центра;

  • автоматически определенного GMT-смещения брокера.

В результате прямоугольники всегда начинаются точно с первой свечи торговой сессии независимо от брокера и времени года.

Настройки отображения

По умолчанию панель информации и время торговых сессий отображаются по серверному времени брокера.

При необходимости можно выбрать любое фиксированное GMT-смещение.

Например:

  • GMT+9 (Япония / Южная Корея);

  • GMT+2;

  • GMT−5.

Настройка выполняется через параметр Display Offset from GMT.

Входные параметры

Торговые сессии

  • Включить/отключить Sydney;

  • Включить/отключить Tokyo;

  • Включить/отключить London;

  • Включить/отключить New York.

Время сессий

Настройка времени открытия и закрытия каждой торговой площадки.

Настройки времени

  • автоматическое определение GMT брокера;

  • ручная настройка GMT;

  • смещение отображения относительно GMT;

  • включение/отключение информационной панели.

Внешний вид

  • цвет активной сессии;

  • цвет завершенных сессий;

  • цвет будущих сессий;

  • толщина линий;

  • цвет текста;

  • размер шрифта.

Ограничение таймфреймов

  • только M1–M30 (по умолчанию);

  • все таймфреймы.

Преимущества

  • Автоматическая поддержка DST.

  • Автоматическое определение времени брокера.

  • Не требует ручных расчетов.

  • Точное отображение торговых сессий.

  • Чистый и профессиональный внешний вид.

  • Высокая скорость работы.

  • Подходит для любых валютных пар и CFD.

  • Полностью совместим с MetaTrader 5.

Примечания

  • Работает с любыми символами MT5.

  • Поддерживает все таймфреймы.

  • Совместим со всеми брокерами MetaTrader 5.

  • Отлично подходит для внутридневной торговли, Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, скальпинга и анализа рыночных сессий.


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4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
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