Trading Sessions FX with DST
- Индикаторы
-
- Версия: 3.0
- Активации: 5
Trading Sessions FX с автоматическим DST автоматически отображает на графике четыре основные торговые сессии Forex с помощью аккуратных прямоугольников без заливки, которые охватывают реальный ценовой диапазон каждой сессии.
Индикатор автоматически учитывает переход на летнее/зимнее время (DST) для Сиднея, Лондона и Нью-Йорка, а также определяет GMT-смещение сервера брокера. Никаких ручных расчетов не требуется — сессии всегда отображаются точно.
Основные возможности
✔ Четыре основные торговые сессии
Поддерживаются:
-
Sydney
-
Tokyo
-
London
-
New York
Каждую сессию можно включить или отключить отдельно.
✔ Автоматический переход на летнее/зимнее время (DST)
Индикатор автоматически использует официальные правила перехода на летнее и зимнее время для:
-
Лондона
-
Нью-Йорка
-
Сиднея
Благодаря этому время торговых сессий остается корректным круглый год.
✔ Автоматическое определение GMT брокера
Индикатор автоматически определяет GMT-смещение сервера брокера и корректно отображает торговые сессии.
Для большинства брокеров никаких дополнительных настроек не требуется.
✔ Ручная настройка GMT
При необходимости можно вручную указать GMT-смещение сервера в минутах.
✔ Реальный ценовой диапазон сессии
Каждый прямоугольник автоматически расширяется по мере формирования новых свечей и охватывает:
-
максимальную цену (High);
-
минимальную цену (Low);
за весь период торговой сессии.
✔ Выделение активной сессии
-
текущая сессия отображается жирной рамкой;
-
завершенные сессии показываются более светлым цветом;
-
доступен предварительный показ будущих сессий.
✔ Названия сессий
Название каждой торговой сессии отображается над соответствующим прямоугольником крупным и хорошо читаемым шрифтом.
✔ Чистый внешний вид
Используются только контуры без заливки.
Свечи, уровни и другие индикаторы остаются полностью видимыми.
✔ Информационная панель
По желанию можно включить панель информации, отображающую:
-
текущее серверное время;
-
определенное GMT-смещение брокера;
-
расписание торговых сессий на текущий день;
-
выбранный часовой пояс отображения.
✔ Фильтр таймфреймов
По умолчанию индикатор работает на:
-
M1
-
M5
-
M15
-
M30
При необходимости ограничение можно отключить и использовать индикатор на любых таймфреймах.
✔ Автоматическое обновление
Прямоугольник новой торговой сессии появляется автоматически в момент ее открытия и расширяется по мере формирования новых свечей.Как работает индикатор
Все торговые сессии привязаны к местному времени соответствующих финансовых центров:
|Сессия
|Локальное время
|Sydney
|08:00 – 17:00
|Tokyo
|09:00 – 18:00
|London
|08:00 – 17:00
|New York
|08:00 – 17:00
Индикатор автоматически переводит локальное время в серверное время брокера с учетом:
-
официальных правил DST;
-
текущего UTC-смещения каждого финансового центра;
-
автоматически определенного GMT-смещения брокера.
В результате прямоугольники всегда начинаются точно с первой свечи торговой сессии независимо от брокера и времени года.Настройки отображения
По умолчанию панель информации и время торговых сессий отображаются по серверному времени брокера.
При необходимости можно выбрать любое фиксированное GMT-смещение.
Например:
-
GMT+9 (Япония / Южная Корея);
-
GMT+2;
-
GMT−5.
Настройка выполняется через параметр Display Offset from GMT.Входные параметры
Торговые сессии
-
Включить/отключить Sydney;
-
Включить/отключить Tokyo;
-
Включить/отключить London;
-
Включить/отключить New York.
Время сессий
Настройка времени открытия и закрытия каждой торговой площадки.
Настройки времени
-
автоматическое определение GMT брокера;
-
ручная настройка GMT;
-
смещение отображения относительно GMT;
-
включение/отключение информационной панели.
Внешний вид
-
цвет активной сессии;
-
цвет завершенных сессий;
-
цвет будущих сессий;
-
толщина линий;
-
цвет текста;
-
размер шрифта.
Ограничение таймфреймов
-
только M1–M30 (по умолчанию);
-
все таймфреймы.
-
Автоматическая поддержка DST.
-
Автоматическое определение времени брокера.
-
Не требует ручных расчетов.
-
Точное отображение торговых сессий.
-
Чистый и профессиональный внешний вид.
-
Высокая скорость работы.
-
Подходит для любых валютных пар и CFD.
-
Полностью совместим с MetaTrader 5.
-
Работает с любыми символами MT5.
-
Поддерживает все таймфреймы.
-
Совместим со всеми брокерами MetaTrader 5.
-
Отлично подходит для внутридневной торговли, Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, скальпинга и анализа рыночных сессий.