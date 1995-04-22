Winning Strategy Pro
- Эксперты
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- Версия: 117.0
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 10
Winning Strategy Pro is a professional Expert Advisor for XAUUSD M5.
It uses a unique algorithm combining multiple technical confirmations for high-probability entries with strict risk management.
KEY FEATURES:
- Smart price level detection
- Multiple entry confirmation filters
- Flexible Money Management (Fixed or % Risk)
- Daily protection (loss/profit limits, max trades)
- Trading time filter
- Email & Push notifications
- Visual trading zones on chart
- Real-time info panel
PROTECTION:
- 10 activations included
- Hardware-bound licensing
RECOMMENDED:
- Symbol: XAUUSD
- Timeframe: M5
- Min Deposit: $500