Winning Strategy Pro

Winning Strategy Pro is a professional Expert Advisor for XAUUSD M5.

It uses a unique algorithm combining multiple technical confirmations for high-probability entries with strict risk management.

KEY FEATURES:
- Smart price level detection
- Multiple entry confirmation filters
- Flexible Money Management (Fixed or % Risk)
- Daily protection (loss/profit limits, max trades)
- Trading time filter
- Email & Push notifications
- Visual trading zones on chart
- Real-time info panel

PROTECTION:
- 10 activations included
- Hardware-bound licensing

RECOMMENDED:
- Symbol: XAUUSD
- Timeframe: M5
- Min Deposit: $500
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Индикатор Fibonacci Sessions — это мощный торговый инструмент, созданный для точного скальпинга и внутридневных стратегий. Он автоматически строит ключевые уровни Фибоначчи для сессий Нью-Йорка, Лондона и Азии, предоставляя трейдерам четкое представление о динамике цен на основных торговых сессиях. Уникальные "Золотые зоны" подсвечиваются в каждой сессии, где цена наиболее часто реагирует. Это формирует надежные области для разворотов, пробоев и торгов по тренду. Индикатор наглядно показывает, к
FREE
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Эксперты
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индикатор тренда, рыночный поток, индикатор импульса, анализ цены, форекс индикатор, сигналы покупки продажи, разворот тренда, волатильность, торговые сигналы, технический анализ, скальпинг, сила рынка, MT5 индикатор, алгоритмическая торговля, ценовые каналы Quantum Pulse Force — это технический индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа ускорения движения цены, определения фаз тренда и бокового движения, а также выделения ключевых рыночных точек на основе нескольких количественных
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Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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Bogdan Ion Puscasu
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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