Chart Order Panel
- Утилиты
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Aleksandr BernesРазработчик MQL5: практичные инструменты для MetaTrader 5 — торговые панели, расчёт риска, утилиты выхода и понятные индикаторы для ручной/полуручной торговли.
Опыт работы:
• 10+ лет в разработке ПО и автоматизации
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 5
Chart Risk Desk Pro — сфокусированная утилита MetaTrader 5 для ручных трейдеров, которым нужна скорость и контроль риска без перегруженной «мегапанели». Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Закрывает типичные пожелания пользователей тяжёлых trade panel: вести сделки, открытые вне панели; понятный режим пунктов/пипсов; BE и partial в один клик; виртуальные стопы при широком stop level брокера; дневной лимит убытка/прибыли; реверс и лок; простой OCO; более лёгкий интерфейс при полном дневном наборе функций. Возможности - Лот фиксированный или от риска % баланса/эквити относительно SL - Пункты или пипсы; опционально TP по R:R от SL - Рыночные BUY/SELL и четыре типа отложенных - Опциональный фильтр максимального спреда на новые входы - Линии превью entry / SL / TP на графике - Безубыток с опциональным вторым уровнем - Трейлинг: выкл / фиксированная дистанция / ATR - Частичное закрытие + опциональный второй авто-уровень - Виртуальные (скрытые) SL/TP — закрытие по рынку при касании (удобно при широком stop level) - Реверс позиции и лок (выравнивание объёмов хеджем) - Режим OCO: два отложенных; при исполнении одного второй удаляется - Удаление отложенных; закрыть всё / плюс / минус - Закрытие корзины по деньгам прибыли или убытка по символу - Дневной guard убытка/прибыли (закрыть + блок новых входов до конца дня) - Фильтр magic OFF — управление ручными и мобильными сделками - Инфо: спред, PnL символа, позиции, таймер бара, дневной PnL (оценка) - Горячие клавиши: B/S/C/E/T/P/R - Тёмная или светлая схема Для кого - Дискреционные / полуручные трейдеры на хеджинговых счетах - Тем, кто хочет панель за $30 вместо лабиринта функций за $100 - Кому нужны виртуальные стопы, дневной guard и управление сделками с телефона в одной панели Требования - MetaTrader 5, Algo Trading, открытый рынок - Вешать на график торгуемого символа Как пользоваться 1. Прикрепите ChartRiskDeskPro. 2. Настройте риск, единицу дистанции, трейлинг, виртуальные стопы и дневной guard. 3. Торгуйте с панели или клавиатуры. 4. Смотрите Status и Journal при отказах (стопы, спред, дневной блок). Важно - Не сигнальный продукт и не полностью автоматическая стратегия. - Виртуальные стопы работают только при подключённом терминале — это не стопы брокера. - Дневной guard использует закрытые сделки + оценку открытого PnL — проверяйте на своём счёте, прежде чем опираться на prop-правила. - Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. - Бесплатная версия: Chart Risk Desk Free. Notes - Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать. - Бесплатная версия для пробы: Manual Order Panel https://www.mql5.com/en/market/product/188303