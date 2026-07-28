Basket Exit Levels — одноразовый скрипт для MetaTrader 5. Для тех, кто набирает корзину позиций и хочет быстро выставить единый выход по направлению. Выбираете сторону (Long или Short), режим — и запускаете один раз. Скрипт проставляет уровни выхода на все подходящие позиции выбранного направления по символу графика. Стоп-лосс не трогает. Сделки сам не открывает и не закрывает; после окна вводов в фоне не работает. Режимы 1. Абсолютная цена выхода — одна цена на все позиции выбранной стороны. 2. Пункты от входа — для каждой позиции отдельно: - Long: выход = Open + Points × Point - Short: выход = Open − Points × Point Крупная панель на графике (v1.06) Вместо мелкого комментария рисуется понятная панель (тёмная или светлая схема, размер и угол настраиваются): - название, сторона и режим; - средняя цена входа (по объёму) и суммарный лот; - текущий уровень маржи; - ориентировочная цена, при которой маржа счёта около 50%; - оценка результата в деньгах на выбранном выходе (с учётом свопа и комиссии); - сводка: сколько тикетов прошло / сколько с ошибкой. Алерты и журнал Experts показывают успех или отказ по каждому тикету — удобно, если рынок закрыт или Algo Trading выключен. Кому подходит - хеджинговые счета с несколькими buy/sell по одному символу; - усреднение и набор позиции, когда нужен один аккуратный выход; - быстрая проверка риска перед уходом «на ночь». Требования - MetaTrader 5; - включённый Algo Trading (зелёная кнопка); - рынок должен быть открыт, иначе modify может не пройти; - запускайте на графике того символа, где висят позиции (или укажите символ во входах). Как пользоваться 1. Перетащите SetExitTP_v1.06 на график символа. 2. Выберите Long или Short. 3. Режим: абсолютная цена или пункты от входа. 4. Введите цену или пункты (> 0). 5. При желании настройте угол, размер, шрифт и цветовую схему панели. 6. OK — смотрите Alert, вкладку Trade и панель на графике. Важно - позиции не открывает и не закрывает — только уровни выхода; - цена «маржа 50%» — приближение по чувствительности equity/margin к цене символа; - комиссия берётся из истории входных сделок; если истории нет, может быть 0 с пометкой в Journal; - это one-shot: после закрытия диалога скрипт сам не продолжает работу. Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать.