Risk Trade Panel — утилитарный советник MetaTrader 5 с панелью на графике для ручной торговли. Не даёт сигналов на вход, не строит сетку и не использует мартингейл. Решение о покупке или продаже за вами; панель помогает с объёмом, стопами и сопровождением позиции. Что умеет - лот фиксированный или от риска % от баланса (или equity) относительно дистанции SL; - рыночные BUY / SELL с SL и TP по умолчанию (пункты или абсолютная цена); - отложенные: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop; - безубыток: перенос SL к входу (+ отступ), когда цена прошла заданный триггер в пунктах; - трейлинг: выкл., фиксированные пункты или на базе ATR; - частичное закрытие процентом объёма; - закрыть всё / плюсовые / минусовые — с фильтром по magic и/или символу графика; - опциональные хоткеи: B Buy, S Sell, C Close all, E Break-even, T Trail, P Partial; - тёмная или светлая схема панели; угол, размер и шрифт настраиваются. Кому подходит - ручная и полуручная торговля на хеджинговых счетах (на неттинге — с более простой семантикой нескольких позиций); - тем, кому нужен риск-ориентированный лот и быстрое управление стопами без автостратегии. Требования - MetaTrader 5; - включённый Algo Trading (зелёная кнопка); - рынок открыт для успешной отправки / изменения ордеров; - вешайте на график того символа, которым торгуете. Как пользоваться 1. Прикрепите RiskTradeManager к графику. 2. Задайте режим лота (риск % или фикс.), SL/TP по умолчанию, magic и фильтры. 3. Кнопками панели (или хоткеями) открывайте, сопровождайте и закрывайте. 4. Смотрите строку статуса и Experts / Journal, если действие не прошло. Важно - это не сигнальный продукт и не полностью автоматическая торговая стратегия; - прошлые результаты ручных сетапов не гарантируют будущую доходность; - перед реалом сверяйте стопы и лот с параметрами символа у брокера (digits, min lot, stop level). Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать.