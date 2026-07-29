Risk Trade Panel

  • Утилиты
  • Aleksandr Bernes
    Aleksandr Bernes

    Aleksandr Bernes

    • MT5 Tools / Algo Trading Utilities в  Independent MQL5 Developer
    • Россия
    • 739
    Разработчик MQL5: практичные инструменты для MetaTrader 5 — торговые панели, расчёт риска, утилиты выхода и понятные индикаторы для ручной/полуручной торговли.
    Опыт работы:
    • 10+ лет в разработке ПО и автоматизации
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10
Risk Trade Panel — утилитарный советник MetaTrader 5 с панелью на графике для ручной торговли. Не даёт сигналов на вход, не строит сетку и не использует мартингейл. Решение о покупке или продаже за вами; панель помогает с объёмом, стопами и сопровождением позиции. Что умеет - лот фиксированный или от риска % от баланса (или equity) относительно дистанции SL; - рыночные BUY / SELL с SL и TP по умолчанию (пункты или абсолютная цена); - отложенные: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop; - безубыток: перенос SL к входу (+ отступ), когда цена прошла заданный триггер в пунктах; - трейлинг: выкл., фиксированные пункты или на базе ATR; - частичное закрытие процентом объёма; - закрыть всё / плюсовые / минусовые — с фильтром по magic и/или символу графика; - опциональные хоткеи: B Buy, S Sell, C Close all, E Break-even, T Trail, P Partial; - тёмная или светлая схема панели; угол, размер и шрифт настраиваются. Кому подходит - ручная и полуручная торговля на хеджинговых счетах (на неттинге — с более простой семантикой нескольких позиций); - тем, кому нужен риск-ориентированный лот и быстрое управление стопами без автостратегии. Требования - MetaTrader 5; - включённый Algo Trading (зелёная кнопка); - рынок открыт для успешной отправки / изменения ордеров; - вешайте на график того символа, которым торгуете. Как пользоваться 1. Прикрепите RiskTradeManager к графику. 2. Задайте режим лота (риск % или фикс.), SL/TP по умолчанию, magic и фильтры. 3. Кнопками панели (или хоткеями) открывайте, сопровождайте и закрывайте. 4. Смотрите строку статуса и Experts / Journal, если действие не прошло. Важно - это не сигнальный продукт и не полностью автоматическая торговая стратегия; - прошлые результаты ручных сетапов не гарантируют будущую доходность; - перед реалом сверяйте стопы и лот с параметрами символа у брокера (digits, min lot, stop level). Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать.
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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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Trend Arrow NR
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Trend Arrow NR Простые стрелки buy/sell на графике MetaTrader 5. 1. Что делает Рисует стрелки при пересечении быстрой и медленной EMA, с опциональным минимальным расхождением в множителях ATR. Это визуальный ориентир — не готовая торговая система. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На текущей (формирующейся) свече стрелки нет • История не сдвигается при новых тиках • Опциональные алерты: popup / push / email (один раз на бар сигнала) 3. Основные входы •
FREE
Session Box Hours
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Session Box Hours рисует на графике прямоугольники сессий Asia, London и New York. Каждый бокс строится по high/low баров, попавших в заданный временной диапазон. Это только визуальный контекст — ордера не отправляет и сигналов на вход не даёт. Что умеет - три сессии: Asia, London, New York (каждая вкл/выкл + часы/минуты + цвет); - база времени: часы брокера/сервера или GMT с смещением Broker GMT; - ночные сессии (конец ≤ начала) переходят на следующий день; - глубина истории через Days Back (по
FREE
Manual Order Panel
Aleksandr Bernes
Утилиты
Chart Risk Desk Free — лёгкий эксперт-утилита MetaTrader 5 с понятной панелью на графике. Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Вы сами решаете, когда покупать или продавать; панель помогает с объёмом, стопами и быстрым управлением позицией. Это полноценная бесплатная версия, а не пустая заглушка: можно торговать по делу и потом решить, нужен ли Pro. Возможности - Лот фиксированный или от риска % баланса (или эквити) относительно дистанции SL - Режим дистанции в пун
FREE
Basket Exit Levels
Aleksandr Bernes
Утилиты
Basket Exit Levels — одноразовый скрипт для MetaTrader 5. Для тех, кто набирает корзину позиций и хочет быстро выставить единый выход по направлению. Выбираете сторону (Long или Short), режим — и запускаете один раз. Скрипт проставляет уровни выхода на все подходящие позиции выбранного направления по символу графика. Стоп-лосс не трогает. Сделки сам не открывает и не закрывает; после окна вводов в фоне не работает. Режимы 1. Абсолютная цена выхода — одна цена на все позиции выбранной стороны. 2.
FREE
Risk Lot Size Panel
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Risk Lot Size Panel — панель на графике MetaTrader 5, которая считает рекомендуемый лот по риску и дистанции стопа. Не выставляет ордера, не меняет позиции и не даёт сигналов на вход. Вы смотрите предложенный объём и торгуете своим способом или другой утилитой. Что умеет - риск в % капитала или фиксированная сумма (валюта счёта); - база капитала: баланс, equity или своя сумма; - стоп-лосс в пунктах или абсолютной цене; - сторона Long/Short → вход от Ask/Bid, SL ниже/выше; - лот через OrderCalcPr
Chart Order Panel
Aleksandr Bernes
Утилиты
Chart Risk Desk Pro — сфокусированная утилита MetaTrader 5 для ручных трейдеров, которым нужна скорость и контроль риска без перегруженной «мегапанели». Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Закрывает типичные пожелания пользователей тяжёлых trade panel: вести сделки, открытые вне панели; понятный режим пунктов/пипсов; BE и partial в один клик; виртуальные стопы при широком stop level брокера; дневной лимит убытка/прибыли; реверс и лок; простой OCO; более лёгкий инт
Trend Arrow Filters
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Trend Arrow Filters Отфильтрованные NR-стрелки тренда для MetaTrader 5. Платная версия бесплатного Trend Arrow NR. Цена: $30 (безлимит) Бесплатный компаньон: https://www.mql5.com/en/market/product/188166 1. Что делает Та же база, что у free Trend Arrow NR (стрелки по пересечению EMA на закрытых барах), плюс фильтры — меньше шума, больше контекста. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На формирующейся свече сигнала нет • История не двигается при новых тиках
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