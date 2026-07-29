Session Box Hours рисует на графике прямоугольники сессий Asia, London и New York. Каждый бокс строится по high/low баров, попавших в заданный временной диапазон. Это только визуальный контекст — ордера не отправляет и сигналов на вход не даёт. Что умеет - три сессии: Asia, London, New York (каждая вкл/выкл + часы/минуты + цвет); - база времени: часы брокера/сервера или GMT с смещением Broker GMT; - ночные сессии (конец ≤ начала) переходят на следующий день; - глубина истории через Days Back (по умолчанию 10); - опциональная заливка и подписи имён сессий; - объекты чистятся при снятии (префикс SBX100_). Часы по умолчанию (шаблон GMT) - Asia 00:00–09:00 - London 07:00–16:00 - New York 12:00–21:00 При базе GMT задайте Broker GMT offset под GMT+N брокера, либо переключитесь на серверное время и вводите часы уже в серверном времени. Кому подходит - дискреционным трейдерам, которым нужен понятный оверлей сессий; - бесплатный компаньон к инструментам риска и исполнения (например, Risk Lot Calculator или Risk Trade Panel). Требования - MetaTrader 5; - любой символ/таймфрейм (чаще всего удобнее M15–H1). Как пользоваться 1. Прикрепите SessionBoxes к графику. 2. Выберите базу времени (GMT + offset или серверные часы). 3. Включите нужные сессии и подстройте часы/цвета. 4. Боксы — только временной контекст, не готовая торговая система. Важно - дефолты — распространённый FX-шаблон, а не гарантия биржевых часов; - подстраивайте часы под определение сессий у вашего брокера; - прибыли не гарантирует. Сессионные боксы — только визуальный контекст. Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать.