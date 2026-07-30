Manual Order Panel

  • Утилиты
  • Aleksandr Bernes
    Aleksandr Bernes

    Aleksandr Bernes

    • MT5 Tools / Algo Trading Utilities в  Independent MQL5 Developer
    • Россия
    • 739
    Разработчик MQL5: практичные инструменты для MetaTrader 5 — торговые панели, расчёт риска, утилиты выхода и понятные индикаторы для ручной/полуручной торговли.
    Опыт работы:
    • 10+ лет в разработке ПО и автоматизации
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 30 июля 2026
Chart Risk Desk Free — лёгкий эксперт-утилита MetaTrader 5 с понятной панелью на графике. Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Вы сами решаете, когда покупать или продавать; панель помогает с объёмом, стопами и быстрым управлением позицией. Это полноценная бесплатная версия, а не пустая заглушка: можно торговать по делу и потом решить, нужен ли Pro. Возможности - Лот фиксированный или от риска % баланса (или эквити) относительно дистанции SL - Режим дистанции в пунктах или пипсах (удобно на 3/5-значных символах и индексах) - Рыночные BUY / SELL с SL и TP по умолчанию - Отложенные: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop - Безубыток и частичное закрытие в один клик - Закрыть всё / прибыльные / убыточные — с фильтром по magic и/или символу графика - Можно отключить фильтр magic, чтобы вести сделки, открытые вручную или с телефона - Строка информации: спред, PnL по символу, число управляемых позиций - Горячие клавиши: B Buy, S Sell, C закрыть всё, E безубыток, P частичное - Тёмная или светлая схема панели Для кого - Ручные трейдеры, которым нужен чистый риск-деск без панели на 50 кнопок - Те, кто хочет оценить панель перед покупкой Chart Risk Desk Pro Требования - MetaTrader 5 - Включён Algo Trading - Рынок открыт для успешной отправки / модификации ордеров - Вешать на график торгуемого символа Как пользоваться 1. Прикрепите ChartRiskDeskFree к графику. 2. Задайте режим лота, единицу дистанции SL/TP, magic и фильтры. 3. Работайте кнопками панели или горячими клавишами. 4. Смотрите строку Status и журнал Experts при ошибках. Важно - Это не сигнальный продукт и не полностью автоматическая стратегия. - Прошлые результаты ручных сделок не гарантируют будущую прибыль. - Перед реалом проверяйте стопы и лот на спецификации вашего брокера. - Трейлинг, виртуальные SL/TP, дневной guard, реверс, лок, OCO, закрытие корзины по деньгам и линии превью — в Chart Risk Desk Pro. Free vs Pro (апгрейд) Бесплатная Manual Order Panel закрывает повседневные входы и выходы. Когда нужен больший контроль риска на графике — берите Pro: Функция | Free (#188303) | Pro Chart Order Panel (#188302, $30) Risk % / фикс. лот, market + pending, BE, partial, фильтры закрытия | Да | Да Трейлинг (пункты/ATR), виртуальные SL/TP, дневной guard | — | Да Reverse / lock, OCO, уровни на графике, basket close | — | Да Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/188302 Также: Risk Trade Panel https://www.mql5.com/en/market/product/188165 · Risk Lot Size Panel https://www.mql5.com/en/market/product/188182 Notes - Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать.
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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Trend Arrow NR
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Trend Arrow NR Простые стрелки buy/sell на графике MetaTrader 5. 1. Что делает Рисует стрелки при пересечении быстрой и медленной EMA, с опциональным минимальным расхождением в множителях ATR. Это визуальный ориентир — не готовая торговая система. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На текущей (формирующейся) свече стрелки нет • История не сдвигается при новых тиках • Опциональные алерты: popup / push / email (один раз на бар сигнала) 3. Основные входы •
FREE
Session Box Hours
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Session Box Hours рисует на графике прямоугольники сессий Asia, London и New York. Каждый бокс строится по high/low баров, попавших в заданный временной диапазон. Это только визуальный контекст — ордера не отправляет и сигналов на вход не даёт. Что умеет - три сессии: Asia, London, New York (каждая вкл/выкл + часы/минуты + цвет); - база времени: часы брокера/сервера или GMT с смещением Broker GMT; - ночные сессии (конец ≤ начала) переходят на следующий день; - глубина истории через Days Back (по
FREE
Basket Exit Levels
Aleksandr Bernes
Утилиты
Basket Exit Levels — одноразовый скрипт для MetaTrader 5. Для тех, кто набирает корзину позиций и хочет быстро выставить единый выход по направлению. Выбираете сторону (Long или Short), режим — и запускаете один раз. Скрипт проставляет уровни выхода на все подходящие позиции выбранного направления по символу графика. Стоп-лосс не трогает. Сделки сам не открывает и не закрывает; после окна вводов в фоне не работает. Режимы 1. Абсолютная цена выхода — одна цена на все позиции выбранной стороны. 2.
FREE
Risk Trade Panel
Aleksandr Bernes
Утилиты
Risk Trade Panel — утилитарный советник MetaTrader 5 с панелью на графике для ручной торговли. Не даёт сигналов на вход, не строит сетку и не использует мартингейл. Решение о покупке или продаже за вами; панель помогает с объёмом, стопами и сопровождением позиции. Что умеет - лот фиксированный или от риска % от баланса (или equity) относительно дистанции SL; - рыночные BUY / SELL с SL и TP по умолчанию (пункты или абсолютная цена); - отложенные: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop; - безу
Risk Lot Size Panel
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Risk Lot Size Panel — панель на графике MetaTrader 5, которая считает рекомендуемый лот по риску и дистанции стопа. Не выставляет ордера, не меняет позиции и не даёт сигналов на вход. Вы смотрите предложенный объём и торгуете своим способом или другой утилитой. Что умеет - риск в % капитала или фиксированная сумма (валюта счёта); - база капитала: баланс, equity или своя сумма; - стоп-лосс в пунктах или абсолютной цене; - сторона Long/Short → вход от Ask/Bid, SL ниже/выше; - лот через OrderCalcPr
Chart Order Panel
Aleksandr Bernes
Утилиты
Chart Risk Desk Pro — сфокусированная утилита MetaTrader 5 для ручных трейдеров, которым нужна скорость и контроль риска без перегруженной «мегапанели». Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Закрывает типичные пожелания пользователей тяжёлых trade panel: вести сделки, открытые вне панели; понятный режим пунктов/пипсов; BE и partial в один клик; виртуальные стопы при широком stop level брокера; дневной лимит убытка/прибыли; реверс и лок; простой OCO; более лёгкий инт
Trend Arrow Filters
Aleksandr Bernes
Индикаторы
Trend Arrow Filters Отфильтрованные NR-стрелки тренда для MetaTrader 5. Платная версия бесплатного Trend Arrow NR. Цена: $30 (безлимит) Бесплатный компаньон: https://www.mql5.com/en/market/product/188166 1. Что делает Та же база, что у free Trend Arrow NR (стрелки по пересечению EMA на закрытых барах), плюс фильтры — меньше шума, больше контекста. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На формирующейся свече сигнала нет • История не двигается при новых тиках
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