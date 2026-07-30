Manual Order Panel
- Утилиты
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Aleksandr BernesРазработчик MQL5: практичные инструменты для MetaTrader 5 — торговые панели, расчёт риска, утилиты выхода и понятные индикаторы для ручной/полуручной торговли.
Опыт работы:
• 10+ лет в разработке ПО и автоматизации
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 июля 2026
Chart Risk Desk Free — лёгкий эксперт-утилита MetaTrader 5 с понятной панелью на графике. Не даёт сигналов входа, не строит сетку и не использует мартингейл. Вы сами решаете, когда покупать или продавать; панель помогает с объёмом, стопами и быстрым управлением позицией. Это полноценная бесплатная версия, а не пустая заглушка: можно торговать по делу и потом решить, нужен ли Pro. Возможности - Лот фиксированный или от риска % баланса (или эквити) относительно дистанции SL - Режим дистанции в пунктах или пипсах (удобно на 3/5-значных символах и индексах) - Рыночные BUY / SELL с SL и TP по умолчанию - Отложенные: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop - Безубыток и частичное закрытие в один клик - Закрыть всё / прибыльные / убыточные — с фильтром по magic и/или символу графика - Можно отключить фильтр magic, чтобы вести сделки, открытые вручную или с телефона - Строка информации: спред, PnL по символу, число управляемых позиций - Горячие клавиши: B Buy, S Sell, C закрыть всё, E безубыток, P частичное - Тёмная или светлая схема панели Для кого - Ручные трейдеры, которым нужен чистый риск-деск без панели на 50 кнопок - Те, кто хочет оценить панель перед покупкой Chart Risk Desk Pro Требования - MetaTrader 5 - Включён Algo Trading - Рынок открыт для успешной отправки / модификации ордеров - Вешать на график торгуемого символа Как пользоваться 1. Прикрепите ChartRiskDeskFree к графику. 2. Задайте режим лота, единицу дистанции SL/TP, magic и фильтры. 3. Работайте кнопками панели или горячими клавишами. 4. Смотрите строку Status и журнал Experts при ошибках. Важно - Это не сигнальный продукт и не полностью автоматическая стратегия. - Прошлые результаты ручных сделок не гарантируют будущую прибыль. - Перед реалом проверяйте стопы и лот на спецификации вашего брокера. - Трейлинг, виртуальные SL/TP, дневной guard, реверс, лок, OCO, закрытие корзины по деньгам и линии превью — в Chart Risk Desk Pro. Free vs Pro (апгрейд) Бесплатная Manual Order Panel закрывает повседневные входы и выходы. Когда нужен больший контроль риска на графике — берите Pro: Функция | Free (#188303) | Pro Chart Order Panel (#188302, $30) Risk % / фикс. лот, market + pending, BE, partial, фильтры закрытия | Да | Да Трейлинг (пункты/ATR), виртуальные SL/TP, дневной guard | — | Да Reverse / lock, OCO, уровни на графике, basket close | — | Да Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/188302 Также: Risk Trade Panel https://www.mql5.com/en/market/product/188165 · Risk Lot Size Panel https://www.mql5.com/en/market/product/188182 Notes - Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать.