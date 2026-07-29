Trend Arrow NR

  • Индикаторы
  • Aleksandr Bernes
    Aleksandr Bernes

    Aleksandr Bernes

    • MT5 Tools / Algo Trading Utilities в  Independent MQL5 Developer
    • Россия
    • 739
    Разработчик MQL5: практичные инструменты для MetaTrader 5 — торговые панели, расчёт риска, утилиты выхода и понятные индикаторы для ручной/полуручной торговли.
    Опыт работы:
    • 10+ лет в разработке ПО и автоматизации
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 4 августа 2026
Trend Arrow NR Простые стрелки buy/sell на графике MetaTrader 5. 1. Что делает Рисует стрелки при пересечении быстрой и медленной EMA, с опциональным минимальным расхождением в множителях ATR. Это визуальный ориентир — не готовая торговая система. 2. Как устроен сигнал (без перерисовки) • Стрелки только на закрытых барах • На текущей (формирующейся) свече стрелки нет • История не сдвигается при новых тиках • Опциональные алерты: popup / push / email (один раз на бар сигнала) 3. Основные входы • периоды Fast EMA / Slow EMA • период ATR и минимальный множитель ATR • смещение стрелки в пунктах • алерты вкл/выкл (popup, push, email) 4. Как пользоваться 1) Повесьте индикатор на любой символ и таймфрейм 2) Подстройте EMA/ATR под график 3) При желании включите алерты 4) Торгуйте по своим правилам — стрелки только контекст 5. Нужны более чистые стрелки? Апгрейд — Trend Arrow Filters ($30): • те же NR-стрелки на закрытой свече, что и Free • плюс фильтр старшего таймфрейма (HTF) • плюс фильтр сессий • плюс сила сигнала и cooldown • плюс согласие нескольких ТФ • плюс статус фильтров на графике → https://www.mql5.com/en/market/product/189036 6. Хорошо сочетается с • Manual Order Panel (free): https://www.mql5.com/en/market/product/188303 • Chart Order Panel ($30): https://www.mql5.com/en/market/product/188302 • Risk Trade Panel ($30): https://www.mql5.com/en/market/product/188165 7. Важно • Прибыль не гарантируется. Прошлые стрелки не обещают будущий результат. • Всегда используйте свои правила риска и управления позицией. • Отзывы и комментарии приветствуются.
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
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Фильтр:
rific
14
rific 2026.08.03 08:06 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aleksandr Bernes
739
Ответ разработчика Aleksandr Bernes 2026.08.03 18:32
Здравствуйте! Стрелки рисуются только на уже закрытом баре (non-repaint) — на текущем формирующемся бара сигнала нет. В версии 1.00 фильтр ATR мог полностью скрывать стрелки на баре пересечения EMA — это исправлено в обновлении 1.01 (фильтр по умолчанию выключен). Обновите индикатор из Market и заново навесьте на график. Если после обновления по-прежнему пусто — напишите символ и таймфрейм, разберём.
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