Vigilante Alfa Candle
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- Версия: 7.3
- Активации: 5
Alpha Vigilante Candle (H1 Master Edition)
Робот Alpha Vigilante Candle — это высокопроизводительный инвестиционный советник, разработанный для полностью автоматизированной торговли на платформе MetaTrader 5. Созданный писателем и стратегом Адилсу Бортончелло (Adilço Bortoncello), этот эксперт был откалиброван для обеспечения стабильности, высокой точности и строгого контроля рисков на финансовом рынке.
Принцип работы
Робот непрерывно мониторит рынок на часовом графике (H1). Он торгует в направлении макротренда и институционального потока благодаря гармоничному сочетанию трех фундаментальных инструментов:
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Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Выступает в качестве основного фильтра направления, гарантируя, что робот совершает сделки строго в сторону основного тренда (покупки только выше средней, продажи только ниже).
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Полосы Боллинджера: Определяют зоны расширения и легитимные прорывы волатильности актива.
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RSI (Индекс относительной силы): Подтверждает импульс и реальную силу движения перед открытием позиции.
Когда все условия совпадают, робот исполняет ордер с тейк-профитом (Take Profit), структурированным стоп-лоссом (Stop Loss) и защитными дневными лимитами капитала, работая автономно без необходимости ручного вмешательства.
Преимущества и возможности для покупателя
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Высокая точность на H1: Оптимизирован на основе строгих тестов для достижения отличного процента побед при контролируемом количестве сделок.
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Следование макротренду: Фильтр скользящей средней исключает сделки против течения, предотвращая ложные прорывы.
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Интеллектуальное управление рисками: Размер лота рассчитывается автоматически на основе заданного процента риска и баланса счета.
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Встроенные дневные ограничения: Имеет механизмы автоматической блокировки торговли при достижении целевой прибыли или установленного лимита убытков.
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Операционная универсальность: Хотя основной сетап был статистически отточен для максимальной производительности на таймфрейме H1 (1 час) — где он полностью раскрывает свой потенциал точности, — скомпилированный файл (.ex5) полностью гибкий и может быть протестирован или использован пользователем на любом другом таймфрейме платформы в соответствии с его стратегическими предпочтениями.
Параметры (Настраиваемые входа)
Робот поставляется со стандартным сетапом, тщательно отточенным с помощью продвинутых статистических тестов, но предлагает полную свободу для кастомизации. Вы можете настроить их прямо во вкладке входных параметров платформы MetaTrader:
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Тейк-профит и стоп-лосс: Откалиброванные расстояния для технического управления сделками.
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Управление рисками: Процент от баланса счета, выделяемый на каждую сделку.
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Чувствительность индикаторов: Регулируемые периоды и границы для полос Боллинджера, RSI и фильтра макротренда (скользящей средней).
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Дневные защитные лимиты: Финансовые цели по прибыли и максимальные лимиты убытков для автоматической защиты капитала.