Vigilante Alfa Candle

Alpha Vigilante Candle (H1 Master Edition)

Робот Alpha Vigilante Candle — это высокопроизводительный инвестиционный советник, разработанный для полностью автоматизированной торговли на платформе MetaTrader 5. Созданный писателем и стратегом Адилсу Бортончелло (Adilço Bortoncello), этот эксперт был откалиброван для обеспечения стабильности, высокой точности и строгого контроля рисков на финансовом рынке.

Принцип работы

Робот непрерывно мониторит рынок на часовом графике (H1). Он торгует в направлении макротренда и институционального потока благодаря гармоничному сочетанию трех фундаментальных инструментов:

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Выступает в качестве основного фильтра направления, гарантируя, что робот совершает сделки строго в сторону основного тренда (покупки только выше средней, продажи только ниже).

Полосы Боллинджера: Определяют зоны расширения и легитимные прорывы волатильности актива.

RSI (Индекс относительной силы): Подтверждает импульс и реальную силу движения перед открытием позиции.

Когда все условия совпадают, робот исполняет ордер с тейк-профитом (Take Profit), структурированным стоп-лоссом (Stop Loss) и защитными дневными лимитами капитала, работая автономно без необходимости ручного вмешательства.

Преимущества и возможности для покупателя

Высокая точность на H1: Оптимизирован на основе строгих тестов для достижения отличного процента побед при контролируемом количестве сделок.

Следование макротренду: Фильтр скользящей средней исключает сделки против течения, предотвращая ложные прорывы.

Интеллектуальное управление рисками: Размер лота рассчитывается автоматически на основе заданного процента риска и баланса счета.

Встроенные дневные ограничения: Имеет механизмы автоматической блокировки торговли при достижении целевой прибыли или установленного лимита убытков.

Операционная универсальность: Хотя основной сетап был статистически отточен для максимальной производительности на таймфрейме H1 (1 час) — где он полностью раскрывает свой потенциал точности, — скомпилированный файл (.ex5) полностью гибкий и может быть протестирован или использован пользователем на любом другом таймфрейме платформы в соответствии с его стратегическими предпочтениями.

Параметры (Настраиваемые входа)

Робот поставляется со стандартным сетапом, тщательно отточенным с помощью продвинутых статистических тестов, но предлагает полную свободу для кастомизации. Вы можете настроить их прямо во вкладке входных параметров платформы MetaTrader: