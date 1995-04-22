Vigilante Alfa Candle

Alpha Vigilante Candle (H1 Master Edition)

Робот Alpha Vigilante Candle — это высокопроизводительный инвестиционный советник, разработанный для полностью автоматизированной торговли на платформе MetaTrader 5. Созданный писателем и стратегом Адилсу Бортончелло (Adilço Bortoncello), этот эксперт был откалиброван для обеспечения стабильности, высокой точности и строгого контроля рисков на финансовом рынке.

Принцип работы

Робот непрерывно мониторит рынок на часовом графике (H1). Он торгует в направлении макротренда и институционального потока благодаря гармоничному сочетанию трех фундаментальных инструментов:

  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Выступает в качестве основного фильтра направления, гарантируя, что робот совершает сделки строго в сторону основного тренда (покупки только выше средней, продажи только ниже).

  • Полосы Боллинджера: Определяют зоны расширения и легитимные прорывы волатильности актива.

  • RSI (Индекс относительной силы): Подтверждает импульс и реальную силу движения перед открытием позиции.

Когда все условия совпадают, робот исполняет ордер с тейк-профитом (Take Profit), структурированным стоп-лоссом (Stop Loss) и защитными дневными лимитами капитала, работая автономно без необходимости ручного вмешательства.

Преимущества и возможности для покупателя

  • Высокая точность на H1: Оптимизирован на основе строгих тестов для достижения отличного процента побед при контролируемом количестве сделок.

  • Следование макротренду: Фильтр скользящей средней исключает сделки против течения, предотвращая ложные прорывы.

  • Интеллектуальное управление рисками: Размер лота рассчитывается автоматически на основе заданного процента риска и баланса счета.

  • Встроенные дневные ограничения: Имеет механизмы автоматической блокировки торговли при достижении целевой прибыли или установленного лимита убытков.

  • Операционная универсальность: Хотя основной сетап был статистически отточен для максимальной производительности на таймфрейме H1 (1 час) — где он полностью раскрывает свой потенциал точности, — скомпилированный файл (.ex5) полностью гибкий и может быть протестирован или использован пользователем на любом другом таймфрейме платформы в соответствии с его стратегическими предпочтениями.

Параметры (Настраиваемые входа)

Робот поставляется со стандартным сетапом, тщательно отточенным с помощью продвинутых статистических тестов, но предлагает полную свободу для кастомизации. Вы можете настроить их прямо во вкладке входных параметров платформы MetaTrader:

  • Тейк-профит и стоп-лосс: Откалиброванные расстояния для технического управления сделками.

  • Управление рисками: Процент от баланса счета, выделяемый на каждую сделку.

  • Чувствительность индикаторов: Регулируемые периоды и границы для полос Боллинджера, RSI и фильтра макротренда (скользящей средней).

  • Дневные защитные лимиты: Финансовые цели по прибыли и максимальные лимиты убытков для автоматической защиты капитала.


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4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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