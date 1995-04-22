Vigilante Alfa Candle

Alpha Vigilante Candle (H1 Master Edition)

Alpha Vigilante Candle 是一款高性能投资机器人，专为在 MetaTrader 5 平台上进行全自动化交易而开发。由作家兼策略专家 Adilço Bortoncello 创建，该专家顾问（EA）经过精心校准，旨在金融市场上实现稳定、高准确率和严格的风险控制。

运行原理

该机器人持续监控1小时图表 (H1)上的市场动态。它通过完美结合三大基本工具，顺应宏观趋势和机构资金流向进行交易：

指数移动平均线 (EMA)： 充当核心方向过滤器，确保机器人严格顺应主趋势进行交易（仅在均线上方买入，均线下方卖出）。

布林带 (Bollinger Bands)： 识别资产波动率的扩张区间和合法的突破点。

RSI（相对强弱指数）： 在授权开仓之前，验证动能和行情的真实强度。

当所有条件吻合时，机器人将执行带有止盈 (Take Profit)、结构化止损 (Stop Loss) 以及资本日间保护锁的订单，在无需人工干预的情况下自主运行。

优势与买家体验

H1 上的高准确率： 基于严格测试优化，旨在通过可控的交易次数实现极佳的胜率。

顺应宏观趋势： 移动平均线过滤器消除了逆势交易，避免了虚假突破。

智能风险管理： 手数大小根据设定的风险百分比和账户余额自动计算。

内置日间保护锁： 具备自动锁定机制，一旦达到盈利目标或设定的亏损极限即停止交易。

操作灵活性： 尽管主策略经过统计精炼，在 H1（1小时） 图表上展现出最佳性能和全部高准确率潜力，但编译后的文件（.ex5）具有完全的灵活性，用户可以根据自己的策略偏好在平台上的任何其他时间周期进行测试或使用。

输入参数（可自定义输入）

该机器人附带一套经过高级统计测试高度精炼的默认设置，同时也提供完全的自定义自由度。您可以直接在 MetaTrader 平台的输入（Inputs）选项卡中进行调整：