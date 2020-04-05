TRPatternTrend

🚀 Добро пожаловать в сервис сигналов PatTrendTR

PatTrendTR — это полностью автоматизированная алгоритмическая торговая система, специально разработанная для выявления пробоев тренда и импульсных движений на рынке XAUUSD (Золото).

📊 Проверенные и реалистичные результаты тестирования

В ходе 3,5-летнего исторического бэктестирования максимальная просадка PatTrendTR составила всего 5,81%, что демонстрирует ориентацию стратегии на управление рисками и сохранение капитала.





Download the EA, then send me a direct message on MQL5 to receive the optimized .set file!

📌 Особенности стратегии и управления рисками

🥇 100% фокус на XAUUSD: Система оптимизирована исключительно под динамику цены и рыночные условия Золота (XAUUSD) .

🛡️ Строгое управление рисками: Каждая открываемая сделка имеет заранее определённые уровни Stop Loss и Take Profit с момента открытия позиции.

🚫 Никакого Martingale / Grid: Высокорисковые методы, такие как увеличение лота, неконтролируемое наращивание позиций или стратегии Grid/Martingale, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ .

⚡ Бесперебойная работа сигналов: Сервис сигналов работает непрерывно через ультранизколатентную инфраструктуру Windows VPS, работающую 24/7.

⚙️ Файлы настроек Set (.set) и конфигурация

Пользователи, которые хотят запускать советник PatTrendTR на собственном торговом счёте или использовать индивидуальные настройки риска и размера лота для сервиса сигналов, могут получить оптимизированные .set-файлы непосредственно у меня.

📩 Свяжитесь со мной для получения подробной информации, помощи с установкой и оптимизированных .set-файлов.