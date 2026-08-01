Baby MT4
- Эксперты
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Aleksandr Makarov💎 Разработка торговых систем для Forex (с 2016 года).
- Версия: 2.97
- Обновлено: 3 августа 2026
- Активации: 5
Baby Bot - ваши инвестиции в будущее.
Автоматический скальперский советник с жесткой дисциплиной риска. Использует классическую модель фиксированного Stop Loss и Take Profit.
Торговая логика построена без применения мартингейла, сеточных стратегий и усреднения, что исключает аномальные просадки на волатильном рынке.Baby Bot выводит торговлю на новый уровень прозрачности. В отличие от стандартных роботов, торгующих по индикаторам в тестере, наш алгоритм анализирует рыночные данные,таких как Finviz, SBPRO X и другие, чтобы открывать точные позиции в нужный момент.
Работает с 20 валютными парами, включая Золото: AUDCAD,AUDUSD,AUDCHF,AUDJPY,EURAUD,EURCAD,EURUSD,EURJPY,GBPAUD,GBPCAD,GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,USDCAD,USDCHF,USDJPY,NZDUSD,NZDJPY,CADJPY,CHFJPY.
Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2384952
Инструкция по установке: Click
Цена сейчас - 499$ следующая цена 999$ окончательная цена 5000$
Только 1-2 ордера с стоп лоссом и тейк профитом
Технические характеристики:
- Рабочие символы: EURUSD (остальные валютные пары он подхватит автоматически)
- Рабочий таймфрейм: M1
- Минимальный рекомендуемый депозит 100$
- Кредитное плечо: 1:500
- Тип счета: Любой
- Брокер: Любой брокер, но желательно с низким спредом
- Настоятельно рекомендуется VPS
Преимущества:
- Отсутствие мартингейла
- Не используются опасные методы торговли
- Стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции
- Стабильные результаты тестирования на реальном рынке
- Не чувствителен к условиям брокера
- Легко устанавливается
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный советник не предназначен для тестирования в окне «Стратегий тестер» (Strategy Tester), так как для генерации сигналов ему необходим постоянный доступ к внешнему веб-серверу через интернет. Пожалуйста, перед покупкой протестируйте работу на демо-счете в реальном времени, предварительно разрешив WebRequest в настройках терминала.