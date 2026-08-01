Baby MT4

Baby Bot - ваши инвестиции в будущее.

Автоматический скальперский советник с жесткой дисциплиной риска. Использует классическую модель фиксированного Stop Loss и Take Profit.

Торговая логика построена без применения мартингейла, сеточных стратегий и усреднения, что исключает аномальные просадки на волатильном рынке.Baby Bot выводит торговлю на новый уровень прозрачности. В отличие от стандартных роботов, торгующих по индикаторам в тестере, наш алгоритм анализирует рыночные данные,таких как Finviz, SBPRO X и другие, чтобы открывать точные позиции в нужный момент.

Работает с 20 валютными парами, включая Золото: AUDCAD,AUDUSD,AUDCHF,AUDJPY,EURAUD,EURCAD,EURUSD,EURJPY,GBPAUD,GBPCAD,GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,USDCAD,USDCHF,USDJPY,NZDUSD,NZDJPY,CADJPY,CHFJPY.

Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2384952

Инструкция по установке: Click

Цена сейчас - 499$ следующая цена 999$ окончательная цена 5000$

Только 1-2 ордера с стоп лоссом и тейк профитом

Технические характеристики:

  • Рабочие символы: EURUSD (остальные валютные пары он подхватит автоматически)
  • Рабочий таймфрейм: M1
  • Минимальный рекомендуемый депозит 100$
  • Кредитное плечо: 1:500
  • Тип счета: Любой
  • Брокер: Любой брокер, но желательно с низким спредом
  • Настоятельно рекомендуется VPS

Преимущества:

  • Отсутствие мартингейла
  • Не используются опасные методы торговли
  • Стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции
  • Стабильные результаты тестирования на реальном рынке
  • Не чувствителен к условиям брокера
  • Легко устанавливается

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный советник не предназначен для тестирования в окне «Стратегий тестер» (Strategy Tester), так как для генерации сигналов ему необходим постоянный доступ к внешнему веб-серверу через интернет. Пожалуйста, перед покупкой протестируйте работу на демо-счете в реальном времени, предварительно разрешив WebRequest в настройках терминала.


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Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Эксперты
Double Blow Scalping EA: Инновационный Советник для MT4, Вдохновленный Квантовыми Технологиями - ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК!!! Описание: Double Blow Scalping EA — это революционный торговый алгоритм для MetaTrader 4, объединяющий передовые принципы квантовых вычислений и скальпинговой стратегии. В основе его работы лежит уникальная имитация   кубитов   — ключевых элементов квантовых компьютеров, позволяющих обрабатывать множество рыночных сценариев одновременно. Это дает советнику беспрецедентную ск
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
Эксперты
TopBottomEA's advantage: the first support for small capital work EA, real trading for more than 4 years; this EA based on volatility adaptive mechanism, only one single at a time, each single with a stop-loss, an average of about 4 orders per day, holding a single length of 12 hours or so, with a limit of $ 20 principal challenge backtesting ran through more than 10 years. Every interval of three days to increase the price of $ 100, the price process: 998 --> 1098 --> 1198...... Up to the targ
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратег
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
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Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Синяя стрелка - Buy, Красная  - Sell). Рекомендую использовать с Фильтром трен
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System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки. (См. скрин 1 и 2.) Выход по обратному сигналу или взять 20-30  пунктов, половина закрыть, а ос
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Aleksandr Makarov
5 (2)
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