Baby Bot - ваши инвестиции в будущее.

Автоматический скальперский советник с жесткой дисциплиной риска. Использует классическую модель фиксированного Stop Loss и Take Profit.

Торговая логика построена без применения мартингейла, сеточных стратегий и усреднения, что исключает аномальные просадки на волатильном рынке.Baby Bot выводит торговлю на новый уровень прозрачности. В отличие от стандартных роботов, торгующих по индикаторам в тестере, наш алгоритм анализирует рыночные данные,таких как Finviz, SBPRO X и другие, чтобы открывать точные позиции в нужный момент.

Работает с 20 валютными парами, включая Золото: AUDCAD,AUDUSD,AUDCHF,AUDJPY,EURAUD,EURCAD,EURUSD,EURJPY,GBPAUD,GBPCAD,GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,USDCAD,USDCHF,USDJPY,NZDUSD,NZDJPY,CADJPY,CHFJPY.

Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2384952 Инструкция по установке: Click

Цена сейчас - 499$ следующая цена 999$ окончательная цена 5000$

Только 1-2 ордера с стоп лоссом и тейк профитом



Технические характеристики:

Рабочие символы: EURUSD (остальные валютные пары он подхватит автоматически)



(остальные валютные пары он подхватит автоматически) Рабочий таймфрейм: M1



Минимальный рекомендуемый депозит 100 $



Кредитное плечо: 1:500



Тип счета: Любой



Брокер : Любой брокер, но желательно с низким спредом



Настоятельно рекомендуется VPS



Преимущества:



Отсутствие мартингейла



Не используются опасные методы торговли



Стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции



Стабильные результаты тестирования на реальном рынке



Не чувствителен к условиям брокера



Легко устанавливается





ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный советник не предназначен для тестирования в окне «Стратегий тестер» (Strategy Tester), так как для генерации сигналов ему необходим постоянный доступ к внешнему веб-серверу через интернет. Пожалуйста, перед покупкой протестируйте работу на демо-счете в реальном времени, предварительно разрешив WebRequest в настройках терминала.