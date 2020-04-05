Baby MT5

Baby Bot - ваши инвестиции в будущее.

Автоматический скальперский советник с жесткой дисциплиной риска. Использует классическую модель фиксированного Stop Loss и Take Profit.

Торговая логика построена без применения мартингейла, сеточных стратегий и усреднения, что исключает аномальные просадки на волатильном рынке.Baby Bot выводит торговлю на новый уровень прозрачности. В отличие от стандартных роботов, торгующих по индикаторам в тестере, наш алгоритм анализирует рыночные данные,таких как Finviz, SBPRO X и другие, чтобы открывать точные позиции в нужный момент.

Работает с 20 валютными парами, включая Золото: AUDCAD,AUDUSD,AUDCHF,AUDJPY,EURAUD,EURCAD,EURUSD,EURJPY,GBPAUD,GBPCAD,GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,USDCAD,USDCHF,USDJPY,NZDUSD,NZDJPY,CADJPY,CHFJPY.

Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2384952

Инструкция по установке: Click

Цена сейчас - 499$ следующая цена 999$ окончательная цена 5000$

Только 1-2 ордера с стоп лоссом и тейк профитом

Технические характеристики:

  • Рабочие символы: EURUSD (остальные валютные пары он подхватит автоматически)
  • Рабочий таймфрейм: M1
  • Минимальный рекомендуемый депозит 100$
  • Кредитное плечо: 1:500
  • Тип счета: Любой
  • Брокер: Любой брокер, но желательно с низким спредом
  • Настоятельно рекомендуется VPS

Преимущества:

  • Отсутствие мартингейла
  • Не используются опасные методы торговли
  • Стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции
  • Стабильные результаты тестирования на реальном рынке
  • Не чувствителен к условиям брокера
  • Легко устанавливается

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный советник не предназначен для тестирования в окне «Стратегий тестер» (Strategy Tester), так как для генерации сигналов ему необходим постоянный доступ к внешнему веб-серверу через интернет. Пожалуйста, перед покупкой протестируйте работу на демо-счете в реальном времени, предварительно разрешив WebRequest в настройках терминала.

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XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
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Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Индикаторы
Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Синяя стрелка - Buy, Красная  - Sell). Рекомендую использовать с Фильтром трен
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (3)
Индикаторы
System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки. (См. скрин 1 и 2.) Выход по обратному сигналу или взять 20-30  пунктов, половина закрыть, а ос
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Gold Scalper Super   — это простая в использовании торговая система. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1 , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/165110 Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,ко
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
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FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Мощная система для торговли бинарными опционами и внутридневной торговли. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои показания. Binary Reverse предназначен для определения мест, в которых цена совершит разворот. Индикатор фиксирует как развороты, так и откаты тренда, что позволяет повысить эффективность его использования. При использовании индикатора значительно расширяются возможности анализа, на графике отлично видны не только места коррекции и разворотов, но и отслеживается общая дин
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