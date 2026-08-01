Baby MT4

Baby Bot - 您对未来的投资。

一款自动化剥头皮交易顾问，具有严格的风险纪律。采用经典的固定止损止盈模型。

交易逻辑基于无马丁格尔、无网格策略和无加仓摊平原则，完全消除在波动市场中的异常回撤。Baby Bot 将交易提升至全新的透明度水平。与标准机器人不同，我们的算法不依赖测试器中的指标交易，而是分析市场数据（如 Finviz、SBPRO X 等），在精确时机开仓。

支持 20 种货币对，包括 黄金AUDCAD、AUDUSD、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURUSD、EURJPY、GBPAUD、GBPCAD、GBPUSD、GBPCHF、GBPJPY、USDCAD、USDCHF、USDJPY、NZDUSD、NZDJPY、CADJPY、CHFJPY

实时信号：https://www.mql5.com/en/signals/2384952

安装指南：Click 

当前价格 - 499美元 下一阶段价格 999美元 最终价格 5000美元

只需下1-2個訂單，設定停損和止盈即可。

技术规格：

  • 交易品种： EURUSD （其他货币对将自动识别）
  • 交易时间框架： M1
  • 最低建议入金 100美元
  • 杠杆： 1:500
  • 账户类型： 任意
  • 经纪商 任意经纪商，但建议选择低点差
  • 强烈建议使用 VPS（虚拟专用服务器）

优势：

  • 无马丁格尔策略
  • 不使用任何危险交易方法
  • 每笔持仓均设止损和止盈
  • 在真实市场中回测结果稳定
  • 对经纪商条件不敏感
  • 安装简便

重要提示：
该交易顾问不适用于“策略测试器”窗口中的回测，因为其生成信号需要持续通过互联网访问外部网页服务器。购买前，请先在 模拟账户 上进行实时测试，并在终端设置中启用 WebRequest 功能。


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XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
专家
基于 供需 原则的 全自动 EA 。第一个 提供 完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。 您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您。其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
️ 已 拥有   Boring Pips EA ？ 您可享受   额外 30% 折扣 ！ 联系我们了解更多： 如何申 请返现（ rebate ） 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不依赖单一货币对的大波动 、能在多个机会中稳定获利的系统。 还需要 更智能的风险保护机制 ，在初步判断出错时及时止损。 最重要的是，您需要一个能 完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制 的系统。 Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在 波动性高且不确定的市场 中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
专家
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
专家
TopBottomEA的优势： 首款支持小本金工作的EA，实盘4年多了；本EA基于波动率自适应机制，一次只下一单，每单带止损，平均每天4单左右，持单时长12小时左右， 使用Dukascopy真实历史数据，以20美元极限本金挑战回测跑完了10年以上。 每间隔三天涨价$100元,涨价过程:  998--> 1098--> 1198 ...... 涨到目标价 $ 4999为止，购买后，EA工作期间，可以和我们的真实观摩账户交易记录比较。 如遇到安装和EA回测问题，请联系我们 ；购买8天后，即可免费领取   Band trend indicator 指标 。 加入公众群组： 点击这里 挑战最小资金 真实账户： https://www.mql5.com/zh/signals/1575208   质量【可靠性】5格，在新冠病毒期间，EA交易中断了一年，服务器因故过期。 支持货币：GBPCAD ，EURSGD  ，其它品种以后再陆续增加，大家目的是为了赚钱，只选最优，货币不在多在精，让收益更稳定。 支持周期：M1图表 平台推荐：icmarkets平台原始点差账户，fpmarkets 平台原始点差账
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
专家
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
作者的更多信息
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
指标
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (download
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (3)
指标
System Trend Pro - This is the best trend trading indicator!!! The indicator no repaint!!!  The indicator has   MTF   mode, which adds confidence to trading on the trend (   no repaint   ). How to trade? Everything is very simple, we wait for the first signal (big arrow), then wait for the second signal (small arrow) and enter the market in the direction of the arrow. (See screens 1 and 2.) Exit on the opposite signal or take 20-30 pips, close half of it, and keep the rest until the opposite
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
指标
Gold Scalper Super is an easy-to-use trading system. The indicator can be used as a standalone scalping system on the M1 time frame, as well as part of your existing trading system. Bonus: when purchasing an indicator, Trend Arrow Super is provided free of charge, write to us after purchase. The indicator 100% does not repaint!!! If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to the loss of a deposit, because they can show a signal and then remove it.
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
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Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
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Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
指标
This is a powerful system for binary options and intraday trading. The indicator neither repaints, nor changes its readings. Binary Reverse is designed to determine the points where the price reverses. The indicator fixes both reversals and roll-backs considerably expanding your analytical capabilities. It not only clearly shows correction and reversal points, but also tracks the overall trend dynamics. Trading recommendations Coincidence of two signals (arrow and cross) is a strong entry signal
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
指标
Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the market to sell.
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
指标
Global Parabolic MT4 Indicator for scalping on M1-M5. A very good indicator for your trading system, it can be used as a standalone trading system, I recommend using it together with - System Trend Pro The indicator does not repaint and does not change its data. Settings: Change the FILTER parameter for accurate market entries. Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In telegram
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
指标
M1 Golding  — This is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for the M1-M5 time frame. The indicator can be used as a standalone scalping system, as well as as part of your existing trading system. Bonus: When you buy the indicator, you get a gift - Trend Arrow Super I also provide an additional trend filter indicator absolutely free of charge - Filter The combination of these indicators can help you make your trading easier and more accurate. Indicator Parameters: Tre
Ai Breakout X
Aleksandr Makarov
5 (1)
专家
来自真实交易账户的实时信号： 为了确保完全透明，我提供一个真实投资者账户的访问权限， 让您可以实时监控其表现，不受任何操纵。 ， 仅限1笔订单 止损：200点 止盈：2500点 追踪止盈：200点 LIVE SIGNAL: XAUUSD   Ai Breakout X M5 Broker : Exness Server : Exness-MT5Real25 Account Number : 183814864 Investor Password:  GBp(N/5y5T51 购买后请务必联系我以获取交易机器人的安装说明！ 建议由我们为您安装交易机器人，只需将您的VPS登录信息发给我们，我们将为您正确安装。 Ai Breakout X — 您在黄金交易中的最佳助手。 一款完全自动化的交易机器人，无需额外设置，专为在M5时间框架上交易黄金（XAUUSD）而设计。 该策略基于突破关键价位（快速剥头皮）。 这是一个真实的交易算法。结果是一条极其稳定的增长曲线。 可选的受控恢复模式：亏损后，系统可将下一手牌的牌面大小增加至多 1 倍以进行恢复，然后自动恢复至正常牌面大小。这并非马丁格尔策略，
Baby MT5
Aleksandr Makarov
专家
Baby Bot - 您对未来的投资。 一款自动化剥头皮交易顾问，具有严格的风险纪律。采用经典的固定 止损 和 止盈 模型。 交易逻辑基于无马丁格尔、无网格策略和无加仓摊平原则，完全消除在波动市场中的异常回撤。 Baby Bot 将交易提升至全新的透明度水平。与标准机器人不同，我们的算法不依赖测试器中的指标交易，而是分析市场数据（如  Finviz、SBPRO X 等 ），在精确时机开仓。 支持 20 种货币对，包括 黄金 ： AUDCAD、AUDUSD、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURUSD、EURJPY、GBPAUD、GBPCAD、GBPUSD、GBPCHF、GBPJPY、USDCAD、USDCHF、USDJPY、NZDUSD、NZDJPY、CADJPY、CHFJPY 。 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2384952 安装指南：  Click 当前价格 -  499美元  下一阶段价格  999美元  最终价格  5000美元 只需下1-2個訂單，設定停損和止盈即可。 技术规格： 交易品种：   EUR
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