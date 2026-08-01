Baby MT4
- 专家
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Aleksandr Makarov
- 版本: 2.97
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 5
Baby Bot - 您对未来的投资。
一款自动化剥头皮交易顾问，具有严格的风险纪律。采用经典的固定止损和止盈模型。
交易逻辑基于无马丁格尔、无网格策略和无加仓摊平原则，完全消除在波动市场中的异常回撤。Baby Bot 将交易提升至全新的透明度水平。与标准机器人不同，我们的算法不依赖测试器中的指标交易，而是分析市场数据（如 Finviz、SBPRO X 等），在精确时机开仓。
支持 20 种货币对，包括 黄金：AUDCAD、AUDUSD、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURUSD、EURJPY、GBPAUD、GBPCAD、GBPUSD、GBPCHF、GBPJPY、USDCAD、USDCHF、USDJPY、NZDUSD、NZDJPY、CADJPY、CHFJPY。
实时信号：https://www.mql5.com/en/signals/2384952
安装指南：Click
当前价格 - 499美元 下一阶段价格 999美元 最终价格 5000美元
只需下1-2個訂單，設定停損和止盈即可。
技术规格：
- 交易品种： EURUSD （其他货币对将自动识别）
- 交易时间框架： M1
- 最低建议入金 100美元
- 杠杆： 1:500
- 账户类型： 任意
- 经纪商： 任意经纪商，但建议选择低点差
- 强烈建议使用 VPS（虚拟专用服务器）
优势：
- 无马丁格尔策略
- 不使用任何危险交易方法
- 每笔持仓均设止损和止盈
- 在真实市场中回测结果稳定
- 对经纪商条件不敏感
- 安装简便
重要提示：
该交易顾问不适用于“策略测试器”窗口中的回测，因为其生成信号需要持续通过互联网访问外部网页服务器。购买前，请先在 模拟账户 上进行实时测试，并在终端设置中启用 WebRequest 功能。