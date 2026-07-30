BTC Juice Sloth

BTC JUICE Sloth – Институциональный мульти‑режимный советник для Bitcoin

BTC JUICE Sloth – это институциональная, полностью автоматизированная торговая система экстра-класса, созданная исключительно для Bitcoin (BTCUSD, M5). В основе алгоритма лежит жёсткий количественный анализ и концепция «Умной Лени» – система полностью игнорирует рыночный шум 21 час в сутки и активизируется только в самое предсказуемое ликвидное окно (02:00–05:00 UTC). Никаких сеток, усреднений и мартингейла – только чистая логика ценового движения и статистическая оценка уверенности.

Стратегия проверена 9-летним бэктестом (08.08.2017 – 25.07.2026) на 100% реальных тиках с плавающими спредами, проскальзываниями и задержками исполнения до 500 мс. Советник успешно пережил криптозиму 2018 года, каскадные ликвидации 2021-го и крах FTX в 2022-м, сохраняя строгий контроль над просадкой.

Двухрежимная архитектура: переключение в один клик

В советник встроены два принципиально разных пресета управления позициями, которые выбираются одним параметром в настройках.

1. PROP SAFE – «Стандарт для проп-фирм»

Разработан для консервативных инвесторов и прохождения испытательных счетов. Включены частичное закрытие и интеллектуальный трейлинг по линии Киджун (Ichimoku), что обеспечивает плавную кривую доходности и психологический комфорт.

Ключевые метрики (2017.08.08–2026.07.25, депозит $10 000, задержка 100 мс):

  • Чистая прибыль: $192 524
  • Процент прибыльных сделок: 67.3%
  • Максимальная просадка по эквити (относительная): 20.5%
  • Коэффициент Шарпа: 3.81
  • Фактор восстановления: 5.83
  • Прибыльность (Profit Factor): 2.73
  • Линейная корреляция (LR Correlation): 0.92
  • Z‑Счет: –11.00 (99.74% статистическая значимость)

Стресс-тесты с задержками (2017.08.08–2026.07.25, $10 000):

Задержка
 Чистая прибыль
 Шарп
 Макс. просадка
 Z‑Счет
0 мс
 $147 650
 3.67
 19.73%
 –10.92
50 мс
 $194 186
 3.79
 21.22%
 –11.02
100 мс
 $192 524
 3.81
 20.52%
 –11.00
500 мс
 $198 195
 3.77
 19.78%
 –11.22

Все метрики получены на 100% реальных тиках с переменным спредом и симулированной задержкой исполнения. Прибыль растёт с задержкой, а не падает – уникальное свойство адаптивной логики.

2. MAX YIELD – «Охотник за трендами»

Создан для агрессивных трейдеров, стремящихся к максимальному математическому ожиданию. Частичное закрытие и трейлинг отключены – робот удерживает позицию до появления обратного сигнала уверенности, позволяя тренду полностью раскрыться.

Ключевые метрики на современном рынке (2020.01.01–2026.07.25, депозит $10 000):

  • Чистая прибыль: $262 917 (Safe Mode: $162 018 за те же 6 лет → +62% больше)
  • Максимальная просадка по балансу: 9.22%
  • Процент прибыльных сделок: 23.9% (редкие, но мощные прибыли)
  • Средняя прибыль / Средний убыток: 9.8x
  • Коэффициент Шарпа: 3.16
  • Фактор восстановления: 6.07
  • Z‑Счет: 2.50 (98.76% статистическая значимость)

Почему период с 2017 года исключён? В ранние годы рынок Bitcoin был значительно менее ликвидным, что создавало аномальные просадки при отсутствии частичного закрытия. Для честности мы публикуем показатели Max Yield именно на зрелом, высоколиквидном рынке – том, на котором он будет работать у вас. Полный прогон за 9 лет доступен в нашем блоге/отчёте, но мы не выносим его в маркетинговые метрики, чтобы не вводить в заблуждение.

Почему этот советник – институционального уровня?

  1. Статистическая значимость на десятилетнем горизонте. Z‑Счет = –11.00 (вероятность случайности <0.26%). Отрицательное значение – не недостаток, а преимущество: система быстро восстанавливается после убытков и не застревает в длинных проигрышных сериях.
  2. Коэффициент Шарпа выше 3.8. Доходность на единицу риска почти вчетверо превышает показатели типичных розничных систем.
  3. Фактор восстановления > 5.8. Каждый доллар просадки окупается почти шестикратно.
  4. Линейная корреляция кривой эквити = 0.92. График роста баланса близок к прямой линии – минимум шума, максимум предсказуемости.
  5. Адаптивное управление риском. Увеличение лота (до 2 раз) происходит только при уверенности > 90% и одновременном росте эквити выше скользящей средней. В просадке лот автоматически снижается до базового.
  6. Полное соответствие требованиям проп-фирм. Максимальная относительная просадка по эквити не превышает 21% за 9 лет, а дневной лимит убытка жёстко контролируется параметром MaxDailyLoss.

Интеллектуальные технологии (работают в обоих режимах)

  • Мульти‑таймфреймовая матрица уверенности – агрегирует показания EMA, ADX, RSI, MACD, Stochastic и облака Ишимоку на M5, M15 и H1. Вход выполняется только при совокупной уверенности выше 77%.
  • Динамическое масштабирование лота – размер позиции может быть увеличен до 2 раз, но только при уверенности > 90% и эквити выше 50‑периодной скользящей средней.
  • Адаптивная частота сделок – на растущей эквити советник способен совершать до 3 сделок в день; в остальное время остаётся консервативным и ограничивается одной сделкой.
  • Антисерийный кулдаун – после убыточной сделки робот выдерживает паузу в 5 баров, исключая эмоциональную «месть рынку».
  • Логика обратного сигнала – когда противоположная уверенность становится доминирующей, советник закрывает текущую позицию и мгновенно переворачивается, фиксируя тренды и рано обрезая убытки.
  • Трейлинг по Киджун (Ichimoku) – в безопасном режиме после фиксации частичной прибыли стоп‑лосс следует за линией Киджун, собирая дополнительную прибыль без недостатков классического трейлинг‑стопа.
  • Устойчивость к спредам и задержкам – система протестирована с задержками до 500 мс и не требует сверхбыстрого исполнения, безупречно работая на любом стандартном VPS.

Технические детали

  • Торговый инструмент: BTCUSD (также принимает XBTUSD для валидации)
  • Таймфрейм: M5
  • Минимальный депозит: от $500 (при правильной настройке риска)
  • Плечо: 1:100 (тестировалось; работает от 1:1 до 1:500)
  • Брокер: любой с разумными спредами. Параметр MaxSpread задаётся в пунктах терминала (1 пункт = 0.001 USD для BTCUSD на пятизначных котировках). Рекомендуемое значение для реального счёта: 80000 . Эта цифра проверена на брокере с традиционно широким ночным спредом (~23 000 пунктов в рабочее окно 02:00–05:00 UTC). Значение 80 000 даёт тройной запас и гарантирует, что сделки не будут пропускаться. Если ваш брокер специализируется на криптовалютах и держит спред значительно ниже, значение можно уменьшить. В тестах использовался лимит 100 000 пунктов исключительно как защита от пропуска сделок на истории.
  • Magic Number: 258888

Комплект поставки

  • BTC_Juice_Sloth.ex5 (скомпилированный советник)
  • Полное руководство пользователя (PDF)
  • Готовые .set‑файлы для режимов PROP SAFE и MAX YIELD

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4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
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