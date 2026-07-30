BTC JUICE Sloth – Институциональный мульти‑режимный советник для Bitcoin

BTC JUICE Sloth – это институциональная, полностью автоматизированная торговая система экстра-класса, созданная исключительно для Bitcoin (BTCUSD, M5). В основе алгоритма лежит жёсткий количественный анализ и концепция «Умной Лени» – система полностью игнорирует рыночный шум 21 час в сутки и активизируется только в самое предсказуемое ликвидное окно (02:00–05:00 UTC). Никаких сеток, усреднений и мартингейла – только чистая логика ценового движения и статистическая оценка уверенности.

Стратегия проверена 9-летним бэктестом (08.08.2017 – 25.07.2026) на 100% реальных тиках с плавающими спредами, проскальзываниями и задержками исполнения до 500 мс. Советник успешно пережил криптозиму 2018 года, каскадные ликвидации 2021-го и крах FTX в 2022-м, сохраняя строгий контроль над просадкой.

Двухрежимная архитектура: переключение в один клик

В советник встроены два принципиально разных пресета управления позициями, которые выбираются одним параметром в настройках.

1. PROP SAFE – «Стандарт для проп-фирм»

Разработан для консервативных инвесторов и прохождения испытательных счетов. Включены частичное закрытие и интеллектуальный трейлинг по линии Киджун (Ichimoku), что обеспечивает плавную кривую доходности и психологический комфорт.

Ключевые метрики (2017.08.08–2026.07.25, депозит $10 000, задержка 100 мс):

Чистая прибыль: $192 524

Процент прибыльных сделок: 67.3%

Максимальная просадка по эквити (относительная): 20.5%

Коэффициент Шарпа: 3.81

Фактор восстановления: 5.83

Прибыльность (Profit Factor): 2.73

Линейная корреляция (LR Correlation): 0.92

Z‑Счет: –11.00 (99.74% статистическая значимость)

Стресс-тесты с задержками (2017.08.08–2026.07.25, $10 000):

Задержка

Чистая прибыль

Шарп

Макс. просадка

Z‑Счет

0 мс

$147 650

3.67

19.73%

–10.92

50 мс

$194 186

3.79

21.22%

–11.02

100 мс

$192 524

3.81

20.52%

–11.00

500 мс

$198 195

3.77

19.78%

–11.22



Все метрики получены на 100% реальных тиках с переменным спредом и симулированной задержкой исполнения. Прибыль растёт с задержкой, а не падает – уникальное свойство адаптивной логики.

2. MAX YIELD – «Охотник за трендами»

Создан для агрессивных трейдеров, стремящихся к максимальному математическому ожиданию. Частичное закрытие и трейлинг отключены – робот удерживает позицию до появления обратного сигнала уверенности, позволяя тренду полностью раскрыться.

Ключевые метрики на современном рынке (2020.01.01–2026.07.25, депозит $10 000):

Чистая прибыль: $262 917 (Safe Mode: $162 018 за те же 6 лет → +62% больше )

(Safe Mode: $162 018 за те же 6 лет → ) Максимальная просадка по балансу: 9.22%

Процент прибыльных сделок: 23.9% (редкие, но мощные прибыли)

(редкие, но мощные прибыли) Средняя прибыль / Средний убыток: 9.8x

Коэффициент Шарпа: 3.16

Фактор восстановления: 6.07

Z‑Счет: 2.50 (98.76% статистическая значимость)

Почему период с 2017 года исключён? В ранние годы рынок Bitcoin был значительно менее ликвидным, что создавало аномальные просадки при отсутствии частичного закрытия. Для честности мы публикуем показатели Max Yield именно на зрелом, высоколиквидном рынке – том, на котором он будет работать у вас. Полный прогон за 9 лет доступен в нашем блоге/отчёте, но мы не выносим его в маркетинговые метрики, чтобы не вводить в заблуждение.

Почему этот советник – институционального уровня?

Статистическая значимость на десятилетнем горизонте. Z‑Счет = –11.00 (вероятность случайности <0.26%). Отрицательное значение – не недостаток, а преимущество: система быстро восстанавливается после убытков и не застревает в длинных проигрышных сериях. Коэффициент Шарпа выше 3.8. Доходность на единицу риска почти вчетверо превышает показатели типичных розничных систем. Фактор восстановления > 5.8. Каждый доллар просадки окупается почти шестикратно. Линейная корреляция кривой эквити = 0.92. График роста баланса близок к прямой линии – минимум шума, максимум предсказуемости. Адаптивное управление риском. Увеличение лота (до 2 раз) происходит только при уверенности > 90% и одновременном росте эквити выше скользящей средней. В просадке лот автоматически снижается до базового. Полное соответствие требованиям проп-фирм. Максимальная относительная просадка по эквити не превышает 21% за 9 лет, а дневной лимит убытка жёстко контролируется параметром MaxDailyLoss.

Интеллектуальные технологии (работают в обоих режимах)

Мульти‑таймфреймовая матрица уверенности – агрегирует показания EMA, ADX, RSI, MACD, Stochastic и облака Ишимоку на M5, M15 и H1. Вход выполняется только при совокупной уверенности выше 77%.

– агрегирует показания EMA, ADX, RSI, MACD, Stochastic и облака Ишимоку на M5, M15 и H1. Вход выполняется только при совокупной уверенности выше 77%. Динамическое масштабирование лота – размер позиции может быть увеличен до 2 раз, но только при уверенности > 90% и эквити выше 50‑периодной скользящей средней.

– размер позиции может быть увеличен до 2 раз, но только при уверенности > 90% и эквити выше 50‑периодной скользящей средней. Адаптивная частота сделок – на растущей эквити советник способен совершать до 3 сделок в день; в остальное время остаётся консервативным и ограничивается одной сделкой.

– на растущей эквити советник способен совершать до 3 сделок в день; в остальное время остаётся консервативным и ограничивается одной сделкой. Антисерийный кулдаун – после убыточной сделки робот выдерживает паузу в 5 баров, исключая эмоциональную «месть рынку».

– после убыточной сделки робот выдерживает паузу в 5 баров, исключая эмоциональную «месть рынку». Логика обратного сигнала – когда противоположная уверенность становится доминирующей, советник закрывает текущую позицию и мгновенно переворачивается, фиксируя тренды и рано обрезая убытки.

– когда противоположная уверенность становится доминирующей, советник закрывает текущую позицию и мгновенно переворачивается, фиксируя тренды и рано обрезая убытки. Трейлинг по Киджун (Ichimoku) – в безопасном режиме после фиксации частичной прибыли стоп‑лосс следует за линией Киджун, собирая дополнительную прибыль без недостатков классического трейлинг‑стопа.

– в безопасном режиме после фиксации частичной прибыли стоп‑лосс следует за линией Киджун, собирая дополнительную прибыль без недостатков классического трейлинг‑стопа. Устойчивость к спредам и задержкам – система протестирована с задержками до 500 мс и не требует сверхбыстрого исполнения, безупречно работая на любом стандартном VPS.

Технические детали

Торговый инструмент: BTCUSD (также принимает XBTUSD для валидации)

BTCUSD (также принимает XBTUSD для валидации) Таймфрейм: M5

M5 Минимальный депозит: от $500 (при правильной настройке риска)

от $500 (при правильной настройке риска) Плечо: 1:100 (тестировалось; работает от 1:1 до 1:500)

1:100 (тестировалось; работает от 1:1 до 1:500) Брокер: любой с разумными спредами. Параметр MaxSpread задаётся в пунктах терминала (1 пункт = 0.001 USD для BTCUSD на пятизначных котировках). Рекомендуемое значение для реального счёта: 80000 . Эта цифра проверена на брокере с традиционно широким ночным спредом (~23 000 пунктов в рабочее окно 02:00–05:00 UTC). Значение 80 000 даёт тройной запас и гарантирует, что сделки не будут пропускаться. Если ваш брокер специализируется на криптовалютах и держит спред значительно ниже, значение можно уменьшить. В тестах использовался лимит 100 000 пунктов исключительно как защита от пропуска сделок на истории.

любой с разумными спредами. Параметр MaxSpread задаётся в пунктах терминала (1 пункт = 0.001 USD для BTCUSD на пятизначных котировках). 80000 . Эта цифра проверена на брокере с традиционно широким ночным спредом (~23 000 пунктов в рабочее окно 02:00–05:00 UTC). Значение 80 000 даёт тройной запас и гарантирует, что сделки не будут пропускаться. Если ваш брокер специализируется на криптовалютах и держит спред значительно ниже, значение можно уменьшить. В тестах использовался лимит 100 000 пунктов исключительно как защита от пропуска сделок на истории. Magic Number: 258888

Комплект поставки

BTC_Juice_Sloth.ex5 (скомпилированный советник)

Полное руководство пользователя (PDF)

Готовые .set‑файлы для режимов PROP SAFE и MAX YIELD

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