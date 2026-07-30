BTC Juice Sloth
- Эксперты
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- Версия: 3.10
- Активации: 20
BTC JUICE Sloth – это институциональная, полностью автоматизированная торговая система экстра-класса, созданная исключительно для Bitcoin (BTCUSD, M5). В основе алгоритма лежит жёсткий количественный анализ и концепция «Умной Лени» – система полностью игнорирует рыночный шум 21 час в сутки и активизируется только в самое предсказуемое ликвидное окно (02:00–05:00 UTC). Никаких сеток, усреднений и мартингейла – только чистая логика ценового движения и статистическая оценка уверенности.
Стратегия проверена 9-летним бэктестом (08.08.2017 – 25.07.2026) на 100% реальных тиках с плавающими спредами, проскальзываниями и задержками исполнения до 500 мс. Советник успешно пережил криптозиму 2018 года, каскадные ликвидации 2021-го и крах FTX в 2022-м, сохраняя строгий контроль над просадкой.
Двухрежимная архитектура: переключение в один клик
В советник встроены два принципиально разных пресета управления позициями, которые выбираются одним параметром в настройках.
1. PROP SAFE – «Стандарт для проп-фирм»
Разработан для консервативных инвесторов и прохождения испытательных счетов. Включены частичное закрытие и интеллектуальный трейлинг по линии Киджун (Ichimoku), что обеспечивает плавную кривую доходности и психологический комфорт.
Ключевые метрики (2017.08.08–2026.07.25, депозит $10 000, задержка 100 мс):
- Чистая прибыль: $192 524
- Процент прибыльных сделок: 67.3%
- Максимальная просадка по эквити (относительная): 20.5%
- Коэффициент Шарпа: 3.81
- Фактор восстановления: 5.83
- Прибыльность (Profit Factor): 2.73
- Линейная корреляция (LR Correlation): 0.92
- Z‑Счет: –11.00 (99.74% статистическая значимость)
Стресс-тесты с задержками (2017.08.08–2026.07.25, $10 000):
|Задержка
|Чистая прибыль
|Шарп
|Макс. просадка
|Z‑Счет
|0 мс
|$147 650
|3.67
|19.73%
|–10.92
|50 мс
|$194 186
|3.79
|21.22%
|–11.02
|100 мс
|$192 524
|3.81
|20.52%
|–11.00
|500 мс
|$198 195
|3.77
|19.78%
|–11.22
Все метрики получены на 100% реальных тиках с переменным спредом и симулированной задержкой исполнения. Прибыль растёт с задержкой, а не падает – уникальное свойство адаптивной логики.
2. MAX YIELD – «Охотник за трендами»
Создан для агрессивных трейдеров, стремящихся к максимальному математическому ожиданию. Частичное закрытие и трейлинг отключены – робот удерживает позицию до появления обратного сигнала уверенности, позволяя тренду полностью раскрыться.
Ключевые метрики на современном рынке (2020.01.01–2026.07.25, депозит $10 000):
- Чистая прибыль: $262 917 (Safe Mode: $162 018 за те же 6 лет → +62% больше)
- Максимальная просадка по балансу: 9.22%
- Процент прибыльных сделок: 23.9% (редкие, но мощные прибыли)
- Средняя прибыль / Средний убыток: 9.8x
- Коэффициент Шарпа: 3.16
- Фактор восстановления: 6.07
- Z‑Счет: 2.50 (98.76% статистическая значимость)
Почему период с 2017 года исключён? В ранние годы рынок Bitcoin был значительно менее ликвидным, что создавало аномальные просадки при отсутствии частичного закрытия. Для честности мы публикуем показатели Max Yield именно на зрелом, высоколиквидном рынке – том, на котором он будет работать у вас. Полный прогон за 9 лет доступен в нашем блоге/отчёте, но мы не выносим его в маркетинговые метрики, чтобы не вводить в заблуждение.
Почему этот советник – институционального уровня?
- Статистическая значимость на десятилетнем горизонте. Z‑Счет = –11.00 (вероятность случайности <0.26%). Отрицательное значение – не недостаток, а преимущество: система быстро восстанавливается после убытков и не застревает в длинных проигрышных сериях.
- Коэффициент Шарпа выше 3.8. Доходность на единицу риска почти вчетверо превышает показатели типичных розничных систем.
- Фактор восстановления > 5.8. Каждый доллар просадки окупается почти шестикратно.
- Линейная корреляция кривой эквити = 0.92. График роста баланса близок к прямой линии – минимум шума, максимум предсказуемости.
- Адаптивное управление риском. Увеличение лота (до 2 раз) происходит только при уверенности > 90% и одновременном росте эквити выше скользящей средней. В просадке лот автоматически снижается до базового.
- Полное соответствие требованиям проп-фирм. Максимальная относительная просадка по эквити не превышает 21% за 9 лет, а дневной лимит убытка жёстко контролируется параметром MaxDailyLoss.
Интеллектуальные технологии (работают в обоих режимах)
- Мульти‑таймфреймовая матрица уверенности – агрегирует показания EMA, ADX, RSI, MACD, Stochastic и облака Ишимоку на M5, M15 и H1. Вход выполняется только при совокупной уверенности выше 77%.
- Динамическое масштабирование лота – размер позиции может быть увеличен до 2 раз, но только при уверенности > 90% и эквити выше 50‑периодной скользящей средней.
- Адаптивная частота сделок – на растущей эквити советник способен совершать до 3 сделок в день; в остальное время остаётся консервативным и ограничивается одной сделкой.
- Антисерийный кулдаун – после убыточной сделки робот выдерживает паузу в 5 баров, исключая эмоциональную «месть рынку».
- Логика обратного сигнала – когда противоположная уверенность становится доминирующей, советник закрывает текущую позицию и мгновенно переворачивается, фиксируя тренды и рано обрезая убытки.
- Трейлинг по Киджун (Ichimoku) – в безопасном режиме после фиксации частичной прибыли стоп‑лосс следует за линией Киджун, собирая дополнительную прибыль без недостатков классического трейлинг‑стопа.
- Устойчивость к спредам и задержкам – система протестирована с задержками до 500 мс и не требует сверхбыстрого исполнения, безупречно работая на любом стандартном VPS.
Технические детали
- Торговый инструмент: BTCUSD (также принимает XBTUSD для валидации)
- Таймфрейм: M5
- Минимальный депозит: от $500 (при правильной настройке риска)
- Плечо: 1:100 (тестировалось; работает от 1:1 до 1:500)
- Брокер: любой с разумными спредами. Параметр MaxSpread задаётся в пунктах терминала (1 пункт = 0.001 USD для BTCUSD на пятизначных котировках). Рекомендуемое значение для реального счёта: 80000 . Эта цифра проверена на брокере с традиционно широким ночным спредом (~23 000 пунктов в рабочее окно 02:00–05:00 UTC). Значение 80 000 даёт тройной запас и гарантирует, что сделки не будут пропускаться. Если ваш брокер специализируется на криптовалютах и держит спред значительно ниже, значение можно уменьшить. В тестах использовался лимит 100 000 пунктов исключительно как защита от пропуска сделок на истории.
- Magic Number: 258888
Комплект поставки
- BTC_Juice_Sloth.ex5 (скомпилированный советник)
- Полное руководство пользователя (PDF)
- Готовые .set‑файлы для режимов PROP SAFE и MAX YIELD
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