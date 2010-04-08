Nasdaq Titan Pro MT4

  • Эксперты
  • Marcin Piotr Drozdz
    Marcin Piotr Drozdz

    Marcin Piotr Drozdz

    Hello,
    I develop Expert Advisors and automated trading tools for the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms. My main area of interest is systematic trading in index markets, particularly NASDAQ/US100.
  • Версия: 1.60
  • Обновлено: 30 июля 2026
  • Активации: 10

NASDAQ TITAN PRO — Точность, дисциплина и автоматическая торговля на NASDAQ

NASDAQ TITAN PRO — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли индексом NASDAQ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4.

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Система автоматически анализирует поведение цены, структуру рынка и динамику текущего движения. Решения принимаются только после закрытия свечи, поэтому кратковременного скачка цены или одной тени недостаточно для открытия сделки.

Сделка может быть открыта только в том случае, если рыночная ситуация одновременно соответствует всем критериям, активированным пользователем.

Без Мартингейла. Без Grid. Без усреднения убыточных позиций.

NASDAQ TITAN PRO ориентирован на качество сигналов и терпеливо ожидает подходящую рыночную конфигурацию и подтверждённое направленное движение. В зависимости от текущих рыночных условий система может определить несколько потенциальных возможностей в один день и не открыть ни одной позиции в другой.

Торговый советник анализирует, среди прочего:

  • текущую структуру и направление рынка,
  • поведение цены относительно ключевых зон принятия решений,
  • силу и направление тренда с помощью ADX/DMI,
  • размер сигнальной свечи,
  • соотношение тела свечи к её полному диапазону,
  • положение цены закрытия свечи,
  • текущие условия волатильности,
  • настроенные часы торговых сессий,
  • существующую рыночную экспозицию и направление последнего сигнала.

Благодаря сочетанию нескольких независимых условий система обеспечивает структурированный процесс принятия решений, основанный на последовательном выполнении одной и той же торговой логики.

NASDAQ TITAN PRO может реагировать как на подтверждённые восходящие, так и на подтверждённые нисходящие движения рынка.

Сигнал формируется только тогда, когда закрытая свеча подтверждает изменение или продолжение направления в соответствии с внутренней логикой системы. Это помогает снизить количество реакций на случайные краткосрочные движения цены, возникающие внутри ещё не закрытой свечи.

Система также может автоматически закрыть противоположную рыночную экспозицию и развернуть позицию при появлении нового действительного сигнала.

Пользователь может разрешить торговлю в обоих направлениях либо ограничить работу советника только позициями BUY или только позициями SELL.

Многоуровневое управление позицией

Торговый советник предлагает несколько независимых способов управления и закрытия позиций:

  • фиксированный Take Profit,
  • основной Stop Loss,
  • Emergency Stop Loss,
  • динамический выход после изменения структуры рынка,
  • Break Even с настраиваемым уровнем активации и смещением,
  • Trailing Stop, активируемый после заданного движения цены,
  • автоматический разворот позиции после противоположного сигнала.

Эти механизмы могут работать совместно, при этом уровень Stop Loss перемещается только в направлении, повышающем защиту позиции.

Фильтр торгового времени

NASDAQ TITAN PRO включает встроенный временной фильтр, позволяющий пользователю определить до пяти независимых торговых окон.

Стандартные торговые часы были разработаны на основе исторического анализа результатов и адаптированы к центральноевропейскому времени — CET, UTC+1. Поэтому каждый пользователь должен пересчитать настроенные часы торговли в соответствии со временем сервера своего брокера или применяемым часовым поясом, а затем проверить выбранные сессии с помощью бэктестов и на демо-счёте.

Каждое торговое окно можно настроить с точностью до одной минуты, включая сессии, продолжающиеся после полуночи.

Временной фильтр контролирует открытие новых сделок, но не принуждает закрывать уже открытую позицию после завершения настроенной торговой сессии.

Дополнительные отложенные ордера

Для более опытных пользователей доступен дополнительный модуль Limit-ордеров.

После открытия основной позиции торговый советник может выставлять дополнительные уровни входа:

  • ордера Buy Limit ниже основной позиции BUY,
  • ордера Sell Limit выше основной позиции SELL.

Пользователь может отдельно настроить:

  • количество дополнительных ордеров,
  • размер их лота,
  • расстояние между уровнями входа.

Эта функция увеличивает общую рыночную экспозицию и поэтому по умолчанию отключена. Перед её активацией пользователь должен отдельно рассчитать максимально возможный убыток и требуемую маржу.

Основные возможности NASDAQ TITAN PRO

  • полностью автоматизированный анализ рынка, открытие сделок и управление позициями,
  • авторский анализ структуры рынка и подтверждённых направленных движений,
  • принятие решений на основе закрытых свечей,
  • поддержка позиций BUY и SELL,
  • рекомендуемый таймфрейм M15,
  • фильтр силы и направления тренда ADX/DMI,
  • контроль размера и качества сигнальной свечи,
  • фильтр положения цены закрытия свечи,
  • анализ текущих условий волатильности,
  • пять независимых торговых сессий,
  • Take Profit, Stop Loss и Emergency Stop Loss,
  • динамические выходы при изменении рыночных условий,
  • Break Even и Trailing Stop,
  • дополнительный повторный вход в сохраняющемся направлении рынка,
  • дополнительные отложенные ордера,
  • ограничение до одной основной позиции одновременно,
  • автоматический разворот рыночной экспозиции,
  • информационная панель и визуализация сигналов,
  • поддержка расширенного бэктестинга и оптимизации,
  • совместимость с MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Для кого предназначен NASDAQ TITAN PRO?

Система может подойти как пользователям, которые ищут готовое решение для автоматической торговли, так и более опытным трейдерам, желающим самостоятельно тестировать фильтры, торговые часы и различные методы управления позициями.

Вы можете начать с тщательно подготовленной стандартной конфигурации или создать собственную комбинацию параметров, адаптированную к вашему брокеру, торговым условиям и индивидуальной толерантности к риску.

Важная информация после покупки

После приобретения продукта, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить подробное описание настроек торгового советника.

Для непрерывной работы EA рекомендуется использовать стабильный VPS-сервер, работающий 24 часа в сутки.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex, CFD, фьючерсами и другими финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска и может привести к потере части или всего вложенного капитала.

Исторические результаты, бэктесты и представленные примеры не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера, торгового символа, спреда, комиссии, проскальзывания, ценовых данных, времени сервера и условий исполнения ордеров.

Перед использованием торгового советника на реальном счёте настоятельно рекомендуется провести собственные исторические бэктесты и форвард-тесты на демо-счёте. Размер позиции всегда должен соответствовать доступному капиталу и индивидуальной толерантности к риску.


Рекомендуем также
ASFM Trade Manager 4
LORAMA, S.R.L.
Эксперты
http://www.tradepositive.lat ASFM Trade Manager 2.0 - Institutional Risk & Notion Journaling Description: Welcome to the ASFM Trade Manager 2.0 by Trade Positive Institute. Designed for professional OrderFlow and Smart Money Concepts (SMC) traders, ASFM 2.0 is an institutional-grade execution terminal that completely bridges the gap between chart analysis, strict risk management, and automated trading journaling. Stop calculating lot sizes manually and forget about updating your Notion journal
FREE
Scalper Tick Manager
Lucas Hernan Diedrich
Эксперты
Scalper Tick Manager   Он обслуживает большое количество пар, чем больше движения по валютной паре, тем лучше он работает, рекомендуемые пары. EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY. Я пробовал его на других парах, и он тоже хорошо работает, но пока рекомендую провести тест на рекомендованных. Советник, это не большой гала-концерт, это не ненужная система высокого риска, вы можете убедиться в этом сами, DD очень низкие, в нормальных условиях они не превышают 10%. Рекомендуемый спред Попробуйте протестир
Nasdaq Reaper System
Katlego Alfred Chilengue
Эксперты
The  Nasdaq Reaper System is specifically designed for trading Nasdaq/USA100/USTECH100 on the 1hour timeframe with a 1:6 trade ratio. Meaning for every trade you risk 1%(equity) to gain 6%(equity). It has clear risk management system and its good for people who want trade and invest like the banks. For better optimization and guaranteed profits-returns. >The minimum equity preferred for a 1:1000 Leveraged  account is 200usd. >The minimum equity preferred for a 1:500 Leveraged account is 100usd.
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Эксперты
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Уважаемый коллега, если вы ищете надёжного торгового советника (EA), гарантирующего минимальную целевую прибыль в 5% в месяц, отличающегося прозрачностью и достоверностью, представляю вам следующее предложение: робот EA-ThinkBot IQ7 Predator, предназначенный для до
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Эксперты
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Darwin Swing MT4
Guillaume Duportal
4.79 (14)
Эксперты
Darwin Swing MT4 Обзор: Darwin Swing — это советник для среднесрочного свинг-трейдинга. Он анализирует зоны поддержки и сопротивления и использует виртуальные позиции, чтобы заранее отслеживать пробои уровней. Реальные ордера выставляются только при выполнении заранее заданных условий. После успеха Darwin Evolution представлен Darwin Swing, который можно использовать параллельно. Цель — максимально приблизиться к ручной торговле при долгосрочном подходе. Это не быстрый скальпер и не ночной скаль
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.8 (10)
Эксперты
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Prime HFT Pro MT4
Nguyen Khac Diep
Эксперты
Prime Algo Gold HFT Coded by Prime Capital Vietnam Best with XAUUSD -  High frequency trading Find your best setting with the backtest before trade with a real account please! With default setting: - Deposit: 10k - Lot trade from 0.01 - Max DD: ~5-10% - Profit: ~1%-3% per month with default setting Note: - Best with spread max < 30 - Time frame: any - Important: Contact Us before buy  ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------  
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Эксперты
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Утилиты
News Trader Pro - это уникальный робот, который позволяет торговать по новостям. Он загружает все новости с нескольких популярных сайтов Forex. Вы можете выбрать любую новость и заранее задать стратегию торговли. News Trader Pro начнет торговать в соответствии с выбранной стратегией автоматически, как только выйдет новость. Выход новости дает возможность заработать, поскольку изменения в цене в этот момент могут быть значительными. С появлением данного инструмента торговать по новостям стало про
Glod888EA
Dong Liang Zheng
Эксперты
Our team has been professionally developing gold trading EAs for three years. Every engineer is a real-account forex and gold trader with years of experience. This integrates multiple technologies, including trend following, Martingale, grid, and AI. Currently, we are using it for our own live trading and encourage everyone to download and test it. If wish to observe our trading, please feel free to contact us. Thank you all, and we wish you great success and massive profits
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Эксперты
Автоматическая круглосуточная торговая система на основе алгоритма коллективного поведения автоматов адаптации (разновидность алгоритмов самообучения искусственного интеллекта). Не требует ручного вмешательства. Не использует каких либо индикаторов или общеизвестных методик торговли. Принцип работы советника заключается в запоминании и анализе каждого шага. Шагом называется движение цены на определенное число (BaseStep) пунктов вверх или вниз. Глубина памяти (сколько шагов помнить и анализироват
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Эксперты
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
Эксперты
TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is p
Doctor
Andrey Kolmogorov
Эксперты
Это универсальный советник работающий в нескольких направлениях. Первое и основное - это помощь в различных ситуациях возникающих во время трейдинга. Второе - это скальпинг или позиционная торговля по тренду, открытые ордера, при этом, страхуются ордерами поддержки с использованием модели квантового множества алгоритмов. Основные преимущества Работа в нескольких направлениях; Увеличение баланса счёта во время просадки; Сопровождение уже открытых ордеров; Построение сетки локирования; Скальпинг и
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Эксперты
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Trend BtD
Roman Meskhidze
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Эксперты
Forex Gump Special - автоматический торговый робот для валютной пары GBPUSD. Робот торгует по принципу прорыва граничной цены. С помощью алгоритма усреднения робот анализирует рынок и обозначает точки максимальной и минимальной цены, таким образом выстраивая виртуальный канал. Дальше робот анализирует движение цены и как только цена выходит за рамки виртуального канала, робот открывает сделку в обратном направлении. Данный торговый алгоритм строится на идее возврата цены в рамки канала. Робот пр
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Эксперты
Описание стратегии: Высокопрофессионально проработанная стратегия от трейдера с 25 летним опытом. Стратегия основана на пробое уровней для инструмента XAUUSD и таймфрейма Н1. Прошла тщательное тестирование на 20 летней истории с применением всего спектра стресс тестов (расширение спредов, проскальзывание, применение на других рынках, изменение параметров и т.д.). Среднегодовая доходность 362%. Максимальная просадка 41.3%. В портфельном режиме среднегодовая доходность 183%, просадка 14%. Работа
GOLD ultra scalper
Punza Yannick Kakungula
Эксперты
HELLO EVERYONE I PRESENT YOU A ROBOT THAT I NAME GOLD ULTRA SCALPER IT IS ROBOT TRADING GOLD AND NOT ONLY GOLD IT ALSO TRADE OTHER CURRENCY PAIR   STRATEGY: 1. KELTNER CHANNEL ENTRY INDICATOR                                     MY PERIOD: 5                                     ATR PERIOD: 30                                     ATR MULTIPLY: 1                            2. OSCILLATOR OF ROC OUTPUT INDICATOR                                      FIRST ROC PERIOD: 17                                
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распростр
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Эксперты
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Эксперты
Inferno Signals EA создан для максимального использования значительных движений на рынке, работая на устойчивом таймфрейме M30. Он идеален для тех, кто хочет начать с небольшим начальными капиталом от $100 на пару, обеспечивающим автоматическое управление капиталом, включая динамические корректировки лотов и уровни безопасности, такие как Stop-Loss (SL). С низким уровнем просадки и стратегией, нацеленной на поиск лучших возможностей, Inferno Signals EA стремится максимизировать прибыль без компр
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Эксперты
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Другие продукты этого автора
Nasdaq Titan Pro
Marcin Piotr Drozdz
Эксперты
NASDAQ TITAN PRO — Точность, дисциплина и автоматическая торговля на NASDAQ NASDAQ TITAN PRO — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли индексом NASDAQ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Рекомендуемый таймфрейм: M15 Система автоматически анализирует поведение цены, структуру рынка и динамику текущего движения. Решения принимаются только после закрытия свечи, поэтому кратковременного скачка цены или одной тени недостаточно для открытия сдел
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв