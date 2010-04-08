Nasdaq Titan Pro MT4

NASDAQ TITAN PRO — Точность, дисциплина и автоматическая торговля на NASDAQ

NASDAQ TITAN PRO — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли индексом NASDAQ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4.

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Система автоматически анализирует поведение цены, структуру рынка и динамику текущего движения. Решения принимаются только после закрытия свечи, поэтому кратковременного скачка цены или одной тени недостаточно для открытия сделки.

Сделка может быть открыта только в том случае, если рыночная ситуация одновременно соответствует всем критериям, активированным пользователем.

Без Мартингейла. Без Grid. Без усреднения убыточных позиций.

NASDAQ TITAN PRO ориентирован на качество сигналов и терпеливо ожидает подходящую рыночную конфигурацию и подтверждённое направленное движение. В зависимости от текущих рыночных условий система может определить несколько потенциальных возможностей в один день и не открыть ни одной позиции в другой.

Торговый советник анализирует, среди прочего:

текущую структуру и направление рынка,

поведение цены относительно ключевых зон принятия решений,

силу и направление тренда с помощью ADX/DMI,

размер сигнальной свечи,

соотношение тела свечи к её полному диапазону,

положение цены закрытия свечи,

текущие условия волатильности,

настроенные часы торговых сессий,

существующую рыночную экспозицию и направление последнего сигнала.

Благодаря сочетанию нескольких независимых условий система обеспечивает структурированный процесс принятия решений, основанный на последовательном выполнении одной и той же торговой логики.

NASDAQ TITAN PRO может реагировать как на подтверждённые восходящие, так и на подтверждённые нисходящие движения рынка.

Сигнал формируется только тогда, когда закрытая свеча подтверждает изменение или продолжение направления в соответствии с внутренней логикой системы. Это помогает снизить количество реакций на случайные краткосрочные движения цены, возникающие внутри ещё не закрытой свечи.

Система также может автоматически закрыть противоположную рыночную экспозицию и развернуть позицию при появлении нового действительного сигнала.

Пользователь может разрешить торговлю в обоих направлениях либо ограничить работу советника только позициями BUY или только позициями SELL.

Многоуровневое управление позицией

Торговый советник предлагает несколько независимых способов управления и закрытия позиций:

фиксированный Take Profit,

основной Stop Loss,

Emergency Stop Loss,

динамический выход после изменения структуры рынка,

Break Even с настраиваемым уровнем активации и смещением,

Trailing Stop, активируемый после заданного движения цены,

автоматический разворот позиции после противоположного сигнала.

Эти механизмы могут работать совместно, при этом уровень Stop Loss перемещается только в направлении, повышающем защиту позиции.

Фильтр торгового времени

NASDAQ TITAN PRO включает встроенный временной фильтр, позволяющий пользователю определить до пяти независимых торговых окон.

Стандартные торговые часы были разработаны на основе исторического анализа результатов и адаптированы к центральноевропейскому времени — CET, UTC+1. Поэтому каждый пользователь должен пересчитать настроенные часы торговли в соответствии со временем сервера своего брокера или применяемым часовым поясом, а затем проверить выбранные сессии с помощью бэктестов и на демо-счёте.

Каждое торговое окно можно настроить с точностью до одной минуты, включая сессии, продолжающиеся после полуночи.

Временной фильтр контролирует открытие новых сделок, но не принуждает закрывать уже открытую позицию после завершения настроенной торговой сессии.

Дополнительные отложенные ордера

Для более опытных пользователей доступен дополнительный модуль Limit-ордеров.

После открытия основной позиции торговый советник может выставлять дополнительные уровни входа:

ордера Buy Limit ниже основной позиции BUY,

ордера Sell Limit выше основной позиции SELL.

Пользователь может отдельно настроить:

количество дополнительных ордеров,

размер их лота,

расстояние между уровнями входа.

Эта функция увеличивает общую рыночную экспозицию и поэтому по умолчанию отключена. Перед её активацией пользователь должен отдельно рассчитать максимально возможный убыток и требуемую маржу.

Основные возможности NASDAQ TITAN PRO

полностью автоматизированный анализ рынка, открытие сделок и управление позициями,

авторский анализ структуры рынка и подтверждённых направленных движений,

принятие решений на основе закрытых свечей,

поддержка позиций BUY и SELL,

рекомендуемый таймфрейм M15,

фильтр силы и направления тренда ADX/DMI,

контроль размера и качества сигнальной свечи,

фильтр положения цены закрытия свечи,

анализ текущих условий волатильности,

пять независимых торговых сессий,

Take Profit, Stop Loss и Emergency Stop Loss,

динамические выходы при изменении рыночных условий,

Break Even и Trailing Stop,

дополнительный повторный вход в сохраняющемся направлении рынка,

дополнительные отложенные ордера,

ограничение до одной основной позиции одновременно,

автоматический разворот рыночной экспозиции,

информационная панель и визуализация сигналов,

поддержка расширенного бэктестинга и оптимизации,

совместимость с MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Для кого предназначен NASDAQ TITAN PRO?

Система может подойти как пользователям, которые ищут готовое решение для автоматической торговли, так и более опытным трейдерам, желающим самостоятельно тестировать фильтры, торговые часы и различные методы управления позициями.

Вы можете начать с тщательно подготовленной стандартной конфигурации или создать собственную комбинацию параметров, адаптированную к вашему брокеру, торговым условиям и индивидуальной толерантности к риску.

Важная информация после покупки

После приобретения продукта, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить подробное описание настроек торгового советника.

Для непрерывной работы EA рекомендуется использовать стабильный VPS-сервер, работающий 24 часа в сутки.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex, CFD, фьючерсами и другими финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска и может привести к потере части или всего вложенного капитала.

Исторические результаты, бэктесты и представленные примеры не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера, торгового символа, спреда, комиссии, проскальзывания, ценовых данных, времени сервера и условий исполнения ордеров.

Перед использованием торгового советника на реальном счёте настоятельно рекомендуется провести собственные исторические бэктесты и форвард-тесты на демо-счёте. Размер позиции всегда должен соответствовать доступному капиталу и индивидуальной толерантности к риску.