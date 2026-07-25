Nasdaq Titan Pro

  • Эксперты
  • Marcin Piotr Drozdz
    Marcin Piotr Drozdz

    Marcin Piotr Drozdz

    Hello,
    I develop Expert Advisors and automated trading tools for the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms. My main area of interest is systematic trading in index markets, particularly NASDAQ/US100.
  • Версия: 1.60
  • Обновлено: 30 июля 2026
  • Активации: 10

NASDAQ TITAN PRO — Точность, дисциплина и автоматическая торговля на NASDAQ

NASDAQ TITAN PRO — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли индексом NASDAQ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4.

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Система автоматически анализирует поведение цены, структуру рынка и динамику текущего движения. Решения принимаются только после закрытия свечи, поэтому кратковременного скачка цены или одной тени недостаточно для открытия сделки.

Сделка может быть открыта только в том случае, если рыночная ситуация одновременно соответствует всем критериям, активированным пользователем.

Без Мартингейла. Без Grid. Без усреднения убыточных позиций.

NASDAQ TITAN PRO ориентирован на качество сигналов и терпеливо ожидает подходящую рыночную конфигурацию и подтверждённое направленное движение. В зависимости от текущих рыночных условий система может определить несколько потенциальных возможностей в один день и не открыть ни одной позиции в другой.

Торговый советник анализирует, среди прочего:

  • текущую структуру и направление рынка,
  • поведение цены относительно ключевых зон принятия решений,
  • силу и направление тренда с помощью ADX/DMI,
  • размер сигнальной свечи,
  • соотношение тела свечи к её полному диапазону,
  • положение цены закрытия свечи,
  • текущие условия волатильности,
  • настроенные часы торговых сессий,
  • существующую рыночную экспозицию и направление последнего сигнала.

Благодаря сочетанию нескольких независимых условий система обеспечивает структурированный процесс принятия решений, основанный на последовательном выполнении одной и той же торговой логики.

NASDAQ TITAN PRO может реагировать как на подтверждённые восходящие, так и на подтверждённые нисходящие движения рынка.

Сигнал формируется только тогда, когда закрытая свеча подтверждает изменение или продолжение направления в соответствии с внутренней логикой системы. Это помогает снизить количество реакций на случайные краткосрочные движения цены, возникающие внутри ещё не закрытой свечи.

Система также может автоматически закрыть противоположную рыночную экспозицию и развернуть позицию при появлении нового действительного сигнала.

Пользователь может разрешить торговлю в обоих направлениях либо ограничить работу советника только позициями BUY или только позициями SELL.

Многоуровневое управление позицией

Торговый советник предлагает несколько независимых способов управления и закрытия позиций:

  • фиксированный Take Profit,
  • основной Stop Loss,
  • Emergency Stop Loss,
  • динамический выход после изменения структуры рынка,
  • Break Even с настраиваемым уровнем активации и смещением,
  • Trailing Stop, активируемый после заданного движения цены,
  • автоматический разворот позиции после противоположного сигнала.

Эти механизмы могут работать совместно, при этом уровень Stop Loss перемещается только в направлении, повышающем защиту позиции.

Фильтр торгового времени

NASDAQ TITAN PRO включает встроенный временной фильтр, позволяющий пользователю определить до пяти независимых торговых окон.

Стандартные торговые часы были разработаны на основе исторического анализа результатов и адаптированы к центральноевропейскому времени — CET, UTC+1. Поэтому каждый пользователь должен пересчитать настроенные часы торговли в соответствии со временем сервера своего брокера или применяемым часовым поясом, а затем проверить выбранные сессии с помощью бэктестов и на демо-счёте.

Каждое торговое окно можно настроить с точностью до одной минуты, включая сессии, продолжающиеся после полуночи.

Временной фильтр контролирует открытие новых сделок, но не принуждает закрывать уже открытую позицию после завершения настроенной торговой сессии.

Дополнительные отложенные ордера

Для более опытных пользователей доступен дополнительный модуль Limit-ордеров.

После открытия основной позиции торговый советник может выставлять дополнительные уровни входа:

  • ордера Buy Limit ниже основной позиции BUY,
  • ордера Sell Limit выше основной позиции SELL.

Пользователь может отдельно настроить:

  • количество дополнительных ордеров,
  • размер их лота,
  • расстояние между уровнями входа.

Эта функция увеличивает общую рыночную экспозицию и поэтому по умолчанию отключена. Перед её активацией пользователь должен отдельно рассчитать максимально возможный убыток и требуемую маржу.

Основные возможности NASDAQ TITAN PRO

  • полностью автоматизированный анализ рынка, открытие сделок и управление позициями,
  • авторский анализ структуры рынка и подтверждённых направленных движений,
  • принятие решений на основе закрытых свечей,
  • поддержка позиций BUY и SELL,
  • рекомендуемый таймфрейм M15,
  • фильтр силы и направления тренда ADX/DMI,
  • контроль размера и качества сигнальной свечи,
  • фильтр положения цены закрытия свечи,
  • анализ текущих условий волатильности,
  • пять независимых торговых сессий,
  • Take Profit, Stop Loss и Emergency Stop Loss,
  • динамические выходы при изменении рыночных условий,
  • Break Even и Trailing Stop,
  • дополнительный повторный вход в сохраняющемся направлении рынка,
  • дополнительные отложенные ордера,
  • ограничение до одной основной позиции одновременно,
  • автоматический разворот рыночной экспозиции,
  • информационная панель и визуализация сигналов,
  • поддержка расширенного бэктестинга и оптимизации,
  • совместимость с MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Для кого предназначен NASDAQ TITAN PRO?

Система может подойти как пользователям, которые ищут готовое решение для автоматической торговли, так и более опытным трейдерам, желающим самостоятельно тестировать фильтры, торговые часы и различные методы управления позициями.

Вы можете начать с тщательно подготовленной стандартной конфигурации или создать собственную комбинацию параметров, адаптированную к вашему брокеру, торговым условиям и индивидуальной толерантности к риску.

Важная информация после покупки

После приобретения продукта, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить подробное описание настроек торгового советника.

Для непрерывной работы EA рекомендуется использовать стабильный VPS-сервер, работающий 24 часа в сутки.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex, CFD, фьючерсами и другими финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с высоким уровнем риска и может привести к потере части или всего вложенного капитала.

Исторические результаты, бэктесты и представленные примеры не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера, торгового символа, спреда, комиссии, проскальзывания, ценовых данных, времени сервера и условий исполнения ордеров.

Перед использованием торгового советника на реальном счёте настоятельно рекомендуется провести собственные исторические бэктесты и форвард-тесты на демо-счёте. Размер позиции всегда должен соответствовать доступному капиталу и индивидуальной толерантности к риску.


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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Nasdaq Titan Pro MT4
Marcin Piotr Drozdz
Эксперты
NASDAQ TITAN PRO — Точность, дисциплина и автоматическая торговля на NASDAQ NASDAQ TITAN PRO — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли индексом NASDAQ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Рекомендуемый таймфрейм: M15 Система автоматически анализирует поведение цены, структуру рынка и динамику текущего движения. Решения принимаются только после закрытия свечи, поэтому кратковременного скачка цены или одной тени недостаточно для открытия сдел
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