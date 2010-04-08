Nasdaq Titan Pro MT4

NASDAQ TITAN PRO – 精准、自律与自动化纳斯达克交易

NASDAQ TITAN PRO 是一款全自动 Expert Advisor，专为在 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台上交易纳斯达克指数而开发。

推荐时间周期：M15

系统会自动分析价格行为、市场结构以及当前市场走势的动态。所有决策仅在蜡烛图收盘后作出，这意味着短暂的价格跳动或单根影线不足以触发交易。

只有当市场状况同时满足用户启用的全部条件时，系统才会执行交易。

不使用 Martingale。

不使用 Grid。

不进行亏损加仓或摊平。

NASDAQ TITAN PRO 专注于信号质量，并耐心等待合适的市场形态以及得到确认的方向性走势。根据当前市场状况，系统可能在某一天识别出多个潜在机会，而在另一天完全不建立任何仓位。

Expert Advisor 会分析多项因素，包括：

当前市场结构与方向，

价格相对于关键决策区域的表现，

使用 ADX/DMI 分析趋势强度与方向，

信号蜡烛的大小，

蜡烛实体与完整波动区间之间的比例，

蜡烛收盘位置，

当前波动率条件，

已配置的交易时段，

当前市场敞口以及最近一次信号的方向。

通过结合多个相互独立的条件，系统建立了一套结构化的决策流程，并始终以一致的方式执行相同的交易逻辑。

NASDAQ TITAN PRO 可以对得到确认的上涨走势和下跌走势作出反应。

只有当一根已经收盘的蜡烛按照系统内部逻辑确认方向发生变化或继续延续时，系统才会生成信号。这有助于减少对尚未收盘蜡烛内部随机、短暂价格波动的反应。

当出现新的有效信号时，系统还可以自动平掉相反方向的市场敞口，并反向建立仓位。

用户可以允许系统进行双向交易，也可以将 Expert Advisor 限制为仅开 BUY 仓位或仅开 SELL 仓位。

多层级仓位管理

Expert Advisor 提供多种相互独立的仓位管理和退出方式：

固定 Take Profit，

主要 Stop Loss，

Emergency Stop Loss，

市场结构发生变化后的动态退出，

可配置触发条件和 offset 的 Break Even，

在价格达到指定波动幅度后启用的 Trailing Stop，

出现相反信号后自动反转仓位。

这些机制可以协同工作，同时 Stop Loss 只会朝着增强仓位保护的方向移动。

交易时间过滤器

NASDAQ TITAN PRO 内置时间过滤器，允许用户定义最多五个相互独立的交易时间窗口。

默认交易时间是根据历史表现分析制定的，并按照中欧时间 CET（UTC+1）进行设置。因此，每位用户都应将已配置的交易时间换算为自己的经纪商服务器时间或适用时区，然后通过回测和模拟账户验证所选择的交易时段。

每个交易时间窗口都可以精确到一分钟进行设置，包括跨越午夜的交易时段。

时间过滤器只控制新交易的开仓，但在已配置交易时段结束后，并不会强制关闭已经存在的仓位。

额外挂单

系统为更高级的用户提供可选的额外 Limit 挂单模块。

在主仓位建立后，Expert Advisor 可以设置额外的入场价格层级：

在主 BUY 仓位下方设置 Buy Limit 挂单，

在主 SELL 仓位上方设置 Sell Limit 挂单。

用户可以单独配置：

额外挂单的数量，

每个挂单的手数，

各入场层级之间的距离。

此功能会增加整体市场敞口，因此默认处于关闭状态。在启用之前，用户应单独计算最大可能亏损以及所需保证金。

NASDAQ TITAN PRO 的主要功能

全自动市场分析、交易执行和仓位管理，

对市场结构和已确认方向性走势进行专有分析，

基于已收盘蜡烛作出决策，

支持 BUY 和 SELL 仓位，

推荐使用 M15 时间周期，

ADX/DMI 趋势强度和方向过滤器，

信号蜡烛大小与质量控制，

蜡烛收盘位置过滤器，

当前波动率条件分析，

五个相互独立的交易时段，

Take Profit、Stop Loss 和 Emergency Stop Loss，

市场条件变化后的动态退出，

Break Even 和 Trailing Stop，

沿当前市场方向进行可选再次入场，

可选额外挂单，

同一时间最多只保留一个主仓位，

自动反转市场敞口，

信息面板和信号可视化，

支持完整回测和参数优化，

兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

NASDAQ TITAN PRO 适合哪些用户？

该系统既适合正在寻找现成自动化交易解决方案的用户，也适合希望自行测试过滤条件、交易时间以及不同仓位管理方式的高级用户。

您可以从经过精心设置的默认配置开始，也可以根据自己的经纪商、交易条件和个人风险承受能力创建自定义参数组合。

购买后的重要信息

购买产品后，请通过私信联系我，以获取 Expert Advisor 各项设置的详细说明。

为了确保 EA 不间断运行，建议使用全天 24 小时稳定运行的 VPS 服务器。

风险声明

Forex、CFD、期货以及其他使用杠杆的金融工具交易具有较高风险，可能导致部分或全部投入资金损失。

历史结果、回测以及展示的示例并不能保证未来获得类似结果。实际表现可能因经纪商、交易品种、点差、手续费、滑点、价格数据、服务器时间以及订单执行条件而有所不同。

在真实账户上使用 Expert Advisor 之前，强烈建议用户自行进行历史回测，并在模拟账户上进行 forward test。仓位大小应始终根据可用资金和个人风险承受能力进行调整。