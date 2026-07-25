Индикатор структурных уровней с двумя независимыми осями для определения активного контроля, памяти диапазона и открытых ценовых путей.

Торговое преимущество, о необходимости которого вы даже не подозревали.

Kito Level Reactor — это индикатор структурных ценовых уровней для MetaTrader 5.

Он предназначен для трейдеров, которые хотят понимать не только, где находится важный уровень, но и каким образом этот уровень в данный момент влияет на цену.

Индикатор разделяет рыночный контроль на две отдельные составляющие.

Active Control Spine

Это ближайший уровень, в районе которого контроль над рынком наиболее активно переходит от покупателей к продавцам и обратно.

Он помогает оценивать:

текущий рыночный уклон;

возвраты и восстановления уровня;

пробои вниз;

ложные пробои;

первые ретесты.

Range-Memory Axis

Это исторически значимый разделительный уровень, который неоднократно отделял крупные бычьи фазы от медвежьих.

Он помогает оценивать:

крупные развороты;

переходы между диапазонами;

ложные пробои;

цели старших таймфреймов.

Когда обе оси указывают в одном направлении, панель отображает состояние Dual Control.

Когда их сигналы расходятся, индикатор отображает Control Conflict, чтобы трейдер мог снизить уверенность в направлении и дождаться более ясной структуры.

Основные функции

Определение структурных уровней на нескольких таймфреймах: H1, H4 и D1 по умолчанию.

Подтверждающий слой M15 по умолчанию.

Active Control Spine с независимой оценкой качества.

Range-Memory Axis с независимой структурной оценкой.

Определение ближайшего сопротивления и ближайшей поддержки.

Анализ открытого ценового пути за пределами текущего контрольного уровня.

Состояния жизненного цикла уровней: Fresh, Tested, Weakened, Sweep Reclaim, Break Pending, Flip Armed, Flip Confirmed, Failed Break и Exhausted.

Чистые яркие линии на графике с возможностью включения компактных зон.

Модульная панель в левом нижнем углу.

Режимы панели Minimal, Compact и Expanded.

Всплывающие уведомления, push-уведомления и оповещения по электронной почте.

Подходит для валют, металлов, индексов и криптовалют при наличии достаточной истории у брокера.

Как читать панель

Bias показывает текущее направленное толкование двух контрольных осей.

Active Control Spine показывает ближайший контрольный уровень, его текущую роль, оценку качества и историю взаимодействий.

Range-Memory Axis показывает более значимый структурный разделитель, его роль, оценку качества и историческую значимость.

Nearest Resistance и Nearest Support показывают ближайшие подтверждённые структурные уровни выше и ниже текущей цены.

Path показывает, есть ли у цены ближайшая структурная цель или относительно свободный путь в активном направлении.

Рекомендуемый порядок работы

Начните с направления Bias и проверьте, согласуются ли две оси или находятся в конфликте. Наблюдайте за поведением цены при приближении к Active Control Spine или Range-Memory Axis. Дождитесь подтверждённого возврата уровня, отбоя, пробоя вниз, снятия ликвидности с возвратом или подтверждённого изменения роли уровня. Используйте ближайший противоположный уровень или показание открытого пути для планирования целей. Применяйте собственные правила входа, размещения стоп-лосса и управления риском.

Режимы отображения

Bright Modular Lines — чистый режим отображения по умолчанию.

Lines With Soft Zone добавляет компактную затемнённую зону вокруг каждого выбранного уровня.

Full Zone Bands обеспечивает более выраженное отображение зон для трейдеров, предпочитающих широкое визуальное представление структуры.

Важная информация

Kito Level Reactor является аналитическим индикатором.

Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.

Он не гарантирует будущего направления рынка или торговых результатов.

Уровни и рейтинги могут обновляться по мере формирования новых закрытых свечей и новой рыночной структуры.

Всегда тестируйте индикатор на инструментах своего брокера и применяйте независимое управление риском.