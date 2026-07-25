Kito Level Reactor

Индикатор структурных уровней с двумя независимыми осями для определения активного контроля, памяти диапазона и открытых ценовых путей.

Торговое преимущество, о необходимости которого вы даже не подозревали.

Kito Level Reactor — это индикатор структурных ценовых уровней для MetaTrader 5.

Он предназначен для трейдеров, которые хотят понимать не только, где находится важный уровень, но и каким образом этот уровень в данный момент влияет на цену.

Индикатор разделяет рыночный контроль на две отдельные составляющие.

Active Control Spine

Это ближайший уровень, в районе которого контроль над рынком наиболее активно переходит от покупателей к продавцам и обратно.

Он помогает оценивать:

  • текущий рыночный уклон;
  • возвраты и восстановления уровня;
  • пробои вниз;
  • ложные пробои;
  • первые ретесты.

Range-Memory Axis

Это исторически значимый разделительный уровень, который неоднократно отделял крупные бычьи фазы от медвежьих.

Он помогает оценивать:

  • крупные развороты;
  • переходы между диапазонами;
  • ложные пробои;
  • цели старших таймфреймов.

Когда обе оси указывают в одном направлении, панель отображает состояние Dual Control.

Когда их сигналы расходятся, индикатор отображает Control Conflict, чтобы трейдер мог снизить уверенность в направлении и дождаться более ясной структуры.

Основные функции

  • Определение структурных уровней на нескольких таймфреймах: H1, H4 и D1 по умолчанию.
  • Подтверждающий слой M15 по умолчанию.
  • Active Control Spine с независимой оценкой качества.
  • Range-Memory Axis с независимой структурной оценкой.
  • Определение ближайшего сопротивления и ближайшей поддержки.
  • Анализ открытого ценового пути за пределами текущего контрольного уровня.
  • Состояния жизненного цикла уровней: Fresh, Tested, Weakened, Sweep Reclaim, Break Pending, Flip Armed, Flip Confirmed, Failed Break и Exhausted.
  • Чистые яркие линии на графике с возможностью включения компактных зон.
  • Модульная панель в левом нижнем углу.
  • Режимы панели Minimal, Compact и Expanded.
  • Всплывающие уведомления, push-уведомления и оповещения по электронной почте.
  • Подходит для валют, металлов, индексов и криптовалют при наличии достаточной истории у брокера.

Как читать панель

Bias показывает текущее направленное толкование двух контрольных осей.

Active Control Spine показывает ближайший контрольный уровень, его текущую роль, оценку качества и историю взаимодействий.

Range-Memory Axis показывает более значимый структурный разделитель, его роль, оценку качества и историческую значимость.

Nearest Resistance и Nearest Support показывают ближайшие подтверждённые структурные уровни выше и ниже текущей цены.

Path показывает, есть ли у цены ближайшая структурная цель или относительно свободный путь в активном направлении.

Рекомендуемый порядок работы

  1. Начните с направления Bias и проверьте, согласуются ли две оси или находятся в конфликте.
  2. Наблюдайте за поведением цены при приближении к Active Control Spine или Range-Memory Axis.
  3. Дождитесь подтверждённого возврата уровня, отбоя, пробоя вниз, снятия ликвидности с возвратом или подтверждённого изменения роли уровня.
  4. Используйте ближайший противоположный уровень или показание открытого пути для планирования целей.
  5. Применяйте собственные правила входа, размещения стоп-лосса и управления риском.

Режимы отображения

Bright Modular Lines — чистый режим отображения по умолчанию.

Lines With Soft Zone добавляет компактную затемнённую зону вокруг каждого выбранного уровня.

Full Zone Bands обеспечивает более выраженное отображение зон для трейдеров, предпочитающих широкое визуальное представление структуры.

Важная информация

Kito Level Reactor является аналитическим индикатором.

Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.

Он не гарантирует будущего направления рынка или торговых результатов.

Уровни и рейтинги могут обновляться по мере формирования новых закрытых свечей и новой рыночной структуры.

Всегда тестируйте индикатор на инструментах своего брокера и применяйте независимое управление риском.


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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
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Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
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Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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NovaTrend Adaptive Trend Strength
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
NovaTrend Adaptive Trend Strength ELITE A professional MT5 indicator that identifies trend direction, measures trend strength and highlights high-quality market activation points. Key features Clear 0–100 trend-strength display Bullish, bearish and neutral market states Adaptive market-regime detection Closed-bar, non-repainting signals Bullish and bearish activation markers Intelligent control of repeated signals Historical signals for chart evaluation Customizable calculation settings Compact
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Kito Session Range Projection
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Session Range Projection is a MetaTrader 5 indicator for traders who organize intraday analysis around the Asia, London and New York trading sessions. The indicator draws each configured session as a broker-time range, tracks the high, low and midpoint, and extends symmetric projection levels above and below the range. It also compares the session range with the average daily range calculated from 20 completed daily candles. The indicator is designed for chart analysis. It does not open,
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NovaTac Volition Exit Commander
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
NovaTac Volition Exit Commander is a position-aware MT5 exit indicator with separate BUY and SELL scores, closed-bar confirmation, trailing references and confluence-qualified management states. NovaTac Volition Exit Commander is a position-aware exit analysis indicator for MetaTrader 5. It evaluates conditions relevant to managing BUY and SELL positions and displays separate Close BUY and Close SELL scores.  The indicator combines momentum, trend strength, volatility, candle behaviour, marke
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Kito MTF Pivot Matrix
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito MTF Pivot Matrix is a clean multi-timeframe pivot indicator for MetaTrader 5. It calculates important support, resistance and central pivot levels from completed price periods and projects them onto the current chart. The indicator supports several established pivot approaches, allowing traders to compare levels without loading separate tools. MAIN FEATURES - Standard floor pivots - Fibonacci pivots - Camarilla pivots, including optional R4 and S4 - DeMark pivots - Woodie pivots - Close-
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Kito Horizon Forecast
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Horizon Forecast is a closed-bar analytical indicator for MetaTrader 5. It combines current-chart conditions with confirmation and macro-timeframe context to present a directional forecast and a fixed planning roadmap. The indicator does not open, modify or close trades. It is designed to support discretionary analysis and EA integration. Main features Long and short confidence The panel displays separate directional confidence scores and classifies the current state as LONG, SHORT or W
FREE
KChrono Timer
Okechukwu Maxwell Okeke
Утилиты
KChrono Timer is a four-mode timing utility for MetaTrader 5. It keeps candle, countdown and trading-session time information visible directly on the chart. Timer modes 1. Candle Close Timer Displays the remaining time and progress of the active candle. The current chart timeframe or another candle timeframe can be selected. 2. Custom Countdown Runs a user-defined countdown with optional automatic restart or reset when a new candle begins. Pause, Resume and Reset controls are available dire
FREE
Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro — это профессиональный рыночный сканер и индикатор для планирования сделок в MetaTrader 4, созданный для сокращения постоянного переключения между графиками и объединения мультитаймфреймового анализа тренда в одной панели. Индикатор сканирует доступные символы из Market Watch, используя настраиваемую структуру быстрых, средних и медленных EMA на трех таймфреймах. Подходящие сетапы фильтруются, ранжируются и отображаются с учетом силы сигнала, качества, согла
Nova Turtle Soup Gold Edge State
Okechukwu Maxwell Okeke
Эксперты
NOVA TURTLESOUP GOLD EDGE STATE Overview Nova TurtleSoup Gold Edge State is an Expert Advisor designed for XAUUSD on the H4 timeframe. It evaluates completed candles and combines TurtleSoup sweep-and-reversal entries with an adaptive BUY Edge-State engine. The Edge-State engine separates BUY signals into a Defensive Core and an Expansion Sleeve. Defensive BUY signals remain available. Expansion BUY signals are permitted only when the rolling results of completed causal shadow trades indicate
Kito Quad Momentum Rotation Indicator
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Quad Momentum Rotation Indicator Short description Four-speed stochastic momentum rotation indicator with closed-bar signals, divergence confirmation, quality scoring, an embedded FDI regime filter and configurable alerts. Kito Quad Momentum Rotation combines four stochastic speeds—9-3, 14-3, 40-4 and 60-10—to identify coordinated momentum turns from overbought and oversold conditions. The indicator follows a structured sequence: Momentum enters an extreme zone and arms a setup. The first
Kito Quad Momentum Rotation Scanner
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Quad Momentum Rotation Scanner Short description Multi-symbol and multi-timeframe scanner for Kito Quad Momentum Rotation setups, with staged status tracking, closed-bar alerts and clickable chart rows. Full product description Kito Quad Momentum Rotation Scanner monitors selected Market Watch or custom symbols across multiple timeframes. It applies the embedded four-speed momentum engine independently to every symbol and timeframe—no iCustom dependency is required. The dashboard identifie
BigMove Anticipator Market Scanner
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
A multi-asset MT5 scanner that ranks developing compression, directional pressure and confirmed expansion conditions in one interactive dashboard  BigMove Anticipator Market Scanner is a multi-symbol analytical indicator for MetaTrader 5. It helps traders monitor developing market conditions from one chart without manually checking every instrument. The scanner evaluates the selected symbols on one timeframe and ranks the strongest current and recent conditions in an interactive dashboard. The i
NovaTac Fixed Volume Profile
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
NovaTac Fixed Volume Profile displays configurable volume-at-price profiles with POC, value area, nodes and closed-bar context alerts. Overview NovaTac Precision Volume Profile is an analytical chart indicator for MetaTrader 5. It organizes available volume across price rows and displays the areas where trading activity was concentrated within a selected range. The indicator does not open, modify or close trades. It is intended to support chart analysis and discretionary decision-making. Pr
Kito Volume Pulse Momentum
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Volume Pulse Momentum Overview Kito Volume Pulse Momentum is a MetaTrader 5 volume-analysis indicator designed to show when market activity is expanding, weakening or reaching an unusual climax. It combines relative volume, volume momentum and directional candle pressure in one separate-window display. The indicator can also place confirmed markers on the main chart and expose stable data buffers for integration with Expert Advisors, scanners and other analytical tools. It does not open
Kito Candle Range Reversal
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Candle Range Reversal Kito Candle Range Reversal is a MetaTrader 5 indicator designed to identify potential bullish and bearish reversals after price sweeps a recent candle range. The indicator first defines a reference range from previous completed candles. It then watches for price to trade beyond the range high or low and evaluates whether the move shows rejection, recovery back inside the range and sufficient confirmation. When the conditions are satisfied, the indicator displays: A gre
Kito Candle Range Reversal Scanner
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Candle Range Reversal Elite Scanner Kito Candle Range Reversal Elite Scanner is a multi-symbol, multi-timeframe MetaTrader 5 scanner designed to detect fresh candle-range reversal signals across the instruments currently visible in Market Watch. The scanner places greater emphasis on the Daily timeframe , processes D1 opportunities first and highlights the strongest fresh Daily setup as the current priority signal. It can also scan W1, H4, H1, M30, M15 and M5 for traders who require broader
Kito Auto Trendline Pro
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito AutoTrendline Pro is an automatic trendline intelligence indicator for MetaTrader 5. Instead of drawing every possible line, it evaluates confirmed swing anchors, validates each candidate against price action, measures independent touches and reactions, suppresses duplicate structures and ranks the remaining trendlines with a 0–100 strength score. Only the strongest support and resistance structures are displayed, helping traders read market geometry without manually drawing and constantly
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