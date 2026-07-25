Kito Level Reactor
- 指标
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Okechukwu Maxwell OkekeKitosDigitalwares develops high-quality MetaTrader 5 Expert Advisors and indicators focused on reliability, efficiency, and practical trading solutions.
- 版本: 1.0
- 激活: 10
一款双轴结构性价位指标，用于识别当前市场控制、区间记忆以及开放价格路径。
你从未意识到自己真正需要的交易优势。
Kito Level Reactor 是一款适用于 MetaTrader 5 的结构性价格水平指标。
它专为希望了解重要价位的交易者设计，不仅帮助判断关键价位在哪里，还帮助分析该价位目前正在如何影响价格。
该指标将市场控制划分为两种独立形式。
Active Control Spine
这是当前市场控制权最频繁发生转换的附近价位。
它主要用于提供以下市场背景：
- 当前方向偏向；
- 价格重新收复关键位；
- 向下跌破；
- 假突破；
- 首次回测。
Range-Memory Axis
这是一个具有重要历史意义的分界价位，过去曾多次区分主要的多头阶段和空头阶段。
它主要用于提供以下市场背景：
- 更大级别的反转；
- 区间转换；
- 假突破；
- 高时间周期目标。
当两个轴指向同一方向时，控制面板会显示 Dual Control。
当两个轴的方向不一致时，指标会显示 Control Conflict，提醒交易者降低方向判断的信心，并等待更清晰的市场结构。
主要功能
- 默认使用 H1、H4 和 D1 进行多时间周期结构价位识别。
- 默认使用 M15 作为确认层。
- Active Control Spine 拥有独立的质量评分。
- Range-Memory Axis 拥有独立的结构评分。
- 显示最近阻力位和最近支撑位。
- 分析当前控制价位之外的开放价格路径。
- 支持多种价位生命周期状态，包括 Fresh、Tested、Weakened、Sweep Reclaim、Break Pending、Flip Armed、Flip Confirmed、Failed Break 和 Exhausted。
- 清晰明亮的图表水平线，并可选择显示紧凑型区域。
- 位于图表左下角的模块化控制面板。
- 支持 Minimal、Compact 和 Expanded 三种面板模式。
- 支持弹窗提醒、推送通知和电子邮件提醒。
- 当经纪商提供足够历史数据时，可用于外汇、贵金属、指数和加密货币品种。
如何阅读控制面板
Bias 显示两个控制轴当前的方向判断。
Active Control Spine 显示当前最直接的控制价位、该价位的作用、质量评分以及历史交互情况。
Range-Memory Axis 显示更高级别的结构分界价位、该价位的作用、质量评分以及历史影响力。
Nearest Resistance 和 Nearest Support 显示当前价格上下方最近的合格结构价位。
Path 显示价格是否存在附近的结构目标，或者在当前方向上是否拥有相对开放的运行空间。
建议使用流程
- 首先查看控制面板中的 Bias，并确认两个轴是方向一致还是存在冲突。
- 观察价格接近 Active Control Spine 或 Range-Memory Axis 时的表现。
- 等待确认后的重新收复、拒绝、向下跌破、扫单回收或角色转换信号。
- 使用最近的反向结构价位或开放路径读数来规划目标。
- 配合你自己的入场方法、止损设置和风险管理规则。
显示模式
Bright Modular Lines 是默认的清晰显示模式。
Lines With Soft Zone 会在每个选定价位附近添加紧凑的阴影区域。
Full Zone Bands 提供更明显的区域显示，适合偏好宽幅结构视觉效果的交易者。
重要信息
Kito Level Reactor 是一款分析型指标。
它不会自动开仓、修改订单或平仓。
它不保证未来市场方向或交易结果。
随着新的已收盘 K 线形成新的市场结构，价位和排名可能会更新。
请始终在你的经纪商品种上测试该指标，并使用独立的风险管理方法。