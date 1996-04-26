Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro — это профессиональный рыночный сканер и индикатор для планирования сделок в MetaTrader 4, созданный для сокращения постоянного переключения между графиками и объединения мультитаймфреймового анализа тренда в одной панели.

Индикатор сканирует доступные символы из Market Watch, используя настраиваемую структуру быстрых, средних и медленных EMA на трех таймфреймах. Подходящие сетапы фильтруются, ранжируются и отображаются с учетом силы сигнала, качества, согласованности старших таймфреймов, соотношения риск/прибыль, оценки плана и возраста сигнала.

Встроенный движок целей старшего таймфрейма ищет практические свинговые уровни и может формировать структурированный план T1, T2 и T3 с уровнем входа, уровнем инвалидации и целевой зоной.

Основные возможности:

Мультитаймфреймовое сканирование по EMA

Анализ нескольких символов из Market Watch

Настраиваемые периоды Fast, Mid и Slow EMA

Режимы Scalp, Day, Swing, Position и Custom

Оценка Strength и Quality

Анализ согласованности старших таймфреймов

Движок целей старшего таймфрейма

Планирование целей T1, T2 и T3

Расчет соотношения риск/прибыль

Внутренняя оценка качества целевого плана

Определение уровня инвалидации

Постоянная память сигналов и торговых планов

Фиксация плана до достижения цели или инвалидации

Relax Mode для более широкого поиска сетапов

Умные фильтры панели

Навигация по графикам в один клик

Автоматическое построение торговой карты на графике

Всплывающие, push- и звуковые уведомления

Опция анализа только закрытых баров

Настраиваемые цвета и параметры отображения

Nova предназначен для аналитической поддержки принятия торговых решений. Индикатор не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыльный результат.

See the Trend. Plan the Trade.