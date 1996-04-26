Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro

Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro — это профессиональный рыночный сканер и индикатор для планирования сделок в MetaTrader 4, созданный для сокращения постоянного переключения между графиками и объединения мультитаймфреймового анализа тренда в одной панели.

Индикатор сканирует доступные символы из Market Watch, используя настраиваемую структуру быстрых, средних и медленных EMA на трех таймфреймах. Подходящие сетапы фильтруются, ранжируются и отображаются с учетом силы сигнала, качества, согласованности старших таймфреймов, соотношения риск/прибыль, оценки плана и возраста сигнала.

Встроенный движок целей старшего таймфрейма ищет практические свинговые уровни и может формировать структурированный план T1, T2 и T3 с уровнем входа, уровнем инвалидации и целевой зоной.

Основные возможности:

  • Мультитаймфреймовое сканирование по EMA
  • Анализ нескольких символов из Market Watch
  • Настраиваемые периоды Fast, Mid и Slow EMA
  • Режимы Scalp, Day, Swing, Position и Custom
  • Оценка Strength и Quality
  • Анализ согласованности старших таймфреймов
  • Движок целей старшего таймфрейма
  • Планирование целей T1, T2 и T3
  • Расчет соотношения риск/прибыль
  • Внутренняя оценка качества целевого плана
  • Определение уровня инвалидации
  • Постоянная память сигналов и торговых планов
  • Фиксация плана до достижения цели или инвалидации
  • Relax Mode для более широкого поиска сетапов
  • Умные фильтры панели
  • Навигация по графикам в один клик
  • Автоматическое построение торговой карты на графике
  • Всплывающие, push- и звуковые уведомления
  • Опция анализа только закрытых баров
  • Настраиваемые цвета и параметры отображения

Nova предназначен для аналитической поддержки принятия торговых решений. Индикатор не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыльный результат.

See the Trend. Plan the Trade.



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This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
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Kito Candle Range Reversal Scanner
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito Candle Range Reversal Elite Scanner Kito Candle Range Reversal Elite Scanner is a multi-symbol, multi-timeframe MetaTrader 5 scanner designed to detect fresh candle-range reversal signals across the instruments currently visible in Market Watch. The scanner places greater emphasis on the Daily timeframe , processes D1 opportunities first and highlights the strongest fresh Daily setup as the current priority signal. It can also scan W1, H4, H1, M30, M15 and M5 for traders who require broader
Kito Auto Trendline Pro
Okechukwu Maxwell Okeke
Индикаторы
Kito AutoTrendline Pro is an automatic trendline intelligence indicator for MetaTrader 5. Instead of drawing every possible line, it evaluates confirmed swing anchors, validates each candidate against price action, measures independent touches and reactions, suppresses duplicate structures and ranks the remaining trendlines with a 0–100 strength score. Only the strongest support and resistance structures are displayed, helping traders read market geometry without manually drawing and constantly
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