Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro
- Индикаторы
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Okechukwu Maxwell OkekeKitosDigitalwares develops high-quality MetaTrader 5 Expert Advisors and indicators focused on reliability, efficiency, and practical trading solutions.
- Версия: 6.0
- Активации: 5
Nova Multi Timeframe Ema Scanner Pro — это профессиональный рыночный сканер и индикатор для планирования сделок в MetaTrader 4, созданный для сокращения постоянного переключения между графиками и объединения мультитаймфреймового анализа тренда в одной панели.
Индикатор сканирует доступные символы из Market Watch, используя настраиваемую структуру быстрых, средних и медленных EMA на трех таймфреймах. Подходящие сетапы фильтруются, ранжируются и отображаются с учетом силы сигнала, качества, согласованности старших таймфреймов, соотношения риск/прибыль, оценки плана и возраста сигнала.
Встроенный движок целей старшего таймфрейма ищет практические свинговые уровни и может формировать структурированный план T1, T2 и T3 с уровнем входа, уровнем инвалидации и целевой зоной.
Основные возможности:
- Мультитаймфреймовое сканирование по EMA
- Анализ нескольких символов из Market Watch
- Настраиваемые периоды Fast, Mid и Slow EMA
- Режимы Scalp, Day, Swing, Position и Custom
- Оценка Strength и Quality
- Анализ согласованности старших таймфреймов
- Движок целей старшего таймфрейма
- Планирование целей T1, T2 и T3
- Расчет соотношения риск/прибыль
- Внутренняя оценка качества целевого плана
- Определение уровня инвалидации
- Постоянная память сигналов и торговых планов
- Фиксация плана до достижения цели или инвалидации
- Relax Mode для более широкого поиска сетапов
- Умные фильтры панели
- Навигация по графикам в один клик
- Автоматическое построение торговой карты на графике
- Всплывающие, push- и звуковые уведомления
- Опция анализа только закрытых баров
- Настраиваемые цвета и параметры отображения
Nova предназначен для аналитической поддержки принятия торговых решений. Индикатор не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыльный результат.
See the Trend. Plan the Trade.