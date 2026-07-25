Bottom Picker Pro MT5

Обзор продукта

Bottom Picker Pro — это индикатор бычьих/медвежьих волн в дополнительном окне, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Интегрируя многопериодные алгоритмы экстремальных значений с техниками множественного сглаживания, он создает высокочувствительную систему линий бычьего/медвежьего тренда и отслеживания волн. Этот индикатор точно идентифицирует развороты импульса в зонах экстремальной перекупленности и перепроданности, предоставляя четкие сигналы для покупки на дне, продажи на вершине и откатов тренда, помогая трейдерам точно фиксировать волновые максимумы и минимумы на волатильных рынках, оснащенный комплексными многоканальными оповещениями и механизмами фильтрации с охлаждением.

Основные функции

Система тренда бычьих/медвежьих волн и контрольные линии перекупленности/перепроданности Система включает 4 основные траекторные линии: фиолетовая линия Быка и салатовая линия Медведя определяют среднесрочные и долгосрочные границы бычьего/медвежьего рынка; белая линия Волны и синяя линия Сегмента фиксируют краткосрочные и среднесрочные ритмы ценовых колебаний. Дополнительное окно использует фиксированную систему координат 0-100 со встроенными горизонтальными контрольными линиями 80 и 20 для определения зон перекупленности и перепроданности. Версия для MT5 дополнительно поддерживает отображение заполнения области между линией Быка и вспомогательной линией , делая расширение и сжатие бычьей/медвежьей силы еще более интуитивным и трехмерным благодаря цветовым блокам.

Сигналы на покупку

Buy Dip (Покупка на дне) : Срабатывает, когда линия Волны пересекает линию Сегмента снизу вверх, находясь ниже зоны глубокой перепроданности 20, отображая красную стрелку вверх и текст "Buy Dip". Это указывает на то, что рынок прошел достаточное снижение, медвежий импульс исчерпан и начинается сильный отскок, служа весьма практичным сигналом входа на левой стороне или ранней правой стороне с высоким процентом побед.

Minor Dip (Малая покупка на дне) : Срабатывает, когда быстрая ведущая линия пересекает линию Сегмента снизу вверх, находясь ниже 54, отображая розовую стрелку вверх и текст "Minor Dip". Это указывает на то, что в общем восходящем тренде или боковом рынке цена снова стабилизировалась вверх после мелкого отката, служа отличным сигналом добавления позиций по тренду или преследования волны.

Сигналы на продажу и выход

Escape Top (Продажа на вершине) : Срабатывает, когда линия Волны пересекает линию Сегмента сверху вниз, находясь выше зоны глубокой перекупленности 80, отображая желтую стрелку вниз и текст "Escape Top". Это указывает на то, что бычий импульс крайне перерастянут и тренд вот-вот достигнет пика и развернется, служа четким сигналом фиксации прибыли, ликвидации длинных позиций или разворота в короткие продажи.

High Zone (Высокая зона) : Срабатывает, когда короткопериодная быстрая линия пересекает линию Волны снизу вверх, при этом линия Волны находится выше зоны перекупленности 80 и выше линии Сегмента, отображая белый текст "High Zone". Это указывает на то, что краткосрочный ценовой рывок крайне агрессивен и в любой момент面临 риск отката, предупреждая держателей длинных позиций повысить бдительность, ужесточить стоп-лоссы или подготовиться к частичному сокращению позиций.

Практическое применение

В боковых рынках или волновой торговле Buy Dip и Escape Top являются основными торговыми сигналами. Когда цена падает ниже 20 и появляется Buy Dip , можно решительно открывать длинные позиции; когда цена поднимается выше 80 и появляется Escape Top , позиции следует твердо закрывать или открывать короткие.

В четких односторонних трендах фокусируйтесь на сигнале Minor Dip . После установления бычьего тренда каждый раз, когда цена откатывается в среднюю зону (ниже 54) и срабатывает Minor Dip , это представляет отличную возможность входа по тренду или добавления позиций. Если в дополнительном окне появляется оповещение High Zone , слепое преследование не рекомендуется; дождитесь отката.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Система имеет встроенные строгие механизмы охлаждения сигналов. Buy Dip Cooldown по умолчанию 10 баров, Escape Top Cooldown по умолчанию 5, и Minor Dip Cooldown по умолчанию 14, эффективно избегая частых повторяющихся сигналов в экстремальных односторонних трендах. Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра исторических сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов пересечения из-за сильных внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Buy Dip , Escape Top , High Zone и Minor Dip .

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как волновые сигналы на более крупных таймфреймах более стабильны и точны, чем на более мелких.

Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления на главном графике или индикаторами тренда для фильтрации контртрендовых сигналов. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение