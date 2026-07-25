Triple Divergence Hunter MT5

Обзор продукта

Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/D88, помогая трейдерам идентифицировать сигналы разворота при истощении тренда и выявлять возможности торговли с высоким процентом побед на левой или правой стороне в сложных рынках.

Основные функции

Система тренда импульса K88/D88 и контрольные линии перекупленности/перепроданности Система строит пользовательскую модель KDJ на основе расчетов экстремальных значений за 34 периода, генерируя основную линию K88 и вспомогательную линию D88. Линия K88 автоматически меняет цвет в зависимости от бычьего/медвежьего состояния: красный для бычьих состояний , зеленый для медвежьих состояний . Дополнительное окно использует фиксированную систему координат 0-100 со встроенными горизонтальными контрольными линиями 80 и 20 для определения зон перекупленности и перепроданности. Версия для MT5 дополнительно поддерживает отображение гистограммы заполнения K88/D88 , делая сдвиги импульса и сравнения бычьей/медвежьей силы еще более интуитивными и трехмерными.

Сигналы на покупку (Нижняя дивергенция)

MACD Bot : Срабатывает, когда цена делает новый минимум, но линия MACD DIF не делает новый минимум, подтверждается, когда DIF пересекает DEA снизу вверх (золотой крест), отображая красную стрелку вверх. Это указывает на истощение среднесрочного и долгосрочного нисходящего импульса, служа весьма практичным сигналом покупки при развороте тренда.

KDJ Bot : Срабатывает, когда цена делает новый минимум, но значение KDJ K не делает новый минимум, подтверждается, когда K пересекает D снизу вверх (золотой крест), отображая фиолетовую стрелку вверх. Это указывает на накопление импульса отскока после краткосрочных условий перепроданности, подходит для выявления краткосрочных возможностей покупки на отскоке.

RSI Bot : Срабатывает, когда цена делает новый минимум, но индикатор RSI не делает новый минимум, подтверждается, когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх (золотой крест), отображая желтую стрелку вверх. Это указывает на разворот относительной силы рынка, служа потенциальным сигналом входа на дне.

Сигналы на продажу (Верхняя дивергенция)

MACD Top : Срабатывает, когда цена делает новый максимум, но линия MACD DIF не делает новый максимум, подтверждается, когда DIF пересекает DEA сверху вниз (мертвый крест), отображая зеленую стрелку вниз. Это указывает на истощение среднесрочного и долгосрочного восходящего импульса, служа весьма практичным сигналом коротких продаж или выхода при развороте тренда.

KDJ Top : Срабатывает, когда цена делает новый максимум, но значение KDJ K не делает новый максимум, подтверждается, когда K пересекает D сверху вниз (мертвый крест), отображая оранжевую стрелку вниз. Это указывает на усиление риска отката после краткосрочных условий перекупленности, подходит для выявления краткосрочных возможностей коротких продаж на откате.

RSI Top : Срабатывает, когда цена делает новый максимум, но индикатор RSI не делает новый максимум, подтверждается, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз (мертвый крест), отображая белую стрелку вниз. Это указывает на то, что относительная сила рынка достигает пика и падает, служа потенциальным сигналом коротких продаж на вершине.

Практическое применение

Дивергенция является одним из самых надежных сигналов в техническом анализе для выявления разворотов тренда. Когда линия K88 входит в зону перекупленности выше 80 или зону перепроданности ниже 20, трейдеры должны быть крайне бдительны в отношении рисков изменения тренда.

Если в дополнительном окне одновременно появляются несколько сигналов нижней дивергенции (например, резонанс MACD Bot и KDJ Bot), и линия K88 формирует золотой крест, расходящийся вверх ниже 20, это представляет крайне высокую вероятность разворота на дне, и можно решительно открывать длинные позиции. И наоборот, если резонируют несколько сигналов верхней дивергенции и линия K88 формирует мертвый крест, расходящийся вниз выше 80, это представляет подтверждение вершины, и следует твердо открывать короткие позиции или закрывать длинные.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: RSI Period 1 по умолчанию 7, RSI Period 2 по умолчанию 14, управляет периодами расчета двухдорожечного RSI; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов дивергенции из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для 6 сигналов: верхней и нижней дивергенции MACD, KDJ и RSI, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы дивергенции на более крупных таймфреймах более стабильны и точны, чем на более мелких.

Сигналы дивергенции относятся к сигналам разворота на левой стороне или ранней правой стороне. Рекомендуется комбинировать их с индикаторами тренда на главном графике или уровнями поддержки/сопротивления для вторичного подтверждения. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение