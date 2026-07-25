Bottom Picker Pro MT5

产品简介

Bottom Picker Pro 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的牛熊波段副图指标。它通过融合多周期极值算法与多重平滑技术，构建出灵敏的牛熊趋势线与波段跟踪系统。该指标能够精准识别市场在极度超买与超卖区域的动能反转，提供明确的抄底、逃顶以及趋势回调信号，帮助交易者在波动的市场中精准把握波段的高低点，并配备完善的多通道信号提醒与冷却过滤机制。

核心功能

牛熊波段趋势系统与超买超卖参考线 系统内置 4 条核心轨迹线：紫色的 牛线 与青绿色的 熊线 用于界定中长期的牛熊多空边界；白色的 波段线 与蓝色的 段线 用于捕捉中短期的价格波动节奏。副图采用固定的 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线以界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持牛线与辅助线之间的区域填充显示 ，让牛熊力量的扩张与收缩通过色块变化更加直观立体。

做多信号

Buy Dip (抄底) ：当波段线在 20 以下的深度超卖区向上穿越段线时触发，显示红色向上箭头与 "Buy Dip" 文字。这代表市场经历了充分的下跌释放，空头动能枯竭并开始强劲反弹，是极具实战价值的左侧或右侧初期高胜率建仓信号。

Minor Dip (小抄底) ：当前置快线在 54 以下向上穿越段线时触发，显示粉色向上箭头与 "Minor Dip" 文字。这代表在整体上升趋势或震荡市中，价格经历了浅层回调后再次企稳向上，是绝佳的顺势加仓或波段追击信号。

做空与离场信号

Escape Top (逃顶) ：当波段线在 80 以上的深度超买区向下穿越段线时触发，显示黄色向下箭头与 "Escape Top" 文字。这代表市场多头动能已经极度透支，趋势即将见顶反转，是明确的获利了结、多单清仓或反手做空的逃顶信号。

High Zone (高位) ：当短周期快线向上穿越波段线，且波段线处于 80 以上超买区并高于段线时触发，显示白色 "High Zone" 文字。这代表短期价格冲刺极为猛烈，随时面临回调风险，提示持仓多单应提高警惕、收紧止损或准备分批减仓。

实战应用

在震荡行情或波段交易中， Buy Dip 和 Escape Top 是核心交易信号。当价格跌至 20 下方并出现 Buy Dip 时，可果断建立多单；当价格涨至 80 上方并出现 Escape Top 时，应坚决平仓或做空。

在明显的单边趋势中，应重点关注 Minor Dip 信号。当多头趋势确立后，价格每次回调至中位区（54以下）并触发 Minor Dip 时，都是极佳的顺势上车或加仓机会。若副图出现 High Zone 提示，则不建议盲目追高，应等待回调。

参数说明

核心算法参数：系统内置了严格的信号冷却机制， Buy Dip Cooldown 默认 10 根 K 线， Escape Top Cooldown 默认 5 根， Minor Dip Cooldown 默认 14 根，有效避免在极端单边行情中频繁发出重复信号。 Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号的最大回溯范围。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格剧烈波动导致的假交叉信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Buy Dip 、 Escape Top 、 High Zone 、 Minor Dip 这 4 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用，大周期的波段信号比小周期更具稳定性和准确率。

建议将本指标与主图的支撑阻力线或趋势指标结合使用，以过滤逆势信号。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结