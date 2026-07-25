Directional Impulse™

Одна формула. Каждая свеча. Мгновенно читаемо.

Большинство индикаторов показывают, где находится цена или как быстро она движется. Directional Impulse™ говорит о другом: кто выиграл эту свечу, и насколько.

Построен на оригинальной формуле — X = (2C − H − L) × (H − L) и X = (C − O) × (H − L) — он умножает направленный сдвиг на полный диапазон бара, а не нормализует его, как все предшествующие индикаторы этой линейки. Результат — знаковая мера энергии для каждого бара, которая одновременно отражает как убеждённость, так и волатильность. Знаковое квадратное преобразование масштабирует выход в линейные единицы цены, делая полное распределение баров читаемым, а не доминируемым одним-двумя выбросами.

Версия Combo отображает два слоя одновременно:

Midpoint Anchor (широкий бар) — переворачивается первым при смещении внутреннего давления. Первым обнаруживает формирующуюся борьбу внутри бычьей или медвежьей свечи.

Open Anchor (узкий бар) — переворачивается только при развороте тела свечи. Подтверждает полный захват.



То, что вы теперь можете увидеть:

Бычья свеча с длинной верхней тенью, читающаяся как медвежья — потому что продавцы отбросили цену ниже середины диапазона до закрытия

Затухающие импульсные бары (тот же направление, уменьшающийся размер), сигнализирующие об истощении до того, как цена это подтвердит

Дивергенция якорей — середина перевернулась, тело всё ещё положительное — отмечающая точный момент смещения внутреннего давления

Режимы вывода: Discrete (по бару), Cumulative с Daily / Weekly / Monthly / No reset. Режимы объёма: Raw, Relative, Log (рекомендуется), Log Relative, Tick.

Рекомендуемые настройки: Cumulative с Daily (основной). Cumulative с Weekly reset (вторичный). Discrete (полезен для анализа по барам, но кумулятивный даёт более направленный вывод, особенно на младших таймфреймах). Cumulative с Monthly reset (третичный).

Рецензировано и опубликовано. Полная методология доступна по адресу:

📄 ssrn.com/abstract=7050140

DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | Автор: Ebuka Obiakor

Бесплатное дополнительное средство — True Move A/D: https://www.mql5.com/en/market/product/187178

Инструмент для защиты от просадки (а также расчёт размера позиции, общий убыток по позиции, эффективное плечо и др.): https://www.mql5.com/en/market/product/169269

Если этот инструмент оказался полезным, буду очень признателен за положительную оценку или комментарий, чтобы другие тоже могли его найти. Это опубликованное исследование, и я благодарен за возможность внести что-то значимое в область технического анализа и чтения цены.