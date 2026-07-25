Directional Impulse

Directional Impulse™
Одна формула. Каждая свеча. Мгновенно читаемо.
Большинство индикаторов показывают, где находится цена или как быстро она движется. Directional Impulse™ говорит о другом: кто выиграл эту свечу, и насколько.
Построен на оригинальной формуле — X = (2C − H − L) × (H − L) и X = (C − O) × (H − L) — он умножает направленный сдвиг на полный диапазон бара, а не нормализует его, как все предшествующие индикаторы этой линейки. Результат — знаковая мера энергии для каждого бара, которая одновременно отражает как убеждённость, так и волатильность. Знаковое квадратное преобразование масштабирует выход в линейные единицы цены, делая полное распределение баров читаемым, а не доминируемым одним-двумя выбросами.
Версия Combo отображает два слоя одновременно:
Midpoint Anchor (широкий бар) — переворачивается первым при смещении внутреннего давления. Первым обнаруживает формирующуюся борьбу внутри бычьей или медвежьей свечи.
Open Anchor (узкий бар) — переворачивается только при развороте тела свечи. Подтверждает полный захват.
То, что вы теперь можете увидеть:
Бычья свеча с длинной верхней тенью, читающаяся как медвежья — потому что продавцы отбросили цену ниже середины диапазона до закрытия
Затухающие импульсные бары (тот же направление, уменьшающийся размер), сигнализирующие об истощении до того, как цена это подтвердит
Дивергенция якорей — середина перевернулась, тело всё ещё положительное — отмечающая точный момент смещения внутреннего давления
Режимы вывода: Discrete (по бару), Cumulative с Daily / Weekly / Monthly / No reset. Режимы объёма: Raw, Relative, Log (рекомендуется), Log Relative, Tick.
Рекомендуемые настройки: Cumulative с Daily (основной). Cumulative с Weekly reset (вторичный). Discrete (полезен для анализа по барам, но кумулятивный даёт более направленный вывод, особенно на младших таймфреймах). Cumulative с Monthly reset (третичный).
Рецензировано и опубликовано. Полная методология доступна по адресу:
📄 ssrn.com/abstract=7050140
DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | Автор: Ebuka Obiakor
Бесплатное дополнительное средство — True Move A/D: https://www.mql5.com/en/market/product/187178
Инструмент для защиты от просадки (а также расчёт размера позиции, общий убыток по позиции, эффективное плечо и др.): https://www.mql5.com/en/market/product/169269
Если этот инструмент оказался полезным, буду очень признателен за положительную оценку или комментарий, чтобы другие тоже могли его найти. Это опубликованное исследование, и я благодарен за возможность внести что-то значимое в область технического анализа и чтения цены.

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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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