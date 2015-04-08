Equity Drawdown Protector

**ВОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН.**

ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ НЕ ПОТОМУ, ЧТО НЕ УМЕЕТЕ ТОРГОВАТЬ, А ПОТОМУ, ЧТО ТОРГУЕТЕ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ. ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.

ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ, УПРАВЛЯТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ ВАШ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ — НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НОВИЧОК ВЫ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛ.

**НЕКОТОРЫЕ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ:**

🛑 **Защита капитала** – остановка торговли при достижении максимальной просадки  
⚖️ **Защита маржи** – предотвращение чрезмерной перегруженности  
⚡ **Контроль кредитного плеча** – ограничение эффективного плеча  
⏰ **Временные фильтры** – торговля только в заданные часы  
📏 **Умное управление размером позиции** – риск в % или фиксированная сумма  
📐 **Дистанция по ATR** – предотвращение переторговки  
📊 **Согласование с трендом** – торговля по тренду  
🔁 **Трейлинг-стоп** – фиксация прибыли  
🧹 **Автоматические действия** – блокировка, закрытие или очистка сделок  
📊 **Живая приборная панель** – полная видимость состояния счёта  

**ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ ДО ТОГО, КАК НАЧАЛИ ТОРГОВАТЬ**

---

**РУКОВОДСТВО:**

**Шаг 1: Установите советник**  
Добавьте EA на любой график.  
Работает с:  
- Форекс  
- Криптовалютами  
- Индексами  
- Товарными активами  

**Шаг 2: Задайте правила управления рисками (ВАЖНО)**  
Начните с таких настроек:  

**Максимальная просадка:** 5–10%  
Включите:  
✅ Защиту капитала  
✅ Защиту маржи  
✅ Контроль кредитного плеча  

👉 Только это уже значительно улучшит ваши результаты.

**Шаг 3: Выберите поведение при срабатывании ограничений**  
Определите, что происходит при достижении лимитов:  

- Только блокировать новые сделки (безопасный режим)  
- ИЛИ закрыть все сделки (строгий режим)  

**Шаг 4: Включите дополнительные функции (по желанию)**  
Активируйте по мере необходимости:  

- **Согласование с трендом** – для торговли по тренду  
- **Управление размером позиции** – для более точного контроля сделок  
- **Дистанция по ATR** – чтобы снизить переторговку  
- **Трейлинг-стоп** – для фиксации прибыли  
- **Временной фильтр** – для торговли в определённые сессии  

**Шаг 5: Дайте советнику работать**  
👉 Торгуйте в обычном режиме  
👉 Советник защищает вас в фоновом режиме  

Без вмешательства в вашу стратегию — только защита.

---

**🧩 ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**  
Этот советник идеально подходит для:  

- Ручных трейдеров  
- Новичков, которым не хватает дисциплины  
- Трейдеров с высоким риском, желающих сохранить контроль  
- Пользователей других советников (добавляет уровень защиты)  
- Трейдеров, работающих на проп-фирмы  

**⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ**  
Этот советник **НЕ открывает** сделки.  
Он управляет и защищает сделки (и капитал).  

Работает с любой стратегией.

Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и комментарий, если вы считаете этот инструмент полезным. Спасибо.

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Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
Chart Copilot
George Angelo Boutselis
Утилиты
Chart Copilot — это торговый ассистент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам быстрее размещать сделки, управлять открытыми позициями и устанавливать оповещения любого типа непосредственно с графика. Все эти функции доступны как через графическую панель, так и через чат-бота. Дополнительные материалы и инструкции: Пробная версия  - Инструкции по настройке Чат-бот Chart Copilot поставляется с выделенным сервером, работающим с большой языковой моделью — это означает, что нет необходимости
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
Утилиты
DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Утилиты
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
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