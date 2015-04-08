Equity Drawdown Protector
- Утилиты
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- Версия: 1.18
- Обновлено: 23 июля 2026
- Активации: 5
**ВОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН.**
ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ НЕ ПОТОМУ, ЧТО НЕ УМЕЕТЕ ТОРГОВАТЬ, А ПОТОМУ, ЧТО ТОРГУЕТЕ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ. ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ, УПРАВЛЯТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ ВАШ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ — НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НОВИЧОК ВЫ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛ.
**НЕКОТОРЫЕ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ:**
🛑 **Защита капитала** – остановка торговли при достижении максимальной просадки
⚖️ **Защита маржи** – предотвращение чрезмерной перегруженности
⚡ **Контроль кредитного плеча** – ограничение эффективного плеча
⏰ **Временные фильтры** – торговля только в заданные часы
📏 **Умное управление размером позиции** – риск в % или фиксированная сумма
📐 **Дистанция по ATR** – предотвращение переторговки
📊 **Согласование с трендом** – торговля по тренду
🔁 **Трейлинг-стоп** – фиксация прибыли
🧹 **Автоматические действия** – блокировка, закрытие или очистка сделок
📊 **Живая приборная панель** – полная видимость состояния счёта
**ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ ДО ТОГО, КАК НАЧАЛИ ТОРГОВАТЬ**
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**РУКОВОДСТВО:**
**Шаг 1: Установите советник**
Добавьте EA на любой график.
Работает с:
- Форекс
- Криптовалютами
- Индексами
- Товарными активами
**Шаг 2: Задайте правила управления рисками (ВАЖНО)**
Начните с таких настроек:
**Максимальная просадка:** 5–10%
Включите:
✅ Защиту капитала
✅ Защиту маржи
✅ Контроль кредитного плеча
👉 Только это уже значительно улучшит ваши результаты.
**Шаг 3: Выберите поведение при срабатывании ограничений**
Определите, что происходит при достижении лимитов:
- Только блокировать новые сделки (безопасный режим)
- ИЛИ закрыть все сделки (строгий режим)
**Шаг 4: Включите дополнительные функции (по желанию)**
Активируйте по мере необходимости:
- **Согласование с трендом** – для торговли по тренду
- **Управление размером позиции** – для более точного контроля сделок
- **Дистанция по ATR** – чтобы снизить переторговку
- **Трейлинг-стоп** – для фиксации прибыли
- **Временной фильтр** – для торговли в определённые сессии
**Шаг 5: Дайте советнику работать**
👉 Торгуйте в обычном режиме
👉 Советник защищает вас в фоновом режиме
Без вмешательства в вашу стратегию — только защита.
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**🧩 ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
Этот советник идеально подходит для:
- Ручных трейдеров
- Новичков, которым не хватает дисциплины
- Трейдеров с высоким риском, желающих сохранить контроль
- Пользователей других советников (добавляет уровень защиты)
- Трейдеров, работающих на проп-фирмы
**⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ**
Этот советник **НЕ открывает** сделки.
Он управляет и защищает сделки (и капитал).
Работает с любой стратегией.
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