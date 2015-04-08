Equity Drawdown Protector

**ВОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН.**





ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ НЕ ПОТОМУ, ЧТО НЕ УМЕЕТЕ ТОРГОВАТЬ, А ПОТОМУ, ЧТО ТОРГУЕТЕ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ. ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.





ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ, УПРАВЛЯТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ ВАШ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ — НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НОВИЧОК ВЫ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛ.





**НЕКОТОРЫЕ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ:**





🛑 **Защита капитала** – остановка торговли при достижении максимальной просадки

⚖️ **Защита маржи** – предотвращение чрезмерной перегруженности

⚡ **Контроль кредитного плеча** – ограничение эффективного плеча

⏰ **Временные фильтры** – торговля только в заданные часы

📏 **Умное управление размером позиции** – риск в % или фиксированная сумма

📐 **Дистанция по ATR** – предотвращение переторговки

📊 **Согласование с трендом** – торговля по тренду

🔁 **Трейлинг-стоп** – фиксация прибыли

🧹 **Автоматические действия** – блокировка, закрытие или очистка сделок

📊 **Живая приборная панель** – полная видимость состояния счёта





**ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ ДО ТОГО, КАК НАЧАЛИ ТОРГОВАТЬ**





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**РУКОВОДСТВО:**





**Шаг 1: Установите советник**

Добавьте EA на любой график.

Работает с:

- Форекс

- Криптовалютами

- Индексами

- Товарными активами





**Шаг 2: Задайте правила управления рисками (ВАЖНО)**

Начните с таких настроек:





**Максимальная просадка:** 5–10%

Включите:

✅ Защиту капитала

✅ Защиту маржи

✅ Контроль кредитного плеча





👉 Только это уже значительно улучшит ваши результаты.





**Шаг 3: Выберите поведение при срабатывании ограничений**

Определите, что происходит при достижении лимитов:





- Только блокировать новые сделки (безопасный режим)

- ИЛИ закрыть все сделки (строгий режим)





**Шаг 4: Включите дополнительные функции (по желанию)**

Активируйте по мере необходимости:





- **Согласование с трендом** – для торговли по тренду

- **Управление размером позиции** – для более точного контроля сделок

- **Дистанция по ATR** – чтобы снизить переторговку

- **Трейлинг-стоп** – для фиксации прибыли

- **Временной фильтр** – для торговли в определённые сессии





**Шаг 5: Дайте советнику работать**

👉 Торгуйте в обычном режиме

👉 Советник защищает вас в фоновом режиме





Без вмешательства в вашу стратегию — только защита.





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**🧩 ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Этот советник идеально подходит для:





- Ручных трейдеров

- Новичков, которым не хватает дисциплины

- Трейдеров с высоким риском, желающих сохранить контроль

- Пользователей других советников (добавляет уровень защиты)

- Трейдеров, работающих на проп-фирмы





**⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

Этот советник **НЕ открывает** сделки.

Он управляет и защищает сделки (и капитал).