True Move AD

True Move A/D™

Чтение на уровне потока. Одна линия. Три объединённых сигнала.

Стандартная линия накопления/распределения Чайкина использует один фактор — где находится закрытие внутри диапазона бара. True Move A/D™ использует три, взвешивая их по фактической надёжности.

Композитная формула: K = 0,10 × Price Flow + 0,10 × Midpoint Bias + 0,70 × Close-to-Close Direction

Вес 70% на импульс close-to-close является осознанным выбором. Где закрылась свеча относительно её открытия — это наиболее последовательный сигнал подлинного направленного намерения между барами. Два внутрибарных компонента добавляют нюансы, не подавляя основной сигнал.

Всё нормализуется по взвешенной средней цене предыдущего бара — что делает индикатор кросс-инструментально и кросс-таймфреймово согласованным, не позволяя барам с большим диапазоном доминировать лишь за счёт масштаба.

Чем это отличается от существующих A/D-индикаторов:

Стандартный Chaikin A/D полностью игнорирует отношение close-to-close

OBV использует только направление, без величины

PVT использует процентное изменение, но не внутрибарное положение

True Move A/D™ объединяет все три в единый принципиальный композит

Дивергенция — основной сигнал. Когда True Move A/D™ растёт, а цена плоская или падает, накапливается подлинное давление покупателей. Когда линия выравнивается, а цена обновляет максимумы, убеждённость ослабевает до того, как график это подтвердит.

В паре с Directional Impulse™ эти два индикатора дают полную картину: True Move A/D™ отвечает, кто выигрывает войну (кумулятивный поток), Directional Impulse™ отвечает, кто выиграл каждое отдельное сражение (энергия по бару). Балансовый отчёт и отчёт о прибылях и убытках ценового действия.

Режимы объёма: None (чистая цена), Raw Tick, Average, Log (рекомендуется), Log Relative. Настраиваемая сигнальная линия EMA.

Рецензировано и опубликовано. Полная методология доступна по адресу:

📄 ssrn.com/abstract=7050140

DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | Автор: Ebuka Obiakor

Бесплатное дополнительное средство — Directional Impulse: https://www.mql5.com/en/market/product/187176

Инструмент для защиты от просадки (а также расчёт размера позиции, общий убыток по позиции, эффективное плечо и др.): https://www.mql5.com/en/market/product/169269

Если этот инструмент оказался полезным, буду очень признателен за положительную оценку или комментарий, чтобы другие тоже могли его найти. Это опубликованное исследование, и я благодарен за возможность внести что-то значимое в область технического анализа и чтения цены.