True Move AD

True Move A/D™
Чтение на уровне потока. Одна линия. Три объединённых сигнала.
Стандартная линия накопления/распределения Чайкина использует один фактор — где находится закрытие внутри диапазона бара. True Move A/D™ использует три, взвешивая их по фактической надёжности.
Композитная формула: K = 0,10 × Price Flow + 0,10 × Midpoint Bias + 0,70 × Close-to-Close Direction
Вес 70% на импульс close-to-close является осознанным выбором. Где закрылась свеча относительно её открытия — это наиболее последовательный сигнал подлинного направленного намерения между барами. Два внутрибарных компонента добавляют нюансы, не подавляя основной сигнал.
Всё нормализуется по взвешенной средней цене предыдущего бара — что делает индикатор кросс-инструментально и кросс-таймфреймово согласованным, не позволяя барам с большим диапазоном доминировать лишь за счёт масштаба.
Чем это отличается от существующих A/D-индикаторов:
Стандартный Chaikin A/D полностью игнорирует отношение close-to-close
OBV использует только направление, без величины
PVT использует процентное изменение, но не внутрибарное положение
True Move A/D™ объединяет все три в единый принципиальный композит
Дивергенция — основной сигнал. Когда True Move A/D™ растёт, а цена плоская или падает, накапливается подлинное давление покупателей. Когда линия выравнивается, а цена обновляет максимумы, убеждённость ослабевает до того, как график это подтвердит.
В паре с Directional Impulse™ эти два индикатора дают полную картину: True Move A/D™ отвечает, кто выигрывает войну (кумулятивный поток), Directional Impulse™ отвечает, кто выиграл каждое отдельное сражение (энергия по бару). Балансовый отчёт и отчёт о прибылях и убытках ценового действия.
Режимы объёма: None (чистая цена), Raw Tick, Average, Log (рекомендуется), Log Relative. Настраиваемая сигнальная линия EMA.
Рецензировано и опубликовано. Полная методология доступна по адресу:
📄 ssrn.com/abstract=7050140
DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | Автор: Ebuka Obiakor
Бесплатное дополнительное средство — Directional Impulse: https://www.mql5.com/en/market/product/187176
Инструмент для защиты от просадки (а также расчёт размера позиции, общий убыток по позиции, эффективное плечо и др.): https://www.mql5.com/en/market/product/169269
Если этот инструмент оказался полезным, буду очень признателен за положительную оценку или комментарий, чтобы другие тоже могли его найти. Это опубликованное исследование, и я благодарен за возможность внести что-то значимое в область технического анализа и чтения цены.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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**ВОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН.** ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ НЕ ПОТОМУ, ЧТО НЕ УМЕЕТЕ ТОРГОВАТЬ, А ПОТОМУ, ЧТО ТОРГУЕТЕ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ. ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ, УПРАВЛЯТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ ВАШ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ — НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НОВИЧОК ВЫ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛ. **НЕКОТОРЫЕ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ:** **Защита капитала** – остановка торговли при достижении максимальной просадки   ️ **Защита маржи** – предотвращение чр
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