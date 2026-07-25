Directional Impulse™

一个公式。每根K线。瞬间可读。

大多数指标告诉你价格在哪里或移动速度有多快。Directional Impulse™ 告诉你的是另一回事：这根K线谁赢了，赢了多少。

基于原创公式 — X = (2C − H − L) × (H − L) 与 X = (C − O) × (H − L) — 它将方向性偏差乘以K线的完整波幅，而不是像该谱系中所有先前指标那样将其归一化消除。结果是每根K线的有符号能量度量，同时捕捉了信念与波动性。有符号平方根变换将输出缩放到线性价格单位，使K线的完整分布变得可读，而非被一两个异常走势主导。

Combo 版本同时绘制两层：

中点锚定（宽柱）—— 当内部压力转变时最先翻转。最先发现看涨或看跌K线内部正在形成的拉锯。

开盘锚定（窄柱）—— 仅当K线实体反转时才翻转。确认完全接管。

共识模式 —— 将两个锚定叠加为单柱，在一致时放大，在 contested K线时压缩至接近零。

你以前看不到、现在能看到的：

一根带有长上影线的看涨K线显示为看跌 —— 因为卖方在收盘前将价格推回至波幅中点下方

衰减的脉冲柱（同方向、缩小尺寸）在价格确认之前发出衰竭信号

锚定背离 —— 中点已翻转，实体仍为正 —— 标记内部压力转变的精确时刻

输出模式：离散（逐K线）、累积配合日 / 周 / 月 / 无重置。成交量模式：原始、相对、对数（推荐）、对数相对、Tick。

推荐设置：累积配合日重置（主图）。累积配合周重置（副图）。离散（适用于逐K线分析，但累积在较低时间框架上能提供更明确的方向性输出）。累积配合月重置（第三图）。

经同行评审并发表。完整方法论见：

📄 ssrn.com/abstract=7050140

DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | 作者：Ebuka Obiakor

如果您觉得这个工具有帮助，真诚希望得到好评或留言，让更多人发现它。这是已发表的研究，我很感激有机会为技术分析与价格解读领域贡献有意义的东西。