Directional Impulse
- 指标
-
- 版本: 1.1
Directional Impulse™
一个公式。每根K线。瞬间可读。
一个公式。每根K线。瞬间可读。
大多数指标告诉你价格在哪里或移动速度有多快。Directional Impulse™ 告诉你的是另一回事：这根K线谁赢了，赢了多少。
基于原创公式 — X = (2C − H − L) × (H − L) 与 X = (C − O) × (H − L) — 它将方向性偏差乘以K线的完整波幅，而不是像该谱系中所有先前指标那样将其归一化消除。结果是每根K线的有符号能量度量，同时捕捉了信念与波动性。有符号平方根变换将输出缩放到线性价格单位，使K线的完整分布变得可读，而非被一两个异常走势主导。
Combo 版本同时绘制两层：
中点锚定（宽柱）—— 当内部压力转变时最先翻转。最先发现看涨或看跌K线内部正在形成的拉锯。
开盘锚定（窄柱）—— 仅当K线实体反转时才翻转。确认完全接管。
共识模式 —— 将两个锚定叠加为单柱，在一致时放大，在 contested K线时压缩至接近零。
开盘锚定（窄柱）—— 仅当K线实体反转时才翻转。确认完全接管。
共识模式 —— 将两个锚定叠加为单柱，在一致时放大，在 contested K线时压缩至接近零。
你以前看不到、现在能看到的：
一根带有长上影线的看涨K线显示为看跌 —— 因为卖方在收盘前将价格推回至波幅中点下方
衰减的脉冲柱（同方向、缩小尺寸）在价格确认之前发出衰竭信号
锚定背离 —— 中点已翻转，实体仍为正 —— 标记内部压力转变的精确时刻
衰减的脉冲柱（同方向、缩小尺寸）在价格确认之前发出衰竭信号
锚定背离 —— 中点已翻转，实体仍为正 —— 标记内部压力转变的精确时刻
输出模式：离散（逐K线）、累积配合日 / 周 / 月 / 无重置。成交量模式：原始、相对、对数（推荐）、对数相对、Tick。
推荐设置：累积配合日重置（主图）。累积配合周重置（副图）。离散（适用于逐K线分析，但累积在较低时间框架上能提供更明确的方向性输出）。累积配合月重置（第三图）。
经同行评审并发表。完整方法论见：
📄 ssrn.com/abstract=7050140
DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | 作者：Ebuka Obiakor
📄 ssrn.com/abstract=7050140
DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | 作者：Ebuka Obiakor
免费辅助工具，请查看 True Move A/D：https://www.mql5.com/en/market/product/187178
帮助您防范回撤的工具（以及更多功能：仓位规模、总仓位亏损、有效杠杆计算等）：https://www.mql5.com/en/market/product/169269
如果您觉得这个工具有帮助，真诚希望得到好评或留言，让更多人发现它。这是已发表的研究，我很感激有机会为技术分析与价格解读领域贡献有意义的东西。