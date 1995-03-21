Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms

Xauusd Breakout Light — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли пробоями по золоту (XAUUSD). Он автоматически управляет входами, выходами, рисками, переводом сделки в безубыток, трейлинг-стопом и защитой торгового счёта.

Версия Light включает полноценный торговый движок и предназначена для трейдеров, которым нужна простая и готовая к использованию автоматическая стратегия без расширенной статистической оптимизации.

Важная настройка

Для корректной работы советника необходимо правильно указать часовой пояс (Timezone) в настройках EA.

Стратегия использует торговые сессии, временные диапазоны и ежедневные торговые окна. Неверно выбранный часовой пояс может привести к неправильному построению диапазона, пропуску сигналов или открытию сделок вне запланированной сессии.

Перед началом работы рекомендуется:

Проверить время сервера брокера.

Установить правильный часовой пояс в параметрах советника.

Выполнить тестирование в Strategy Tester.

Использовать те же настройки времени при переходе на реальный счёт.

Возможности версии Light

Полностью автоматическая торговля XAUUSD

Автоматическое открытие и закрытие сделок

Расчёт объёма позиции на основе риска

Автоматическое управление Stop Loss

Автоматический перевод в безубыток

Trailing Stop

Фильтр торговых сессий

Новостной фильтр

Защита по дневной и общей просадке

Контроль маржи и максимального объёма позиции

Информационная панель в реальном времени

Графическая визуализация сделок

Полная совместимость со Strategy Tester

Ограничения версии Light

Версия Light использует стандартные параметры стратегии и фиксированные множители.

Она не предоставляет доступ к расширенным возможностям версии Full, включая:

Индивидуальные множители для каждого сетапа

Адаптивное управление объёмом позиции

Setup Matrix

Статистический движок рекомендаций

Анализ результатов тестирования

Анализ истории торгового счёта

Определение лучших и худших сетапов

Рекомендации на основе Profit Factor, прибыли и среднего значения R

Автоматическую корректировку множителей на основе статистики

Загрузку статистики из файлов тестирования и торгового счёта

Объединение нескольких статистических файлов

Расширенные инструменты анализа и исследований

Все эти функции доступны только в версии Full.

Версия Full

Полная версия включает интеллектуальную систему PRB Intelligence Engine.

Она позволяет анализировать исторические сделки, сравнивать эффективность различных сетапов и автоматически рассчитывать рекомендуемые множители для различных рыночных условий.

Система определяет:

Наиболее прибыльные сетапы

Наименее эффективные сетапы

Редко встречающиеся комбинации

Сетапы с недостаточным количеством статистики

Ситуации, в которых рекомендуется увеличить или уменьшить риск

Все рекомендации формируются на основе количества сделок, Profit Factor, чистой прибыли и среднего значения R.

До получения достаточного количества статистики используются значения множителей по умолчанию.

Какую версию выбрать

Light идеально подходит трейдерам, которым требуется полностью автоматическая торговля XAUUSD с профессиональными настройками "из коробки".

Full предназначена для пользователей, которым необходимы расширенная статистика, интеллектуальная оптимизация и индивидуальное управление риском для каждой торговой ситуации.

Версия Light является полноценным торговым советником, однако Full предоставляет значительно больше возможностей для анализа, оптимизации и долгосрочного повышения эффективности торговли.