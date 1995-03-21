Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms

Xauusd Breakout Light — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли пробоями по золоту (XAUUSD). Он автоматически управляет входами, выходами, рисками, переводом сделки в безубыток, трейлинг-стопом и защитой торгового счёта.

Версия Light включает полноценный торговый движок и предназначена для трейдеров, которым нужна простая и готовая к использованию автоматическая стратегия без расширенной статистической оптимизации.

Важная настройка

Для корректной работы советника необходимо правильно указать часовой пояс (Timezone) в настройках EA.

Стратегия использует торговые сессии, временные диапазоны и ежедневные торговые окна. Неверно выбранный часовой пояс может привести к неправильному построению диапазона, пропуску сигналов или открытию сделок вне запланированной сессии.

Перед началом работы рекомендуется:

  • Проверить время сервера брокера.
  • Установить правильный часовой пояс в параметрах советника.
  • Выполнить тестирование в Strategy Tester.
  • Использовать те же настройки времени при переходе на реальный счёт.

Возможности версии Light

  • Полностью автоматическая торговля XAUUSD
  • Автоматическое открытие и закрытие сделок
  • Расчёт объёма позиции на основе риска
  • Автоматическое управление Stop Loss
  • Автоматический перевод в безубыток
  • Trailing Stop
  • Фильтр торговых сессий
  • Новостной фильтр
  • Защита по дневной и общей просадке
  • Контроль маржи и максимального объёма позиции
  • Информационная панель в реальном времени
  • Графическая визуализация сделок
  • Полная совместимость со Strategy Tester

Ограничения версии Light

Версия Light использует стандартные параметры стратегии и фиксированные множители.

Она не предоставляет доступ к расширенным возможностям версии Full, включая:

  • Индивидуальные множители для каждого сетапа
  • Адаптивное управление объёмом позиции
  • Setup Matrix
  • Статистический движок рекомендаций
  • Анализ результатов тестирования
  • Анализ истории торгового счёта
  • Определение лучших и худших сетапов
  • Рекомендации на основе Profit Factor, прибыли и среднего значения R
  • Автоматическую корректировку множителей на основе статистики
  • Загрузку статистики из файлов тестирования и торгового счёта
  • Объединение нескольких статистических файлов
  • Расширенные инструменты анализа и исследований

Все эти функции доступны только в версии Full.

Версия Full

Полная версия включает интеллектуальную систему PRB Intelligence Engine.

Она позволяет анализировать исторические сделки, сравнивать эффективность различных сетапов и автоматически рассчитывать рекомендуемые множители для различных рыночных условий.

Система определяет:

  • Наиболее прибыльные сетапы
  • Наименее эффективные сетапы
  • Редко встречающиеся комбинации
  • Сетапы с недостаточным количеством статистики
  • Ситуации, в которых рекомендуется увеличить или уменьшить риск

Все рекомендации формируются на основе количества сделок, Profit Factor, чистой прибыли и среднего значения R.

До получения достаточного количества статистики используются значения множителей по умолчанию.

Какую версию выбрать

Light идеально подходит трейдерам, которым требуется полностью автоматическая торговля XAUUSD с профессиональными настройками "из коробки".

Full предназначена для пользователей, которым необходимы расширенная статистика, интеллектуальная оптимизация и индивидуальное управление риском для каждой торговой ситуации.

Версия Light является полноценным торговым советником, однако Full предоставляет значительно больше возможностей для анализа, оптимизации и долгосрочного повышения эффективности торговли.


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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XAU Prime Range Breakout MT5
Mauro Mazzacco
Эксперты
Advanced breakout trading EA for MetaTrader 5 with dynamic margin-based sizing, professional risk management, integrated dashboard, runtime controls, historical visualization, and institutional-style trade management. Designed especially for: XAUUSD (Gold) Indices Forex Prop Firm trading MAIN FEATURES Smart Breakout Box System Automatically detects trading ranges and executes breakout trades using configurable session logic. Features: historical box visualization breakout levels pullback confirm
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Xau Prime Range Breakout Prop Ready
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Prime Range Breakout EA Профессиональный торговый робот для проп-трейдинга и фондированных счетов. Prime Range Breakout EA был специально разработан для трейдеров, работающих с проп-фирмами, челленджами и счетами с жесткими ограничениями по рискам. Основные возможности: Автоматический расчет объема позиции на основе риска на сделку Контроль дневной просадки Контроль максимальной просадки счета Расчет лота по размеру стоп-лосса Интерактивная панель управления на графике Подтверждение
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