Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms
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- Версия: 1.860
Xauusd Breakout Light — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли пробоями по золоту (XAUUSD). Он автоматически управляет входами, выходами, рисками, переводом сделки в безубыток, трейлинг-стопом и защитой торгового счёта.
Версия Light включает полноценный торговый движок и предназначена для трейдеров, которым нужна простая и готовая к использованию автоматическая стратегия без расширенной статистической оптимизации.
Важная настройка
Для корректной работы советника необходимо правильно указать часовой пояс (Timezone) в настройках EA.
Стратегия использует торговые сессии, временные диапазоны и ежедневные торговые окна. Неверно выбранный часовой пояс может привести к неправильному построению диапазона, пропуску сигналов или открытию сделок вне запланированной сессии.
Перед началом работы рекомендуется:
- Проверить время сервера брокера.
- Установить правильный часовой пояс в параметрах советника.
- Выполнить тестирование в Strategy Tester.
- Использовать те же настройки времени при переходе на реальный счёт.
Возможности версии Light
- Полностью автоматическая торговля XAUUSD
- Автоматическое открытие и закрытие сделок
- Расчёт объёма позиции на основе риска
- Автоматическое управление Stop Loss
- Автоматический перевод в безубыток
- Trailing Stop
- Фильтр торговых сессий
- Новостной фильтр
- Защита по дневной и общей просадке
- Контроль маржи и максимального объёма позиции
- Информационная панель в реальном времени
- Графическая визуализация сделок
- Полная совместимость со Strategy Tester
Ограничения версии Light
Версия Light использует стандартные параметры стратегии и фиксированные множители.
Она не предоставляет доступ к расширенным возможностям версии Full, включая:
- Индивидуальные множители для каждого сетапа
- Адаптивное управление объёмом позиции
- Setup Matrix
- Статистический движок рекомендаций
- Анализ результатов тестирования
- Анализ истории торгового счёта
- Определение лучших и худших сетапов
- Рекомендации на основе Profit Factor, прибыли и среднего значения R
- Автоматическую корректировку множителей на основе статистики
- Загрузку статистики из файлов тестирования и торгового счёта
- Объединение нескольких статистических файлов
- Расширенные инструменты анализа и исследований
Все эти функции доступны только в версии Full.
Версия Full
Полная версия включает интеллектуальную систему PRB Intelligence Engine.
Она позволяет анализировать исторические сделки, сравнивать эффективность различных сетапов и автоматически рассчитывать рекомендуемые множители для различных рыночных условий.
Система определяет:
- Наиболее прибыльные сетапы
- Наименее эффективные сетапы
- Редко встречающиеся комбинации
- Сетапы с недостаточным количеством статистики
- Ситуации, в которых рекомендуется увеличить или уменьшить риск
Все рекомендации формируются на основе количества сделок, Profit Factor, чистой прибыли и среднего значения R.
До получения достаточного количества статистики используются значения множителей по умолчанию.
Какую версию выбрать
Light идеально подходит трейдерам, которым требуется полностью автоматическая торговля XAUUSD с профессиональными настройками "из коробки".
Full предназначена для пользователей, которым необходимы расширенная статистика, интеллектуальная оптимизация и индивидуальное управление риском для каждой торговой ситуации.
Версия Light является полноценным торговым советником, однако Full предоставляет значительно больше возможностей для анализа, оптимизации и долгосрочного повышения эффективности торговли.