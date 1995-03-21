Adaptive Xauusd for Brokers and Prop Firms
- 专家
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- 版本: 1.860
产品简介
Xauusd Breakout Light 是一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动交易专家（Expert Advisor），专注于黄金（XAUUSD）突破策略。它能够自动完成开仓、平仓、风险控制、保本（Break-even）、移动止损（Trailing Stop）以及账户保护。
Light 版本保留了完整的交易引擎，非常适合希望使用简单、稳定且无需复杂配置的自动交易系统的用户。
重要设置
为了确保 EA 正常运行，必须在 EA 参数中正确设置时区（Timezone）。
本策略依赖于交易时段、区间计算和每日交易窗口。如果时区设置错误，EA 可能会：
- 在错误的时间计算交易区间；
- 错过有效交易信号；
- 在错误的交易时段开仓。
建议首次使用前：
- 确认经纪商服务器时间；
- 在 EA 参数中设置正确的时区；
- 使用策略测试器（Strategy Tester）进行回测；
- 实盘交易时保持与回测相同的时区设置。
Light 版本包含功能
- 全自动 XAUUSD 交易
- 自动开仓和平仓
- 基于风险百分比的仓位管理
- 自动止损管理
- 自动保本功能
- 移动止损（Trailing Stop）
- 交易时段过滤
- 新闻过滤器
- 每日及总回撤保护
- 保证金及最大手数保护
- 实时监控仪表盘
- 图表交易可视化
- 完全兼容 MetaTrader 5 Strategy Tester
Light 版本限制
Light 版本采用默认交易配置和固定倍数（Multiplier）。
以下高级功能仅在 Full 版本中提供：
- 每个交易组合独立倍数设置
- 自适应仓位管理
- Setup Matrix（策略矩阵）
- 智能统计分析引擎
- 回测统计分析
- 实盘账户历史分析
- 自动识别最佳与最差交易组合
- 基于 Profit Factor、净利润及平均 R 的优化建议
- 基于统计数据自动调整倍数
- 加载回测统计文件
- 加载账户统计文件
- 合并多个统计数据文件
- 高级研究与优化工具
Full 版本
Full 版本包含完整的 PRB Intelligence Engine（智能分析引擎）。
它能够分析历史交易数据，对不同交易组合进行比较，并根据真实统计结果提供仓位倍数优化建议。
系统能够自动识别：
- 最佳交易组合
- 表现较差的交易组合
- 极少发生的交易组合
- 数据不足的交易组合
- 建议增加或降低风险的市场环境
所有建议均基于：
- 交易次数
- Profit Factor
- 净利润
- 平均 R 值
只有在拥有足够统计数据后，系统才会建议调整倍数，否则将继续使用默认设置。
如何选择版本
Light 版本适合希望快速开始自动交易 XAUUSD，并使用经过验证的默认参数的用户。
Full 版本适合希望利用统计分析、自适应仓位管理以及高级优化功能，不断提升长期交易表现的专业交易者。
Light 已经是一款完整的自动交易 EA，而 Full 则提供更强大的分析能力、更高的灵活性以及持续优化交易表现的完整解决方案。