Macd trend line
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Активации: 20
MACD Indicator
MACD (Moving Average Convergence Divergence) is a popular MT5 indicator that shows trend direction, momentum, and buy or sell signals using two moving averages.
Default Settings
- Fast EMA: 12
- Slow EMA: 26
- Signal Line: 9
Benefits
- Finds buy and sell signals.
- Shows trend strength.
- Measures market momentum.
- Helps spot trend reversals.
- Works on Forex, Gold, Crypto, Stocks, and Indices.
- Good for scalping, intraday, and swing trading.
How to Use
Buy Signal
- MACD crosses above the Signal Line.
- Histogram turns positive.
- Confirm with a bullish candle before buying.
Sell Signal
- MACD crosses below the Signal Line.
- Histogram turns negative.
- Confirm with a bearish candle before selling.
Tips
Use MACD with RSI or Moving Averages for better results. Always use a Stop Loss and proper risk management.