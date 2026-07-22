FVG and Fractals MT5

TM FVG & Fractals MT5 属于 Trade Manager 系列，是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业交互式 Fair Value Gap (FVG 价值缺口/不平衡区) 和分形 (Fractals) 指标，配备深色与浅色双风格控制面板。



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TM FVG & Fractals MT5 面板界面

面板采用现代紧凑型设计，轻松适应您的个性化需求：

深色 (BLACK) 和浅色 (WHITE) 主题外观。

一键在图表屏幕上实时切换主题外观。

紧凑型面板折叠模式（「- / +」按钮）。

交互式快速开关按钮：FVG - ON/OFF 和 FRACTALS - ON/OFF。

可将面板固定在图表的任意 4 个角之一。

交互式控制与功能

元素即时切换： 面板上的 FVG 和 FRACTALS 按钮支持 1 键隐藏或恢复图表上的标注，无需进入指标参数设置。

平滑适应背景颜色： 切换面板主题 (BLACK / WHITE) 时，FVG 色块和 CE 中线的颜色会自动调整为匹配的色彩搭配。此外，指标参数中分别为深色和浅色主题提供了独立的颜色设置组，可精准适应任意自定义图表背景。

智能色块延伸 (Extension Mode)：

Minimalist (3 Bars)： 极简模式，FVG 色块严格显示在形态的 3 根 K 线范围内。

极简模式，FVG 色块严格显示在形态的 3 根 K 线范围内。 Extend Until Mitigated： FVG 色块自动向右延伸，直到价格触及该区域。触及瞬间，延伸止于测试 K 线。

主要功能

自动识别看涨 (Bullish) 和看跌 (Bearish) Fair Value Gap (FVG)。

绘制 50% CE (Consequent Encroachment) 缺口中线。

基于 5 棒形态将分形 (Fractals) 显示为精致的点。

图表上的高端紧凑型控制面板。

深色 (Black) 和浅色 (White) 面板主题，支持 1 键切换。

切换主题时即时更新 FVG 色块颜色，无需重新创建图表对象。

输入参数中可分别为黑色和白色主题独立自定义 FVG 和 CE 线条颜色。

支持面板折叠至一行的高效模式。

按最小点数 (Min FVG Size) 过滤微小缺口。

限制历史深度 (Max History Bars)，节省电脑性能与内存。

可选图表 4 角中的任意固定位置 (Panel Chart Corner)。

支持多屏幕缩放自适应：Auto, Windows, Mac / Retina, Compact 和 Custom。

重要提示

TM FVG & Fractals MT5 是一款可视化分析工具，旨在帮助交易者寻找关键的流动性不平衡区域和分形水平。它不会自动开仓交易。在实盘账户使用前，建议根据您的交易策略调整相关参数