Обычные сделки за неделю: 7 to 19.

Kill The Spread – Создан для трейдеров, требующих совершенства





Каждый элемент Kill The Spread был разработан с учетом трейдеров, которые ценят простоту, точность и стабильные результаты, а не сложность и отвлекающие факторы. Этот экспертный советник сосредоточен на надежном выполнении сделок, измеренном управлении рисками и упрощенном процессе, идеальном как для проприетарных торговых компаний, так и для управления личными средствами.





Если вы цените умное выполнение заказов, прозрачную стратегию или хорошо сбалансированный метод входа, этот EA предлагает надежный и систематический подход, предназначенный для устойчивого успеха в торговле.





Важно: В настоящее время этот EA доступен по цене 50. Как только будет приобретено 5 лицензий, стоимость увеличится до 79. На данный момент было продано 4 копий. Возможность купить по этой цене ограничена.





Что включено

Каждый подтвержденный покупатель получает бонусный EA в качестве знака благодарности.

в качестве знака благодарности. Если вы хотите попробовать перед покупкой, просто запросите бесплатную демо-версию через личное сообщение, и она будет предоставлена незамедлительно.

через личное сообщение, и она будет предоставлена незамедлительно. Для тех, кто ищет надежные обратные тесты, вы можете запросить файл с правильными настройками для обратного тестирования, который будет передан в частном порядке по запросу.





Стратегия и принцип работы

Метод тренда и отката: Этот EA определяет доминирующий тренд на более высоких таймфреймах, затем ждет отката цены в пределах активного таймфрейма. Он выполняет сделку только тогда, когда откат показывает признаки истощения, при этом свечи возобновляют направление тренда, что позволяет войти по более выгодной цене, чтобы воспользоваться импульсом.

Предпочтительные торговые инструменты для этого EA: EURNZD,USDCAD,EURAUD

Этот подход создает дисциплинированный и стабильный торговый ритм, минимизируя ненужные риски и сосредоточивая внимание на хорошо спланированных установках.





Инструкции по установке: Присоедините EA к графику EURNZD используя таймфрейм M30. Достаточно одного графика, поскольку все внутренние операции полностью содержатся в этом единственном приложении.





Поддержка и дополнительные материалы

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