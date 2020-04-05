Kill The Spread

  • Эксперты
  • Dedy Marzuki
    Dedy Marzuki

    Dedy Marzuki

    5 (1)
    ╔══════════════════════════
    ║ Dedy 🚀
    ║ Creator of
    ║ 𝔻𝕖𝕕𝕪 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕊𝕪𝕤𝕥𝕖𝕞𝕤 💻📈
    ╠══════════════════════════
    ║ I build smart MQL5 tools
    ║ Expert Advisors &
    ║ Custom Indicators
    ║ 💡 Making trading simple
    ║ & efficient 💰
    ╚══════════════════════════
    2 продукта
  • Версия: 1.0
  • Активации: 15

Обычные сделки за неделю: 7 to 19.

Kill The Spread – Создан для трейдеров, требующих совершенства


Каждый элемент Kill The Spread был разработан с учетом трейдеров, которые ценят простоту, точность и стабильные результаты, а не сложность и отвлекающие факторы. Этот экспертный советник сосредоточен на надежном выполнении сделок, измеренном управлении рисками и упрощенном процессе, идеальном как для проприетарных торговых компаний, так и для управления личными средствами.


Если вы цените умное выполнение заказов, прозрачную стратегию или хорошо сбалансированный метод входа, этот EA предлагает надежный и систематический подход, предназначенный для устойчивого успеха в торговле.


Важно: В настоящее время этот EA доступен по цене 50. Как только будет приобретено 5 лицензий, стоимость увеличится до 79. На данный момент было продано 4 копий. Возможность купить по этой цене ограничена.


Что включено

  • Каждый подтвержденный покупатель получает бонусный EA в качестве знака благодарности.
  • Если вы хотите попробовать перед покупкой, просто запросите бесплатную демо-версию через личное сообщение, и она будет предоставлена незамедлительно.
  • Для тех, кто ищет надежные обратные тесты, вы можете запросить файл с правильными настройками для обратного тестирования, который будет передан в частном порядке по запросу.


Стратегия и принцип работы

Метод тренда и отката: Этот EA определяет доминирующий тренд на более высоких таймфреймах, затем ждет отката цены в пределах активного таймфрейма. Он выполняет сделку только тогда, когда откат показывает признаки истощения, при этом свечи возобновляют направление тренда, что позволяет войти по более выгодной цене, чтобы воспользоваться импульсом.

Предпочтительные торговые инструменты для этого EA: EURNZD,USDCAD,EURAUD

Этот подход создает дисциплинированный и стабильный торговый ритм, минимизируя ненужные риски и сосредоточивая внимание на хорошо спланированных установках.


Инструкции по установке: Присоедините EA к графику EURNZD используя таймфрейм M30. Достаточно одного графика, поскольку все внутренние операции полностью содержатся в этом единственном приложении.


Поддержка и дополнительные материалы


Kill The Spread разработан с долгосрочной перспективой. Его архитектура позволяет осуществлять постоянные обновления и улучшения. Ранние пользователи получают выгоду от текущей цены, прямого контакта с разработчиком и доступа к дополнительным ресурсам по мере развития продукта.

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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Clear Pulse
Dedy Marzuki
5 (1)
Эксперты
Обычные сделки за неделю: 7 to 19. Clear Pulse – Разработано для трейдеров, которые ожидают большего Каждый компонент Clear Pulse был создан для трейдеров, которые предпочитают ясность, утонченность и предсказуемую производительность, а не сложности и шум. Эта система построена вокруг стабильного исполнения, контролируемого риска и рабочего процесса, который поддерживает как проп-фирмы, так и управление частным капиталом. Независимо от того, цените ли вы интеллектуальную обработку ордеров, чис
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