通常每周交易：7 to 19。

Kill The Spread – 为追求卓越的交易者精心打造





Kill The Spread的每一个元素都是为了那些重视简单性、准确性和持续结果的交易者而开发的，优先考虑可靠的交易执行、合理的风险管理和理想的简化流程，这些都适合专有交易公司和个人资金管理。





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重要: 当前，这个EA的价格为50。一旦5 个许可证被购买，费用将增加到79。到目前为止，已经售出4 份副本。以当前价格购买的机会有限。





包含内容

每位确认购买者都会收到 一个免费赠送的EA ，作为感谢的标志。

，作为感谢的标志。 如果您希望在购买前尝试，只需通过直接消息请求 免费试用版 ，我们将及时提供。

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策略与操作原则

趋势–回调方法： 此EA在较高时间框架上识别主要趋势，然后在活跃时间框架内等待价格回调。只有在回调显示出疲软迹象，蜡烛恢复趋势方向后，才会执行交易，从而以更有利的价格进入，以顺应动能。

此EA偏好的交易工具：EURNZD,USDCAD,EURAUD

这种方法创造了一个有纪律且稳定的交易节奏，最小化不必要的风险，并专注于时机良好的交易设置。





安装说明：将EA附加到EURNZD的图表上，使用时间框架M30。只需一个图表，因为所有内部操作都充分包含在此单一附件中。





支持与附加材料



