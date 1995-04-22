Kill The Spread
- 专家
-
Dedy Marzuki╔══════════════════════════
║ Dedy 🚀
║ Creator of
║ 𝔻𝕖𝕕𝕪 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕊𝕪𝕤𝕥𝕖𝕞𝕤 💻📈
╠══════════════════════════
║ I build smart MQL5 tools
║ Expert Advisors &
║ Custom Indicators
║ 💡 Making trading simple
║ & efficient 💰
╚══════════════════════════
- 版本: 1.0
- 激活: 15
通常每周交易：7 to 19。
Kill The Spread – 为追求卓越的交易者精心打造
Kill The Spread的每一个元素都是为了那些重视简单性、准确性和持续结果的交易者而开发的，优先考虑可靠的交易执行、合理的风险管理和理想的简化流程，这些都适合专有交易公司和个人资金管理。
如果您欣赏智能订单执行、透明的策略或平衡的入场方法，那么这个EA提供了一种可靠和系统化的方法，旨在实现可持续的交易成功。
重要: 当前，这个EA的价格为50。一旦5 个许可证被购买，费用将增加到79。到目前为止，已经售出4 份副本。以当前价格购买的机会有限。
包含内容
- 每位确认购买者都会收到一个免费赠送的EA，作为感谢的标志。
- 如果您希望在购买前尝试，只需通过直接消息请求免费试用版，我们将及时提供。
- 对于寻求可靠回测的用户，您可以请求合适的回测设置文件，该文件将在收到请求后私下分享。
策略与操作原则
趋势–回调方法：此EA在较高时间框架上识别主要趋势，然后在活跃时间框架内等待价格回调。只有在回调显示出疲软迹象，蜡烛恢复趋势方向后，才会执行交易，从而以更有利的价格进入，以顺应动能。
此EA偏好的交易工具：EURNZD,USDCAD,EURAUD
这种方法创造了一个有纪律且稳定的交易节奏，最小化不必要的风险，并专注于时机良好的交易设置。
安装说明：将EA附加到EURNZD的图表上，使用时间框架M30。只需一个图表，因为所有内部操作都充分包含在此单一附件中。
支持与附加材料
- MQL5频道： https://www.mql5.com/en/channels/metatrader_robots_dedy
- 综合博客指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/765420
- Telegram群组：对于更新公告、配置文件和社区聊天等独家内容，请发送直接消息以获取邀请链接。
Kill The Spread是以长期视角开发的。其架构方便持续更新和改进。早期采纳者可受益于当前价格、与开发者的直接联系，以及产品不断发展中获得额外资源的机会。