Estadistica.mq5：您的交易與分析主控面板

透過 Estadistica.mq5 優化您的交易管理——這是專為追求清晰與精準的交易者打造的終極控制面板。此獨立指標讓您能在緊湊且高效的操作介面中，即時監控未平倉部位及已平倉交易的詳細歷史紀錄。





主要功能：

全面的多標記面板：一目瞭然地查看未平倉部位摘要，包含每組貨幣對或資產的手數及即時交易結果。





進階已平倉交易分析：獲取專業的績效指標（整體摘要與按標記細分），包含總交易筆數、勝率（WR）、美元盈利及盈利係數（PF）。





魔術號篩選：專為全面相容性設計。透過應用魔術號篩選統計數據，讓您能獨立分析任何專家顧問（EA）的表現，包括馬丁格爾等複雜策略。





互動式簡潔介面：面板具備「點擊隱藏」功能，保持圖表整潔，並讓您僅在需要時顯示資訊。





回撤追蹤：透過精確的「最大回撤」與「當前回撤」指標監控風險，持續監測帳戶健康狀況。





為何選擇 Estadistica.mq5？

無論您是手動交易者還是運行多個 EA，Estadistica.mq5 都能消除混淆，並提供您做出明智決策所需的精確數據。無需再進行手動計算；立即獲取

透過 DeepL.com（免費版）翻譯