Sweep Protocol Essentials MT5

SWEEP PROTOCOL Essentials — Увидьте ликвидность раньше, чем рынок до неё доберётся

Прежде чем искать сигнал, нужно знать, куда смотреть.

SWEEP PROTOCOL Essentials непрерывно отображает уровни ликвидности, которые отслеживают институциональные игроки, и предупреждает вас в тот момент, когда цена касается их.

Максимум/минимум предыдущего дня, 50 % диапазона, Midnight Open, полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк: это зоны, к которым рынок возвращается постоянно. Essentials автоматически отображает их на вашем графике и оповещает в нужный момент, без необходимости неотрывно следить за экраном.

Ключевые возможности
- Автоматические уровни ликвидности: максимум/минимум предыдущего дня, недели и месяца, 50 % диапазона, Midnight Open, строятся и обновляются самостоятельно.
- Диапазоны сессий: Азия, Лондон, Нью-Йорк отображаются непрерывно, с цветовой маркировкой по сессиям.
- Оповещения о касании: уведомление (всплывающее и/или push), как только достигается ключевой уровень, не нужно оставаться перед экраном.
- Мини-панель: рыночный контекст с одного взгляда (активная сессия, уровни дня) прямо на графике.
- Лёгкий и ненавязчивый: нулевое влияние на плавность работы вашей платформы, никакие данные не отправляются наружу.
- Универсальный: все символы, все таймфреймы, индексы, форекс, металлы, крипто-CFD.

Как это работает
Рынок структурно возвращается к ограниченному числу уровней: тем, которые концентрируют наибольшее количество отложенных ордеров. SWEEP PROTOCOL Essentials идентифицирует эти уровни на основе ценовой структуры предыдущих дней, недель и сессий, поддерживает их актуальность с каждой новой свечой и сигнализирует об их касании в реальном времени. Он сосредоточен на одном вопросе: знать, где находится ликвидность, четко размеченная и автоматически поддерживаемая в актуальном состоянии.

Для кого?
- Трейдеры, открывающие для себя подход ICT / SMC и желающие визуализировать уровни ликвидности без сложностей.
- Дискреционные трейдеры, которые уже строят собственное понимание рынка и хотят надёжное визуальное напоминание о ключевых уровнях.
- Любой, кто хочет бесплатно и без обязательств познакомиться с автоматическим картированием ликвидности.

Что включено
- Индикатор SWEEP PROTOCOL Essentials (файл .ex5, MetaTrader 5), 100 % бесплатно.
- Уровни ликвидности, диапазоны сессий, оповещения о касании и мини-панель.
- Обновления продукта, пока он активен на Market.
Эта редакция сосредоточена на картировании ликвидности и оповещениях о касании уровня; она не включает обнаружение свипов, подтверждение ордер-блоком, виртуальный торговый движок или панель проп-фирмы.

Начало работы
1) Установите индикатор из вкладки Терминал, Пользовательские индикаторы вашего MetaTrader 5.
2) Перетащите SWEEP PROTOCOL Essentials на график по выбору, символ и таймфрейм свободны.
3) Позвольте уровням и диапазонам сессий построиться автоматически.
4) Включите подходящие вам оповещения (всплывающие и/или push), чтобы получать уведомления при касании уровня.

Руководство и поддержка
Свяжитесь с автором через сообщения MQL5, чтобы получить краткое руководство и задать любые вопросы. Адрес блога, посвящённого методу, передаётся по запросу.

Цена
Бесплатно. Без ограничения по времени, без заблокированных функций в рамках описанного выше.

Индикатор поддержки принятия решений и обучающего назначения. Он не размещает и не изменяет никакие реальные ордера. Это не инвестиционная консультация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.

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Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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