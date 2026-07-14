Sweep Protocol Essentials MT5
- Индикаторы
-
- Версия: 1.3
- Обновлено: 16 июля 2026
SWEEP PROTOCOL Essentials — Увидьте ликвидность раньше, чем рынок до неё доберётсяПрежде чем искать сигнал, нужно знать, куда смотреть.
SWEEP PROTOCOL Essentials непрерывно отображает уровни ликвидности, которые отслеживают институциональные игроки, и предупреждает вас в тот момент, когда цена касается их.
Максимум/минимум предыдущего дня, 50 % диапазона, Midnight Open, полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк: это зоны, к которым рынок возвращается постоянно. Essentials автоматически отображает их на вашем графике и оповещает в нужный момент, без необходимости неотрывно следить за экраном.
Ключевые возможности
- Автоматические уровни ликвидности: максимум/минимум предыдущего дня, недели и месяца, 50 % диапазона, Midnight Open, строятся и обновляются самостоятельно.
- Диапазоны сессий: Азия, Лондон, Нью-Йорк отображаются непрерывно, с цветовой маркировкой по сессиям.
- Оповещения о касании: уведомление (всплывающее и/или push), как только достигается ключевой уровень, не нужно оставаться перед экраном.
- Мини-панель: рыночный контекст с одного взгляда (активная сессия, уровни дня) прямо на графике.
- Лёгкий и ненавязчивый: нулевое влияние на плавность работы вашей платформы, никакие данные не отправляются наружу.
- Универсальный: все символы, все таймфреймы, индексы, форекс, металлы, крипто-CFD.
Как это работает
Рынок структурно возвращается к ограниченному числу уровней: тем, которые концентрируют наибольшее количество отложенных ордеров. SWEEP PROTOCOL Essentials идентифицирует эти уровни на основе ценовой структуры предыдущих дней, недель и сессий, поддерживает их актуальность с каждой новой свечой и сигнализирует об их касании в реальном времени. Он сосредоточен на одном вопросе: знать, где находится ликвидность, четко размеченная и автоматически поддерживаемая в актуальном состоянии.
Для кого?
- Трейдеры, открывающие для себя подход ICT / SMC и желающие визуализировать уровни ликвидности без сложностей.
- Дискреционные трейдеры, которые уже строят собственное понимание рынка и хотят надёжное визуальное напоминание о ключевых уровнях.
- Любой, кто хочет бесплатно и без обязательств познакомиться с автоматическим картированием ликвидности.
Что включено
- Индикатор SWEEP PROTOCOL Essentials (файл .ex5, MetaTrader 5), 100 % бесплатно.
- Уровни ликвидности, диапазоны сессий, оповещения о касании и мини-панель.
- Обновления продукта, пока он активен на Market.
Эта редакция сосредоточена на картировании ликвидности и оповещениях о касании уровня; она не включает обнаружение свипов, подтверждение ордер-блоком, виртуальный торговый движок или панель проп-фирмы.
Начало работы
1) Установите индикатор из вкладки Терминал, Пользовательские индикаторы вашего MetaTrader 5.
2) Перетащите SWEEP PROTOCOL Essentials на график по выбору, символ и таймфрейм свободны.
3) Позвольте уровням и диапазонам сессий построиться автоматически.
4) Включите подходящие вам оповещения (всплывающие и/или push), чтобы получать уведомления при касании уровня.
Руководство и поддержка
Свяжитесь с автором через сообщения MQL5, чтобы получить краткое руководство и задать любые вопросы. Адрес блога, посвящённого методу, передаётся по запросу.
Цена
Бесплатно. Без ограничения по времени, без заблокированных функций в рамках описанного выше.
Индикатор поддержки принятия решений и обучающего назначения. Он не размещает и не изменяет никакие реальные ордера. Это не инвестиционная консультация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.