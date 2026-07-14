Sweep Protocol Essentials MT5

SWEEP PROTOCOL Essentials — Увидьте ликвидность раньше, чем рынок до неё доберётся



Прежде чем искать сигнал, нужно знать, куда смотреть.



SWEEP PROTOCOL Essentials непрерывно отображает уровни ликвидности, которые отслеживают институциональные игроки, и предупреждает вас в тот момент, когда цена касается их.



Максимум/минимум предыдущего дня, 50 % диапазона, Midnight Open, полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк: это зоны, к которым рынок возвращается постоянно. Essentials автоматически отображает их на вашем графике и оповещает в нужный момент, без необходимости неотрывно следить за экраном.



Ключевые возможности

- Автоматические уровни ликвидности: максимум/минимум предыдущего дня, недели и месяца, 50 % диапазона, Midnight Open, строятся и обновляются самостоятельно.

- Диапазоны сессий: Азия, Лондон, Нью-Йорк отображаются непрерывно, с цветовой маркировкой по сессиям.

- Оповещения о касании: уведомление (всплывающее и/или push), как только достигается ключевой уровень, не нужно оставаться перед экраном.

- Мини-панель: рыночный контекст с одного взгляда (активная сессия, уровни дня) прямо на графике.

- Лёгкий и ненавязчивый: нулевое влияние на плавность работы вашей платформы, никакие данные не отправляются наружу.

- Универсальный: все символы, все таймфреймы, индексы, форекс, металлы, крипто-CFD.



Как это работает

Рынок структурно возвращается к ограниченному числу уровней: тем, которые концентрируют наибольшее количество отложенных ордеров. SWEEP PROTOCOL Essentials идентифицирует эти уровни на основе ценовой структуры предыдущих дней, недель и сессий, поддерживает их актуальность с каждой новой свечой и сигнализирует об их касании в реальном времени. Он сосредоточен на одном вопросе: знать, где находится ликвидность, четко размеченная и автоматически поддерживаемая в актуальном состоянии.



Для кого?

- Трейдеры, открывающие для себя подход ICT / SMC и желающие визуализировать уровни ликвидности без сложностей.

- Дискреционные трейдеры, которые уже строят собственное понимание рынка и хотят надёжное визуальное напоминание о ключевых уровнях.

- Любой, кто хочет бесплатно и без обязательств познакомиться с автоматическим картированием ликвидности.



Что включено

- Индикатор SWEEP PROTOCOL Essentials (файл .ex5, MetaTrader 5), 100 % бесплатно.

- Уровни ликвидности, диапазоны сессий, оповещения о касании и мини-панель.

- Обновления продукта, пока он активен на Market.

Эта редакция сосредоточена на картировании ликвидности и оповещениях о касании уровня; она не включает обнаружение свипов, подтверждение ордер-блоком, виртуальный торговый движок или панель проп-фирмы.



Начало работы

1) Установите индикатор из вкладки Терминал, Пользовательские индикаторы вашего MetaTrader 5.

2) Перетащите SWEEP PROTOCOL Essentials на график по выбору, символ и таймфрейм свободны.

3) Позвольте уровням и диапазонам сессий построиться автоматически.

4) Включите подходящие вам оповещения (всплывающие и/или push), чтобы получать уведомления при касании уровня.



Руководство и поддержка

Свяжитесь с автором через сообщения MQL5, чтобы получить краткое руководство и задать любые вопросы. Адрес блога, посвящённого методу, передаётся по запросу.



Цена

Бесплатно. Без ограничения по времени, без заблокированных функций в рамках описанного выше.



Индикатор поддержки принятия решений и обучающего назначения. Он не размещает и не изменяет никакие реальные ордера. Это не инвестиционная консультация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.



