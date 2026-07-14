Sweep Protocol Essentials MT5

SWEEP PROTOCOL Essentials — 在市场触及流动性之前先看到它



在寻找信号之前，你需要知道该往哪里看。



SWEEP PROTOCOL Essentials 持续为您绘制机构瞄准的流动性水平，并在价格触及它们的那一刻向您发出警报。



前一日高点/低点、区间 50 %、午夜开盘、亚洲 / 伦敦 / 纽约完整时段区间：这些是市场不断重访的区域。Essentials 自动在您的图表上显示它们，并在正确的时间通知您，无需您持续盯着屏幕。



核心功能

- 自动流动性水平：前一日、周、月高点/低点，区间 50 %，午夜开盘，自动绘制和更新。

- 时段区间：亚洲、伦敦、纽约持续显示，每个时段按颜色编码。

- 触及警报：一旦触及关键水平立即通知（弹出和/或推送），无需守在屏幕前。

- 迷你仪表板：市场背景一目了然（活跃时段、当日水平）直接显示在图表上。

- 轻量且无干扰：对平台流畅性零影响，不向外部发送任何数据。

- 通用性：所有商品、所有时间框架，指数、外汇、金属、加密 CFD。



工作原理

市场在结构上会返回到有限数量的水平：那些集中最多待处理订单的水平。SWEEP PROTOCOL Essentials 根据前几日、周和时段的价格结构识别这些水平，随每根新蜡烛更新它们，并实时发出触及信号。它专注于一个问题：清楚地标出流动性所在的位置，并自动保持更新。



适合谁？

- 发现 ICT / SMC 方法并希望无复杂性地可视化流动性水平的交易者。

- 已经构建自己的市场解读并希望获得关键水平可靠视觉提醒的主观交易者。

- 任何希望免费初步体验自动流动性映射的人。



包含内容

- SWEEP PROTOCOL Essentials 指标（.ex5 文件，MetaTrader 5），100% 免费。

- 流动性水平、时段区间、触及警报和迷你仪表板。

- 产品在 Market 上活跃期间的更新。

本版本专注于流动性映射和水平触及警报；不包含扫荡检测、订单块确认、虚拟交易引擎或资金公司仪表板。



入门指南

1) 从您的 MetaTrader 5 的终端、自定义指标标签安装指标。

2) 将 SWEEP PROTOCOL Essentials 拖到您选择的图表上，商品和时间框架自由选择。

3) 让水平和时段区间自动构建。

4) 启用适合您的警报（弹出和/或推送），以便在触及水平时立即收到通知。



手册与支持

通过 MQL5 消息联系作者以接收快速入门指南，并咨询任何问题。专门方法博客地址将在您索取后提供。



定价

免费。无时间限制，在上述范围内无锁定功能。



决策辅助和教育指标。它不下达或修改任何真实订单。这不是投资建议。交易存在资本损失风险。



