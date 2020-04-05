No Nonsense Bot
- Эксперты
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Akash Sambhaji Bhagat🚀 Professional MT5 Trader & Expert Advisor Developer
I am an experienced trader specializing in automated trading systems for MetaTrader 5. All my Expert Advisors are built from real market experience, disciplined trading logic, and clean, efficient code.
- Версия: 1.0
- Активации: 20
ЖИВАЯ 100К реальная учетная запись:https://www.mql5.com/en/signals/2360375
Текущая цена запуска: 120 — это предложение действительно для первых 10 проданных копий. Как только они будут распроданы, цена возрастет до 150. В данный момент 9 копий были куплены по этой цене.
Бонус для покупателей: После завершения покупки свяжитесь со мной, и вы получите дополнительного Советника Эксперта совершенно бесплатно в знак благодарности за ваше доверие.
Доступна пробная версия: Хотите попробовать перед покупкой? Напишите мне сообщение, чтобы получить демоверсию без затрат, позволяющую протестировать его на реальном демо-аккаунте перед окончательным решением.
No Nonsense Bot разработан для трейдеров, ищущих ясный и простой автоматизированный подход. Он интегрирует направленную основную стратегию с встроенными фильтрами, которые оценивают рыночную волатильность, время сессии и поведение цен перед началом торгов. Это обеспечивает входы только в четко определенные рыночные фазы, а не реагирует на каждое маленькое изменение цен.
Советник Эксперт работает как контроллер для одного графика: просто прикрепите его к графику XAGUSD на временном интервале M30. Затем он запускает свою логику с этого графика, одновременно отслеживая возможности по XAGUSD. Этот дизайн сохраняет настройки эффективными, но позволяет одновременно управлять несколькими инструментами в гармонии.
Обзор быстрого старта
- Прикрепите No Nonsense Bot к одному графику XAGUSD с использованием временного интервала M30.
- Выберите брокера, предлагающего узкие спреды и надежное исполнение ордеров.
- Минимально рекомендуемый депозит: $300 или больше, с кредитным плечом не менее 1:33; более высокие плечи также допустимы.
- Если вы торгуете на финансируемых, проп или FA счетах, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее, чтобы я мог подстроить настройки под правила вашего счета.
|Исполнение & Снимок Настроек
|Основной график
|XAGUSD (контроль одного графика)
|Временной интервал
|M30
|Мониторируемые символы
|XAGUSD
|Требование к брокеру
|Низкий спред и среда быстрого исполнения
|Рекомендуемый капитал
|Не менее $300 с плечом выше 1:33
|Настройка обратного тестирования
|Напишите мне для получения предварительно сконфигурированного файла настроек и подробных инструкций для достижения точных результатов обратного тестирования.
|Доступ к демо
|Свяжитесь со мной, чтобы получить демоверсию на ограниченное время, подходящую для испытаний на реальном демо-аккаунте.
|Дополнительный бонус
|Завершите покупку и свяжитесь, чтобы получить в подарок дополнительного Советника Эксперта.
Основная торговая концепция
Адаптация к рыночной структуре: No Nonsense Bot сосредоточен на распознавании развивающихся рыночных структур. Он постоянно анализирует максимумы и минимумы колебаний и изменяющиеся области покупательского и продажного давления, чтобы определить, находится ли рынок в фазе расширения или сокращения. EA торгует только тогда, когда эта структура подтверждает четкий направленный тренд, избегая непредсказуемых или волатильных условий.
Расширенные фильтры на вход: Перед размещением сделок внутренние фильтры оценивают стабильность волатильности, глубину недавних откатов и соотношение между ценой и недавними диапазонами. Входы происходят только в том случае, если эти критерии соответствуют направлениям текущего рынка. Этот процесс минимизирует случайные сделки и изолирует позиции в сегментах рынка с более высоким вероятностью.
Сложное управление рисками: EA использует многоуровневую систему управления рисками, которая динамично регулируется в зависимости от изменения рыночных условий. Он отслеживает условия и изменяет воздействие, чтобы оно оставалось согласованным с профилем вашего счета, вместо того чтобы применять универсальный подход. Цель состоит в том, чтобы контролировать риски, сохраняя при этом прибыль в благоприятные периоды.
Подходит для торговых счетов Prop / Funded
No Nonsense Bot хорошо работает на проп, финансируемых и FA счетах. Поскольку эти счета часто имеют уникальные правила относительно лимитов по убыткам, дневных границ и стилей торговли, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее перед использованием EA на таких счетах. Я помогу настроить параметры в соответствии с требованиями вашей компании.
Поддержка, Блог & Связь
- Для подробного поэтапного руководства, охватывающего установку, настройку и использование, смотрите пост в блоге здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572
- Будьте в курсе новостей и дополнительной информации на официальном канале MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash
- Для доступа в Telegram и прямых обсуждений, напишите мне в личные сообщения через MQL5, и я поделюсь контактной информацией.
No Nonsense Bot подходит для трейдеров, желающих иметь дисциплинированную, систему, основанную на фильтрах, которая придает приоритет управлению рисками, упрощает исполнение и хорошо вписывается как в личные торговые стратегии, так и в профессиональные финансируемые счета.