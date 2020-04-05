No Nonsense Bot

ЖИВАЯ 100К реальная учетная запись:https://www.mql5.com/en/signals/2360375

Текущая цена запуска: 120 — это предложение действительно для первых 10 проданных копий. Как только они будут распроданы, цена возрастет до 150. В данный момент 9 копий были куплены по этой цене.


Бонус для покупателей: После завершения покупки свяжитесь со мной, и вы получите дополнительного Советника Эксперта совершенно бесплатно в знак благодарности за ваше доверие.

Доступна пробная версия: Хотите попробовать перед покупкой? Напишите мне сообщение, чтобы получить демоверсию без затрат, позволяющую протестировать его на реальном демо-аккаунте перед окончательным решением.


No Nonsense Bot разработан для трейдеров, ищущих ясный и простой автоматизированный подход. Он интегрирует направленную основную стратегию с встроенными фильтрами, которые оценивают рыночную волатильность, время сессии и поведение цен перед началом торгов. Это обеспечивает входы только в четко определенные рыночные фазы, а не реагирует на каждое маленькое изменение цен.


Советник Эксперт работает как контроллер для одного графика: просто прикрепите его к графику XAGUSD на временном интервале M30. Затем он запускает свою логику с этого графика, одновременно отслеживая возможности по XAGUSD. Этот дизайн сохраняет настройки эффективными, но позволяет одновременно управлять несколькими инструментами в гармонии.


Обзор быстрого старта

  • Прикрепите No Nonsense Bot к одному графику XAGUSD с использованием временного интервала M30.
  • Выберите брокера, предлагающего узкие спреды и надежное исполнение ордеров.
  • Минимально рекомендуемый депозит: $300 или больше, с кредитным плечом не менее 1:33; более высокие плечи также допустимы.
  • Если вы торгуете на финансируемых, проп или FA счетах, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее, чтобы я мог подстроить настройки под правила вашего счета.


Исполнение & Снимок Настроек
Основной график XAGUSD (контроль одного графика)
Временной интервал M30
Мониторируемые символы XAGUSD
Требование к брокеру Низкий спред и среда быстрого исполнения
Рекомендуемый капитал Не менее $300 с плечом выше 1:33
Настройка обратного тестирования Напишите мне для получения предварительно сконфигурированного файла настроек и подробных инструкций для достижения точных результатов обратного тестирования.
Доступ к демо Свяжитесь со мной, чтобы получить демоверсию на ограниченное время, подходящую для испытаний на реальном демо-аккаунте.
Дополнительный бонус Завершите покупку и свяжитесь, чтобы получить в подарок дополнительного Советника Эксперта.


Основная торговая концепция

Адаптация к рыночной структуре: No Nonsense Bot сосредоточен на распознавании развивающихся рыночных структур. Он постоянно анализирует максимумы и минимумы колебаний и изменяющиеся области покупательского и продажного давления, чтобы определить, находится ли рынок в фазе расширения или сокращения. EA торгует только тогда, когда эта структура подтверждает четкий направленный тренд, избегая непредсказуемых или волатильных условий.


Расширенные фильтры на вход: Перед размещением сделок внутренние фильтры оценивают стабильность волатильности, глубину недавних откатов и соотношение между ценой и недавними диапазонами. Входы происходят только в том случае, если эти критерии соответствуют направлениям текущего рынка. Этот процесс минимизирует случайные сделки и изолирует позиции в сегментах рынка с более высоким вероятностью.


Сложное управление рисками: EA использует многоуровневую систему управления рисками, которая динамично регулируется в зависимости от изменения рыночных условий. Он отслеживает условия и изменяет воздействие, чтобы оно оставалось согласованным с профилем вашего счета, вместо того чтобы применять универсальный подход. Цель состоит в том, чтобы контролировать риски, сохраняя при этом прибыль в благоприятные периоды.


Подходит для торговых счетов Prop / Funded

No Nonsense Bot хорошо работает на проп, финансируемых и FA счетах. Поскольку эти счета часто имеют уникальные правила относительно лимитов по убыткам, дневных границ и стилей торговли, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее перед использованием EA на таких счетах. Я помогу настроить параметры в соответствии с требованиями вашей компании.


Поддержка, Блог & Связь

  • Для подробного поэтапного руководства, охватывающего установку, настройку и использование, смотрите пост в блоге здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572
  • Будьте в курсе новостей и дополнительной информации на официальном канале MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash
  • Для доступа в Telegram и прямых обсуждений, напишите мне в личные сообщения через MQL5, и я поделюсь контактной информацией.


No Nonsense Bot подходит для трейдеров, желающих иметь дисциплинированную, систему, основанную на фильтрах, которая придает приоритет управлению рисками, упрощает исполнение и хорошо вписывается как в личные торговые стратегии, так и в профессиональные финансируемые счета.

Рекомендуем также
Xauxag panel gestion mt5
Vincent Albert Feugier
Эксперты
XAU/XAG Panel Gestion Introduction Gold (XAU) vs. Silver (XAG) arbitrage is a cornerstone strategy for hedge funds and institutional traders. This professional-grade panel for MetaTrader 5 provides an all-in-one control station to exploit correlation gaps and relative strength between these two precious metals. Designed for surgical precision, it automates complex ratio calculations and risk management to ensure flawless execution. 1. Dual-Leg Trading System (Arbitrage) Unlike standard directio
Breakout Scalper EA
Parthasarathi C
Эксперты
Features of this EA This is fully Automated Trading Robot / Expert Advisor for MT5. It wont deploy any grid, martingale, averaging or any other risky things. It integrates multiple trend trading strategies, allowing it to quickly adapt to volatile price trends.   This EA can place Order at your own  Magic Number . Suitable for both beginners and experienced traders. Please give me yours valuable comments.
Neuro Trader EA
Roman Lomaev
Эксперты
Советник Neuro Trader EA   , созданный на основе искусственного интеллекта, предназначен для анализа и автоматической торговли на финансовых рынках. Основной акцент в работе советника сделан на использовании нейронной сети, что позволяет более гибко и точно реагировать на рыночные изменения. Алгоритм анализирует поведение рынка, используя весовые коэффициенты и динамическую адаптацию к изменяющимся условиям, что делает его особенно эффективным для краткосрочной торговли. Особенности советника:
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Эксперты
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Эксперты
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Fast Breakout Scalper EA
Sadiqa Ahsan
Эксперты
Fast Breakout Scalper EA If the demo version is not working properly, or if the bot does not perform as expected after purchase, please contact me. Before using the bot, make sure to send a message so you can receive the correct settings (set file). If you face any issues with the demo or it does not run correctly, feel free to reach out — I am available to assist you. Fast Breakout Scalper EA is a high-speed automated trading system designed to capture market breakouts using Buy Stop and Sell
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Эксперты
Представляю вам параметры и настройки бота   Series Control , который является ультра-современным ботом для работы на рынке Форекс. Этот бот использует самые новейшие технологии управления капиталом и анализа рынка для определения тренда и принятия торговых решений. Он также обладает гибкой системой управления и защиты для каждой позиции.  Валютные пары для торговли: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, G
Armani Pro Quantitative
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
AlphaTrend Institutional Structure Mode
Ionut Bogdan Vasilescu
Эксперты
ALPHATREND INSTITUTIONAL STRUCTURE MODE Descripción general: AlphaTrend es un Expert Advisor híbrido para MetaTrader 5 que combina análisis de estructura de mercado con indicadores de momentum. No es un sistema reactivo tradicional. Opera identificando primero la tendencia real mediante máximos y mínimos, luego espera un retroceso o pullback, y finalmente confirma la entrada con ADX y pendiente de media rápida. Esto permite entrar temprano en la dirección correcta, no perseguir el precio. Lógica
Swiss Guard
Kiryl Kisialiou
5 (1)
Эксперты
Swiss Guard - это полностью автоматический торговый робот с динамическим алгоритмом торговли. Робот не использует мартингейл и сетку. Все позиции сопровождаются стоп-лоссом и тей-профитом. ️   Основные характеристики: Без использования мартингейла и сетки Рекомендуемая пара: USDCHF Рекомендуемый таймфрейм: M15 Протестирован у брокеров RoboForex и ICMarkets Обновлённые тесты до 2024 года Настроен для реальной торговли "из коробки" Мониторинг в реальном времени: Myfxbook Логика работы Swiss Gu
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Эксперты
2 copies left at 49 USD. Next price is 99 USD . set file - This is a very aggressive trading strategy, based on a modified MACD indicator. It is used to analyze the anomalous zones of the market + author's methodology to restore the critical movement. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best rates of trade just on it. Recommendations: - H1 USDCHF - Leverage of 1:500 or higher (ideally 1:1000 or 1:2000) - Minimum deposit 100 units -
Pair Pulse Prime
Yao Elyse Emmanuel Yao
Эксперты
DESCRIPTION — ENGLISH SECTION I am Pair Pulse Prime. My purpose: detect high-probability institutional zones across the four most liquid Forex and metals markets, then execute with precision. I don't guess. I don't follow indicators. I identify the footprints of institutional actors — Order Blocks, Fair Value Gaps, Balanced Price Ranges, Breaker Blocks, Unicorn — and I enter only when confluences align acco
Heimdall XAU Quantum Breakout
Napat Puangjunkum
Эксперты
HEIMDALL XAU QUANTUM BREAKOUT  The All-Seeing 5-Timeframe Gold Breakout Engine Heimdall XAU Quantum Breakout  is an institutional-grade Gold breakout system that scans 5 timeframes simultaneously (D1, H4, H1, M30, M15) to identify the highest-probability Support and Resistance breakout zones. Unlike single-timeframe EAs that get caught in noise, Heimdall requires Multi-Timeframe Confluence before executing a single sniper entry. Inspired by the Norse God Heimdall who sees everything across al
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Эксперты
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
Market Entry Bot
David Macharia Kamau
Эксперты
The Automated Market Launcher is a straightforward Expert Advisor meticulously crafted for the MetaTrader 5 platform. This bot provides a simple yet powerful solution for traders who require a direct, automatic market entry. Configured to initiate a single trade immediately upon being attached to a chart, it's an ideal tool for strategies that demand rapid initial position placement without manual intervention. Key features of this expert advisor include a fully customizable lot size, which allo
Wolf EA MT5
Satria Adhi Monandar
Эксперты
Wolf-EA is an automated forex robot work using a combination of martingale and hedging. Because of this method, this EA has a very high ROI (Return of investment) with relatively good stability. According to the developers, this automated trading system is able to perform miracles. Many Traders scare away from Martingale, as this principle is perceived as the basis of the trading system. But if you play smart, it can be very profitable. Please test in a demo account first for at least a week. Al
CV Volumeprofile Adaptive EA
Calogero Vella
Эксперты
The CV Volumeprofile Adaptive EA is a professional Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for adaptive market analysis and precise institutional-grade trading decisions. The EA combines Volume Profile, market structure analysis, dynamic trend filters, and intelligent signal and risk management into one powerful trading system. Features: Adaptive Volume Profile Dynamic market structure detection Intelligent entry and exit logic Volatility and trend filters Professional risk and money managemen
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Эксперты
Отправьте мне сообщение, чтобы я мог отправить вам setfile Я рекомендую протестировать его на демо-счете в течение трех месяцев на VPS (если вы хотите, чтобы я порекомендовал VPS для этого робота, вы можете отправить мне личное сообщение), чтобы вы могли настроить его под свои нужды. Помните, что этот робот — инструмент, а не проверенная стратегия, проверенная годами. Для этого я рекомендую вам Gold Trend Swing Этот робот основан на открытии операций только в определенное время, установленное
Golden Bucket
Ahamed Sherif A
Эксперты
Features Included SYMBOL : XAUUSD ONLY Order Block Signal Trading Buy and Sell Trades Fixed Stop Loss Fixed Take Profit Trailing Stop System Small Account Optimized ($500) Spread Filter Risk Management Inputs Signal Based Trading Only No grid & Martingale Recommended Settings for Small Account SYMBOL  XAUUSD Timeframe: M15 Balance: $500+ Fixed Lot: 0.01 Stop Loss: 5000 Points Take Profit: 6000 Points Trailing Stop: Enabled Important Notes Use VPS for stable execution. Back test before live trad
FREE
SyncEdge
Nathaniel Tanglao
Эксперты
SyncEdge EA — Algorithmic Trader Trade with the market, not against it. --- Overview SyncEdge is a fully automated Expert Advisor built around a proprietary dual-signal synchronization engine. It monitors two independent market readings in real time and only acts when both converge into alignment — filtering out the noise that trips up most algorithmic systems. The result is a system that trades less, but with higher conviction on every entry. --- How It Works At its core, SyncEdge wait
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Эксперты
LAUNCHING PROMOTION:: Only a few copies left at the current price! CURRENT PRICE: $70 MONTH Join our Telegram community to share ready-made setup files Come use our EA that uses the Fimathe Strategy in an automated way . Based on support and resistance zones, our EA was designed to provide you with a new experience. The EA uses a calculation to track 2 possible breakout points. When it locates it, it immediately takes this channel to the starting point and waits for the trade to take place. Al
DYJ Dynamic StopLimit Engine
Daying Cao
Эксперты
DYJ Dynamic Stop-Limit Engine is an intelligent entry execution engine designed for automated trading systems. By dynamically combining Stop and Limit mechanisms, it strictly constrains execution prices only after a valid price trigger has been confirmed. The engine focuses on addressing common issues in high-volatility markets, such as slippage, abnormal spread expansion, and uncontrolled executions, ensuring that every trade is executed within an acceptable price range—or deliberately skipped
XAU Steady Gain Pro
Sivakumar Subbaiya
Эксперты
XAU Steady Gain Pro: Institutional-Grade Neural Trading for XAU/USD Complete Trading Suite: Gain full market transparency. When you buy this EA, you’ll also receive two professional-grade Signal Generation Indicators to help you confirm every entry with institutional precision. MT4 Indicator Nebula Pullback System – Worth $50  : See the Indicator     https://www.mql5.com/en/market/product/162844 MT5 Indicator Quantum Cross Indicator – Worth $50 : See the Indicator     https://www.mql5.com/en/m
FxHydra
Sif-eddine Tabet
Эксперты
Live Signal Tickmill :   CLICK HERE  !!!! This account reflects the actual live trading results of the EA , including verified statistics such as profit, drawdown, win rate, and trade history. Users can independently review the performance directly on MQL5 to ensure full transparency before using the system. All published backtests of FX Hydra are conducted using the safest risk settings , designed to prioritize stability and controlled drawdown rather than aggressive profit optimization. FX
UniCry
Aleksandrs Butrims
Эксперты
Торговый бот для спотовой торговли на криптобирже ByBit. Торговля происходит через ByBit REST API. Для того чтобы начать торговать Вам нужно иметь акаунт на платформе ByBit. Бот поддерживает торговлю как на реальном счете, так и на демо. Для каждого счета надо создать API ключи в личном кабинете платформы. Бот торгует по стратегии каналов Дончиана, использует треилинг и усреднение. При торговле на споте не используется маржа, поэтому не происходит стоп аута. Перед началом торговли, рекомендуется
SuperTrend AI Clustering EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Советник SuperTrend AI Clustering для MetaTrader 5 SuperTrend AI Clustering — это адаптивный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической подстройки под изменяющиеся рыночные условия. Вместо использования одного фиксированного множителя SuperTrend, советник одновременно анализирует несколько значений факторов, оценивает их недавнюю эффективность, применяет кластеризацию K-Means и выбирает группу факторов, которая показывает наилучшие результаты. Это создает динамическую
Scale EA all in one
Pan Liu
Эксперты
Мы все знаем, что на рынке много типов EA, но можем ли мы объединить их вместе? Текущая версия EA имеет две торговые стратегии, каждая из которых может торговать несколькими валютами и не вмешиваться друг в друга. Новый продукт продается со скидкой только для того, чтобы увеличить продажи! Стратегия B закрыта по умолчанию, но может быть открыта вручную, так как она предназначена для торговли в период 20 - 22 по Гринвичу. Установите торговый период в зависимости от разницы во времени между вашим
Revialon
Daniel Suk
5 (2)
Эксперты
Revialon – The Art of Adaptive Trading Like a masterful composer shaping a symphony, Revialon lets you orchestrate the market’s rhythm with precision and control. Fueled by ATR-driven volatility analysis and the timing precision of the Stochastic Oscillator , it provides a dynamic framework where you set the rules, refine the execution, and optimize the outcome . Shape Your Trading Masterpiece: Fully Customizable Strategy – Every setting is in your hands, allowing you to build a trading sys
FREE
NakaSideBot
Ricardo De Andrade Nakano
Эксперты
Представляем вам NakaSideBot - вашего идеального чемпиона на боковом рынке! Вы устали упускать прибыль, когда рынок меняет направление? Познакомьтесь с NakaSideBot, вашим идеальным чемпионом на боковом рынке! Этот передовой робот разработан для процветания в постоянно меняющихся рыночных условиях, что делает его идеальным как для трендовых, так и для боковых рынков. NakaSideBot превосходит других при переходе или консолидации рынка, улавливая возможности, которые другие могут упустить. Благод
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Infinite Wave
Akash Sambhaji Bhagat
3.67 (6)
Эксперты
LIVE 100K real account: https://www.mql5.com/en/signals/2360375 Текущая цена запуска: 275 — действительна для первых 15 копий. После этого цена будет 330 . Уже продано: 1 копий на данном этапе. Бонус для покупателей: После покупки свяжитесь со мной, и вы получите дополнительного Советника-Эксперта в качестве бесплатного бонуса за ваше доверие. Пробный доступ: Если вы хотите сначала протестировать, отправьте мне сообщение, и я предоставлю бесплатную демо-версию , чтобы вы могли протестировать е
Ever Wave
Akash Sambhaji Bhagat
5 (2)
Эксперты
Текущая цена запуска: 109 — действительна для первых 5 копий. После этого цена перейдет на 80 . Уже продано: 4 копий на этом этапе. Бонус для покупателей: После покупки свяжитесь со мной, и вы получите дополнительного советника по торговле в качестве бесплатного бонуса за ваше доверие. Пробный доступ: Если вы хотите сначала протестировать, отправьте мне сообщение, и я предоставлю бесплатную демо-версию , чтобы вы могли запустить ее на реальном демо-счете перед принятием решения. Ever Wave соз
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв