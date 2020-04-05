ЖИВАЯ 100К реальная учетная запись:https://www.mql5.com/en/signals/2360375 Текущая цена запуска: 120 — это предложение действительно для первых 10 проданных копий. Как только они будут распроданы, цена возрастет до 150. В данный момент 9 копий были куплены по этой цене.





Бонус для покупателей: После завершения покупки свяжитесь со мной, и вы получите дополнительного Советника Эксперта совершенно бесплатно в знак благодарности за ваше доверие. Доступна пробная версия: Хотите попробовать перед покупкой? Напишите мне сообщение, чтобы получить демоверсию без затрат, позволяющую протестировать его на реальном демо-аккаунте перед окончательным решением.





No Nonsense Bot разработан для трейдеров, ищущих ясный и простой автоматизированный подход. Он интегрирует направленную основную стратегию с встроенными фильтрами, которые оценивают рыночную волатильность, время сессии и поведение цен перед началом торгов. Это обеспечивает входы только в четко определенные рыночные фазы, а не реагирует на каждое маленькое изменение цен.





Советник Эксперт работает как контроллер для одного графика: просто прикрепите его к графику XAGUSD на временном интервале M30. Затем он запускает свою логику с этого графика, одновременно отслеживая возможности по XAGUSD. Этот дизайн сохраняет настройки эффективными, но позволяет одновременно управлять несколькими инструментами в гармонии.





Обзор быстрого старта

Прикрепите No Nonsense Bot к одному графику XAGUSD с использованием временного интервала M30 .

к одному графику с использованием временного интервала . Выберите брокера, предлагающего узкие спреды и надежное исполнение ордеров.

и надежное исполнение ордеров. Минимально рекомендуемый депозит: $300 или больше , с кредитным плечом не менее 1:33 ; более высокие плечи также допустимы.

, с кредитным плечом не менее ; более высокие плечи также допустимы. Если вы торгуете на финансируемых, проп или FA счетах, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее, чтобы я мог подстроить настройки под правила вашего счета.





Исполнение & Снимок Настроек Основной график XAGUSD (контроль одного графика) Временной интервал M30 Мониторируемые символы XAGUSD Требование к брокеру Низкий спред и среда быстрого исполнения Рекомендуемый капитал Не менее $300 с плечом выше 1:33 Настройка обратного тестирования Напишите мне для получения предварительно сконфигурированного файла настроек и подробных инструкций для достижения точных результатов обратного тестирования. Доступ к демо Свяжитесь со мной, чтобы получить демоверсию на ограниченное время, подходящую для испытаний на реальном демо-аккаунте. Дополнительный бонус Завершите покупку и свяжитесь, чтобы получить в подарок дополнительного Советника Эксперта.





Основная торговая концепция

Адаптация к рыночной структуре: No Nonsense Bot сосредоточен на распознавании развивающихся рыночных структур. Он постоянно анализирует максимумы и минимумы колебаний и изменяющиеся области покупательского и продажного давления, чтобы определить, находится ли рынок в фазе расширения или сокращения. EA торгует только тогда, когда эта структура подтверждает четкий направленный тренд, избегая непредсказуемых или волатильных условий.





Расширенные фильтры на вход: Перед размещением сделок внутренние фильтры оценивают стабильность волатильности, глубину недавних откатов и соотношение между ценой и недавними диапазонами. Входы происходят только в том случае, если эти критерии соответствуют направлениям текущего рынка. Этот процесс минимизирует случайные сделки и изолирует позиции в сегментах рынка с более высоким вероятностью.





Сложное управление рисками: EA использует многоуровневую систему управления рисками, которая динамично регулируется в зависимости от изменения рыночных условий. Он отслеживает условия и изменяет воздействие, чтобы оно оставалось согласованным с профилем вашего счета, вместо того чтобы применять универсальный подход. Цель состоит в том, чтобы контролировать риски, сохраняя при этом прибыль в благоприятные периоды.





Подходит для торговых счетов Prop / Funded No Nonsense Bot хорошо работает на проп, финансируемых и FA счетах. Поскольку эти счета часто имеют уникальные правила относительно лимитов по убыткам, дневных границ и стилей торговли, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее перед использованием EA на таких счетах. Я помогу настроить параметры в соответствии с требованиями вашей компании.





Поддержка, Блог & Связь Для подробного поэтапного руководства, охватывающего установку, настройку и использование, смотрите пост в блоге здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766572

Будьте в курсе новостей и дополнительной информации на официальном канале MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/botsofakash

Для доступа в Telegram и прямых обсуждений, напишите мне в личные сообщения через MQL5, и я поделюсь контактной информацией.





No Nonsense Bot подходит для трейдеров, желающих иметь дисциплинированную, систему, основанную на фильтрах, которая придает приоритет управлению рисками, упрощает исполнение и хорошо вписывается как в личные торговые стратегии, так и в профессиональные финансируемые счета.