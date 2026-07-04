Oracle Harmonic Patterns 自动识别整个加特利谐波形态家族，支持任意时间框架，并内置高质量过滤器。您只会看到经过真实多重共振确认的交易形态，而非仅仅是“看起来相似”的图案。

手动寻找谐波形态极其耗时：需要确定五个反转点、精确的斐波那契比率，以及只有当多个独立信号在同一位置汇聚时才具有意义的潜在反转区域（PRZ）。该指标会自动完成所有测量，仅在形态通过严格验证后才发出信号。

可识别的形态

Gartley（加特利） — 经典反转形态

— 经典反转形态 Bat（蝙蝠） — B点较小、D点更深，止损距离更紧凑

— B点较小、D点更深，止损距离更紧凑 Butterfly（蝴蝶） — 超出起始点，适合在极端位置寻找反转

— 超出起始点，适合在极端位置寻找反转 Crab（螃蟹） — 最精确的形态之一，具有极端斐波那契扩展

— 最精确的形态之一，具有极端斐波那契扩展 Shark（鲨鱼） — 现代5点反转结构

— 现代5点反转结构 Cypher（密码） — 根据XC点比率完成的形态

— 根据XC点比率完成的形态 Gartley + Diamond（加特利+菱形） — 加特利形态的变体，在B点与D点之间增加“扩展-收缩”结构

每个信号均经过真实共振确认，而非仅依赖比率匹配：

✅ 支撑/阻力 — 反转点必须与真实的多重测试水平一致

— 反转点必须与真实的多重测试水平一致 ✅ 趋势通道 — 反转点必须位于回归通道的统计边界

— 反转点必须位于回归通道的统计边界 ✅ 斐波那契堆叠 — 多个独立的斐波那契投影（而非单一）必须汇聚在同一区域 —— 这正是专业交易者验证PRZ的方式

— 多个独立的斐波那契投影（而非单一）必须汇聚在同一区域 —— 这正是专业交易者验证PRZ的方式 ✅ 多指标共振 — ADX、EMA排列、RSI、MACD以及布林带波动率必须同时对齐

— ADX、EMA排列、RSI、MACD以及布林带波动率必须同时对齐 ✅ RSI/MACD背离检查 在反转点进行验证

在反转点进行验证 ✅ 成交量下降检查 接近D点时（可选，仅供参考）

接近D点时（可选，仅供参考） ✅ 经典失效规则（C点不得超过A点等）

多时间框架扫描器

指标在后台持续扫描 M5、M15、M30、H1、H4、D1 和 W1，并在统一面板中显示当前所有正在完成的谐波形态 —— 即使该形态在您当前图表上不可见。

图表教育工具

完整形态以清晰标注的 X-A-B-C-D 点绘制

点绘制 每一段均标注 实际测量的斐波那契百分比 —— 立即显示形态与标准模型的吻合程度

—— 立即显示形态与标准模型的吻合程度 正确锚定的斐波那契网格直接绘制在形态上（非装饰性 —— 回撤水平真正落在B点和D点上）

实时确认面板清晰显示哪些共振因素已满足，哪些未满足

完全不交易 —— 设计如此

这是一个指标，而非智能交易系统（EA）。它绝不会自动开仓、修改或平仓，仅绘制信号，并可发送通知（Alert / Push / 声音），让您根据自己的规则和风险管理执行交易。

完全可自定义

任何比率容差、任何共振要求以及任何形态类型都可以在设置中自由开启或关闭。如果您希望专注单一策略，可仅交易 Gartley 形态；若需要最大覆盖率，则可启用整个形态家族。

重要提示 谐波形态与任何技术分析工具一样，不能保证未来结果。该指标仅为分析和学习工具。请始终结合您自身的风险管理使用。