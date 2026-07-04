Oracle Trading ElliottWave

Oracle Trading Elliott Wave Balan — 带有多重确认的埃利奥特波浪分析指标

停止猜测市场处于哪一浪。亲眼看到它。

Oracle Trading Elliott Wave Balan 是专为 MetaTrader 5 打造的完整埃利奥特波浪分析引擎，基于埃利奥特理论的经典规则（参照巴兰的著作），并融合了十一个独立的确认层——从 RSI 背离到机构订单块（Order Blocks）和公允价值缺口（Fair Value Gaps）。

该指标能在图表上实时绘制完整的波浪结构：推动浪、调整浪、对角三角形以及斐波那契网格——所有结构都带有自己的得分和标签，让您立即判断所识别形态的真实强度。

这是一个纯粹的分析工具。它不会自动开仓，不会操作您的账户，也不需要任何交易权限——只需拖拽到图表上，即可清晰阅读市场。

指标真正计算的内容

大多数“埃利奥特指标”仅停留在简单的5浪之字形。这个指标则走得更远：

同时分析三个嵌套级别 — 主浪、次级浪和微观浪。每个级别都独立分析，具有独立的敏感度和 confluence 得分。如果大级别结构“混乱”，指标会自动检查其内部是否正在形成更清晰但更小级别的结构。

— 主浪、次级浪和微观浪。每个级别都独立分析，具有独立的敏感度和 confluence 得分。如果大级别结构“混乱”，指标会自动检查其内部是否正在形成更清晰但更小级别的结构。 完整的推动浪规则 — 第2浪绝不回撤超过第1浪起点，第3浪绝不是最短的浪，第4浪的经典不重叠规则严格按照埃利奥特（及巴兰）描述执行。

— 第2浪绝不回撤超过第1浪起点，第3浪绝不是最短的浪，第4浪的经典不重叠规则严格按照埃利奥特（及巴兰）描述执行。 任意驱动浪的扩展 — 不仅限于第3浪。引擎会比较第1、3、5浪，正确判断哪一浪真正扩展。

— 不仅限于第3浪。引擎会比较第1、3、5浪，正确判断哪一浪真正扩展。 第5浪截断（“失败”） — 当第5浪未能超越第3浪极值时自动标记——这是即将反转的经典信号。

— 当第5浪未能超越第3浪极值时自动标记——这是即将反转的经典信号。 交替规则 — 同时比较第2浪和第4浪的回撤深度与持续时间，因此能正确识别急剧/快速的第2浪搭配平缓/横盘的第4浪（反之亦然）。

— 同时比较第2浪和第4浪的回撤深度与持续时间，因此能正确识别急剧/快速的第2浪搭配平缓/横盘的第4浪（反之亦然）。 对角三角形（起始和结束） — 这是第4浪被允许进入第1浪区域的特殊结构。通过验证所有五个段的真实楔形压缩或扩张来识别，而不是简单判定为“无效”。

— 这是第4浪被允许进入第1浪区域的特殊结构。通过验证所有五个段的真实楔形压缩或扩张来识别，而不是简单判定为“无效”。 所有主要调整类型 — 锯齿形、平台、三角形（收敛/发散、上升/下降），以及复合调整：双重锯齿形和双重三浪（W-X-Y 结构）。

— 锯齿形、平台、三角形（收敛/发散、上升/下降），以及复合调整：双重锯齿形和双重三浪（W-X-Y 结构）。 每个结构上的完整斐波那契网格 — 从最近完成的浪开始自动绘制回撤水平（23.6% 至 100%）和扩展水平（127.2% 至 261.8%），并在标签中显示精确价格。

十一个确认层 — 透明得分

每个被识别的结构都会获得一个开放的 confluence 得分，由多达十一个独立信号组成。您永远不会只依赖单一指标的意见：

RSI 背离 — 第5浪或 C 浪耗尽的经典信号 MACD — 确认第3浪确实携带最强动能 成交量分析 — 验证第3浪具有最大参与度，符合理论预测 一目均衡表（Ichimoku Cloud） — 动态支撑/阻力及更高时间框架趋势背景 布林带（Bollinger Bands） — 标记通常出现在第4浪或三角形突破前的压缩 订单块（Order Blocks） — 强推动浪之前留下的机构足迹 公允价值缺口（Fair Value Gaps, FVG） — 市场经常返回填补的价格失衡区域 流动性扫荡（Liquidity Sweeps） — 高于/低于相等高点和低点的止损猎杀，尤其在对角形或第5浪完成前非常有用 BOS / CHOCH — 确认结构确实按预期方向突破 多时间框架背离 — 在更高时间框架上进行相同的 RSI 背离检查，实现跨尺度确认 交易时段与波动率 regime 过滤器 — 标记低 ADX 的“死区”和低波动率区域，此时波浪计数可靠性最低

图表上一目了然

每个级别的编号波浪标签（1-2-3-4-5，A-B-C）

彩色趋势通道和支撑/阻力水平

完整的斐波那契网格（回撤与扩展），带价格标注

标记有效设置的信号箭头，附带完整得分

可选的图表诊断行，显示每个级别的当前得分 — 当您需要理解为什么指标此时标记（或不标记）信号时非常有用

适合哪些交易者

适合已经理解埃利奥特波浪理论，并希望获得基于规则的严谨第二意见的交易者——这种意见不会因为图表“看起来看涨”就忽略不重叠规则，也不会把任意五根K线称为推动浪。

该指标专为那些希望清晰看到结构、独立权衡确认信号，并基于更完整信息做出自己交易决策的交易者而设计。

重要提示

该指标仅执行分析和可视化。它不会执行交易。波浪分析本质上具有解释性——任何波浪计数、得分或确认组合都无法消除市场风险。请始终将此工具与您自己的风险管理相结合，切勿冒超过您愿意承受损失的风险。

兼容 MetaTrader 5 中的任何品种和任何时间框架。所有十一个确认层、次级浪/微观浪引擎以及每个可视元素都可以在设置中独立开启或关闭。