Seven Target
- Индикаторы
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Suleiman AlhawamdahIndicators developer
- Версия: 3.0
- Обновлено: 12 июля 2026
- Активации: 10
Seven Target – профессиональный аналитический индикатор, включающий две системы и два типа определения целей.
Первая целевая система:
Данная система основана на анализе паттернов «Флаг» или «Вымпел» всех типов, с учётом их различных сторон и вероятных вариантов построения. На основе этих бычьих или медвежьих паттернов извлекаются и выводятся профессиональные уровни Фибоначчи.
У нас есть профессиональная плавающая аналитическая панель, включающая 8 профессиональных информационно-аналитических систем, предназначенных для интеллектуального анализа графиков, определения точности целей паттернов и их непрерывного мониторинга. Таким образом, у нас будут активные цели паттернов «Флаг» или «Вымпел», а также другие, которые могут стать недействительными, – все они контролируются и полезны как в активном, так и в истёкшем состоянии. Также у нас будут профессиональные уровни Фибоначчи. Если уровень 50% подтверждается – с абсолютной уверенностью, – этот уровень будет оказывать сильное влияние на торговлю и может быть эффективно использован для простого и точного определения направления разворота цены, а также для фиксации прибыли между верхним и нижним уровнями 50%.
Мониторинг плавающей аналитической панели очень важен для понимания общего тренда, включая систему скользящих средних 7-MA, которая использует 7 профессиональных и интеллектуальных средних. Поэтому рекомендуется постоянно следить за плавающей панелью.
Когда цена достигает ожидаемой целевой зоны первой системы – системы паттернов «Флаг» или «Вымпел», – линия проекции становится зелёной, указывая на то, что цель достигнута, как на графических построениях, так и в верхней части плавающей аналитической панели. Если линия проекции становится недействительной, она отображается серым цветом.
Вторая целевая система:
Вторая система основана на масштабной и профессиональной координации между системой SMC и концепцией Smart Money, а также 8 информационно-аналитическими системами в панели, осуществляемой профессиональным и интеллектуальным образом.
Вторая система для предложения сделок и целей основана на профессиональном отслеживании изменений и информации в структуре рынка, включая BOS, CHoCH, блоки заказов (OB), ликвидность и другие параметры.
Когда предлагаемая цель формируется, появляется плавная линия с меткой «Pending» (в ожидании). Если она пробивается, это становится сигналом «Entry» (вход), при постоянной координации с плавающей информационной панелью. Также рекомендуется следить за этой панелью при принятии решения о входе на основе нарисованного предложения. Когда цена достигает ожидаемой цели, цвет графического построения и линий становится золотистым. Возможна погрешность, которая варьируется в зависимости от спредов и брокеров, поэтому это следует учитывать визуально и в качестве меры предосторожности на случай отката цены к зоне предложения, обеспечивая резервный запас в несколько пипсов.
Общая информация:
Индикатор не перерисовывается для первой системы, связанной с паттернами «Флаг» и «Вымпел», и не перерисовывается для второй системы, связанной со структурой цены. Однако он будет постоянно координироваться с информацией, поступающей от плавающей аналитической панели, для быстрого и динамичного обновления данных, корректировок и построений.
Будут выпущены несколько обновлений индикатора для повышения его возможностей, эффективности и профессионализма.
Начальная цена индикатора составит $50. В следующем обновлении она будет $61.8, затем $78, затем $100, затем $138, затем $161.
Желаю всем удачи, успехов и прибыли.
Seven Target is a very well thought out indicator, the developer has a deep understanding of trading and of coding as well. Suleiman is very friendly, trustworthy, and hard working with great pride in his work, there is no doubt he will continue to update the indicator, even though it is already excellent.