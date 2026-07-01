Seven Target – профессиональный аналитический индикатор, включающий две системы и два типа определения целей.

Первая целевая система:

Данная система основана на анализе паттернов «Флаг» или «Вымпел» всех типов, с учётом их различных сторон и вероятных вариантов построения. На основе этих бычьих или медвежьих паттернов извлекаются и выводятся профессиональные уровни Фибоначчи.

У нас есть профессиональная плавающая аналитическая панель, включающая 8 профессиональных информационно-аналитических систем, предназначенных для интеллектуального анализа графиков, определения точности целей паттернов и их непрерывного мониторинга. Таким образом, у нас будут активные цели паттернов «Флаг» или «Вымпел», а также другие, которые могут стать недействительными, – все они контролируются и полезны как в активном, так и в истёкшем состоянии. Также у нас будут профессиональные уровни Фибоначчи. Если уровень 50% подтверждается – с абсолютной уверенностью, – этот уровень будет оказывать сильное влияние на торговлю и может быть эффективно использован для простого и точного определения направления разворота цены, а также для фиксации прибыли между верхним и нижним уровнями 50%.

Мониторинг плавающей аналитической панели очень важен для понимания общего тренда, включая систему скользящих средних 7-MA, которая использует 7 профессиональных и интеллектуальных средних. Поэтому рекомендуется постоянно следить за плавающей панелью.

Когда цена достигает ожидаемой целевой зоны первой системы – системы паттернов «Флаг» или «Вымпел», – линия проекции становится зелёной, указывая на то, что цель достигнута, как на графических построениях, так и в верхней части плавающей аналитической панели. Если линия проекции становится недействительной, она отображается серым цветом.

Вторая целевая система:

Вторая система основана на масштабной и профессиональной координации между системой SMC и концепцией Smart Money, а также 8 информационно-аналитическими системами в панели, осуществляемой профессиональным и интеллектуальным образом.

Вторая система для предложения сделок и целей основана на профессиональном отслеживании изменений и информации в структуре рынка, включая BOS, CHoCH, блоки заказов (OB), ликвидность и другие параметры.

Когда предлагаемая цель формируется, появляется плавная линия с меткой «Pending» (в ожидании). Если она пробивается, это становится сигналом «Entry» (вход), при постоянной координации с плавающей информационной панелью. Также рекомендуется следить за этой панелью при принятии решения о входе на основе нарисованного предложения. Когда цена достигает ожидаемой цели, цвет графического построения и линий становится золотистым. Возможна погрешность, которая варьируется в зависимости от спредов и брокеров, поэтому это следует учитывать визуально и в качестве меры предосторожности на случай отката цены к зоне предложения, обеспечивая резервный запас в несколько пипсов.

Общая информация:

Индикатор не перерисовывается для первой системы, связанной с паттернами «Флаг» и «Вымпел», и не перерисовывается для второй системы, связанной со структурой цены. Однако он будет постоянно координироваться с информацией, поступающей от плавающей аналитической панели, для быстрого и динамичного обновления данных, корректировок и построений.

Будут выпущены несколько обновлений индикатора для повышения его возможностей, эффективности и профессионализма.

Начальная цена индикатора составит $50. В следующем обновлении она будет $61.8, затем $78, затем $100, затем $138, затем $161.

Желаю всем удачи, успехов и прибыли.