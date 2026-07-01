Seven Target

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Seven Target – профессиональный аналитический индикатор, включающий две системы и два типа определения целей.

Первая целевая система:
Данная система основана на анализе паттернов «Флаг» или «Вымпел» всех типов, с учётом их различных сторон и вероятных вариантов построения. На основе этих бычьих или медвежьих паттернов извлекаются и выводятся профессиональные уровни Фибоначчи.

У нас есть профессиональная плавающая аналитическая панель, включающая 8 профессиональных информационно-аналитических систем, предназначенных для интеллектуального анализа графиков, определения точности целей паттернов и их непрерывного мониторинга. Таким образом, у нас будут активные цели паттернов «Флаг» или «Вымпел», а также другие, которые могут стать недействительными, – все они контролируются и полезны как в активном, так и в истёкшем состоянии. Также у нас будут профессиональные уровни Фибоначчи. Если уровень 50% подтверждается – с абсолютной уверенностью, – этот уровень будет оказывать сильное влияние на торговлю и может быть эффективно использован для простого и точного определения направления разворота цены, а также для фиксации прибыли между верхним и нижним уровнями 50%.

Мониторинг плавающей аналитической панели очень важен для понимания общего тренда, включая систему скользящих средних 7-MA, которая использует 7 профессиональных и интеллектуальных средних. Поэтому рекомендуется постоянно следить за плавающей панелью.

Когда цена достигает ожидаемой целевой зоны первой системы – системы паттернов «Флаг» или «Вымпел», – линия проекции становится зелёной, указывая на то, что цель достигнута, как на графических построениях, так и в верхней части плавающей аналитической панели. Если линия проекции становится недействительной, она отображается серым цветом.

Вторая целевая система:
Вторая система основана на масштабной и профессиональной координации между системой SMC и концепцией Smart Money, а также 8 информационно-аналитическими системами в панели, осуществляемой профессиональным и интеллектуальным образом.

Вторая система для предложения сделок и целей основана на профессиональном отслеживании изменений и информации в структуре рынка, включая BOS, CHoCH, блоки заказов (OB), ликвидность и другие параметры.

Когда предлагаемая цель формируется, появляется плавная линия с меткой «Pending» (в ожидании). Если она пробивается, это становится сигналом «Entry» (вход), при постоянной координации с плавающей информационной панелью. Также рекомендуется следить за этой панелью при принятии решения о входе на основе нарисованного предложения. Когда цена достигает ожидаемой цели, цвет графического построения и линий становится золотистым. Возможна погрешность, которая варьируется в зависимости от спредов и брокеров, поэтому это следует учитывать визуально и в качестве меры предосторожности на случай отката цены к зоне предложения, обеспечивая резервный запас в несколько пипсов.

Общая информация:
Индикатор не перерисовывается для первой системы, связанной с паттернами «Флаг» и «Вымпел», и не перерисовывается для второй системы, связанной со структурой цены. Однако он будет постоянно координироваться с информацией, поступающей от плавающей аналитической панели, для быстрого и динамичного обновления данных, корректировок и построений.

Будут выпущены несколько обновлений индикатора для повышения его возможностей, эффективности и профессионализма.
Начальная цена индикатора составит $50. В следующем обновлении она будет $61.8, затем $78, затем $100, затем $138, затем $161.

Желаю всем удачи, успехов и прибыли.


Отзывы 1
eman11
1770
eman11 2026.07.03 18:49 
 

Seven Target is a very well thought out indicator, the developer has a deep understanding of trading and of coding as well. Suleiman is very friendly, trustworthy, and hard working with great pride in his work, there is no doubt he will continue to update the indicator, even though it is already excellent.

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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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Suleiman Alhawamdah
5 (32)
Индикаторы
Пожалуйста, оставьте положительный отзыв. Важное примечание: На изображении в скриншотах показаны мои индикаторы, индикатор "Suleiman Levels" и индикатор "RSI Trend V", включая, конечно, прикрепленный "Time Candle", который изначально является частью комплексного индикатора для продвинутого анализа и эксклюзивных уровней "Suleiman Levels". Если вам понравилось, попробуйте индикатор "RSI Trend V": https://www.mql5.com/en/market/product/132080 и если вам понравилось, попробуйте индикатор "Suleima
FREE
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
AI Forecasts MT5
Suleiman Alhawamdah
Индикаторы
Индикатор AI Forecasts для MT5: Система прогнозирования будущего с искусственным интеллектом и глубоким обучением (AI + ML) _ Основные особенности: Прогнозирование до 20 свечей вперед на основе динамического анализа данных Подходит для скальпинга Многоцветные графики прогнозирования, отражающие уровни уверенности в прогнозах, со счетчиком пунктов белого цвета рядом с текущим статусом Покупки/Продажи Вероятностные зоны, показывающие ожидаемые траектории цены с диапазоном изменения вероятности и
Caution Scalping
Suleiman Alhawamdah
Индикаторы
**Индикатор Caution Scalping** предназначен для предупреждения трейдеров о потенциальных рыночных рисках и ситуациях, требующих осторожности, особенно в рамках концепций «умных денег» (Smart Money) и ценовой логики ICT (ICT price action logic). Индикатор помогает трейдерам определять важные рыночные структуры и возможные сценарии дальнейшего движения цены. Он особенно полезен для скальпинговых стратегий и краткосрочной торговли, где необходимо быстро принимать решения, а также для среднесрочны
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Suleiman Alhawamdah
Эксперты
ВАЖНО: ЭТОТ ЭКСПЕРТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЯЕТ НИКАКИХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Функция советника: Загружать исторические данные точно, правильно и быстро. Необходимость: Иногда мы замечаем, что некоторые индикаторы, содержащие рисунки, графики, линии и стрелки, ведут себя странно при размещении на графике или при переключении между таймфреймами. Рисунки и линии могут неестественно перемещаться на основном экране. Эта проблема возникает из-за отсутствия необходимых данных, к
FREE
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
Индикаторы
ملاحظة هامة:   في الصورة تظهر مؤشراتي: مؤشر "مستويات سليمان" ومؤشر "RSI Trend V". مؤشر مستويات سليمان   هو تحليل أداة مؤشر قياسية وعالمية ومهنية. تم التواصل مع ما يقرب من 9800 كود نبضي لرسوماتك التحليلية منذ وقت طويل. هذا ليس مؤشرا.   مستويات سليمان القوية: Жёлтые пямоугольники (   ملاحظة حول السياسات المالية) - Промечание для нёлты прамоугольникив: "مؤشر الابتكار السيادي والوظائف الحصرية - تم تصميمه : توفير المال من البنوك والمؤسسات في شكل شموع يسلط هؤلاء النقاد الضوء على النشاط المالي النقدي،
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Suleiman Alhawamdah
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Фильтр:
eman11
1770
eman11 2026.07.03 18:49 
 

Seven Target is a very well thought out indicator, the developer has a deep understanding of trading and of coding as well. Suleiman is very friendly, trustworthy, and hard working with great pride in his work, there is no doubt he will continue to update the indicator, even though it is already excellent.

Suleiman Alhawamdah
70572
Ответ разработчика Suleiman Alhawamdah 2026.07.12 05:46
Thank you so much my friend eman11. I truly appreciate a review from an expert like you, who deeply understands chart analysis and its complexities. and thank for your kind words. I have released an update regarding the size of the analysis panel, and God willing, there will be further updates in the future to enhance the indicator's capabilities, reliability, and overall performance.
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