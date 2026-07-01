Professional Trend ADX

Professional Trend ADX — это мощный индикатор силы тренда для MetaTrader 5, который объединяет классический ADX с интуитивным отображением силы рынка (Power) и объёма. Вместо анализа силы тренда в отдельном окне индикатора линия ADX и столбцы Power отображаются непосредственно на основном графике. Это позволяет значительно быстрее определять формирование тренда, его продолжение и ослабление импульса.

Индикатор особенно подходит для внутридневных трейдеров, скальперов и дейтрейдеров, которым необходимо мгновенно оценивать силу движения рынка без переключения между несколькими индикаторами.

Рекомендуемый таймфрейм

Рекомендуется: M5–M30

Индикатор специально разработан для краткосрочных рыночных движений и показывает наилучшие результаты на таймфреймах от 5 до 30 минут.

На более высоких таймфреймах индикатор также работает корректно, однако его максимальная эффективность достигается именно во внутридневной торговле.

Принцип работы

Индикатор состоит из трёх основных компонентов.

Линия тренда ADX

Оранжевая линия ADX отображает текущую силу тренда.

растущая линия — тренд усиливается;

снижающаяся линия — тренд ослабевает;

направление (покупка или продажа) при этом не учитывается.

Столбцы Power / Объёма

Столбцы визуализируют текущее давление покупателей или продавцов.

Зелёные столбцы

доминируют покупатели;

растёт покупательская сила.

Красные столбцы

доминируют продавцы;

усиливается давление продаж.

Чем выше столбцы, тем сильнее текущий рыночный импульс.

Расчёт на основе торгового дня

Индикатор работает с привязкой к торговому дню.

Нулевая линия (Zero Line) автоматически пересчитывается в начале каждого нового торгового дня брокера.

В качестве отправной точки всегда используется цена открытия текущей дневной свечи (D1 Open) брокера.

Таким образом, каждый торговый день начинается с новой базовой точки отсчёта. Сила тренда и показатель Power рассчитываются независимо для каждого торгового дня без влияния данных предыдущего дня.

Важно:

Смена торгового дня определяется не локальным временем пользователя, а исключительно серверным временем брокера, то есть моментом открытия новой дневной свечи (D1).

отображение ADX непосредственно на основном графике;

одновременное отображение силы тренда и рыночной динамики;

ежедневный сброс для более точного внутридневного анализа;

отсутствие соединения линии ADX и нулевой линии между двумя торговыми днями;

наглядное отображение без отдельного окна индикатора;

оптимизирован для быстрого дискреционного трейдинга.

ADX

ADX Period

ПреимуществаНастройки

Период расчёта линии ADX.

Show ADX

Включение или отключение отображения линии ADX.

ADX Color

Цвет линии ADX.

ADX Line Width

Толщина линии ADX.

ADX Scale

Масштаб линии ADX относительно столбцов Power.

Минимальное значение: 0.1.

Столбцы

Bar Length

Определяет высоту столбцов Power.

По умолчанию: 24.0

Positive Bar Color

Цвет столбцов покупателей.

Negative Bar Color

Цвет столбцов продавцов.

Отображение

ADX + Bars In Front / Behind Chart

Позволяет отображать линию ADX и столбцы перед свечами или за ними.

Show Previous Days

Количество предыдущих торговых дней, отображаемых на графике.

По умолчанию:

текущий день;

два предыдущих торговых дня.

Начало торгового дня

Day Start Line Color

Цвет вертикальной линии начала торгового дня.

По умолчанию: фиолетовый.

Day Start Line Length

Длина вертикальной линии, обозначающей начало торгового дня.

Примечания

Индикатор обновляет линию ADX и столбцы Power только после закрытия свечи, что исключает постоянное перерисовывание данных внутри формирующейся свечи. Это обеспечивает стабильное отображение и более высокую производительность.

Линия ADX и нулевая линия автоматически прерываются в конце каждого торгового дня и не соединяются с данными следующего дня.

Индикатор оптимизирован для максимально быстрой работы и обрабатывает только выбранный пользователем диапазон последних торговых дней.

Professional Trend ADX предназначен для трейдеров, которым необходима компактная и наглядная визуализация силы тренда и рыночной активности непосредственно на графике, особенно при краткосрочной внутридневной торговле на таймфреймах M5–M30.