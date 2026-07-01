Professional Trend ADX

Professional Trend ADX

Professional Trend ADX — это мощный индикатор силы тренда для MetaTrader 5, который объединяет классический ADX с интуитивным отображением силы рынка (Power) и объёма. Вместо анализа силы тренда в отдельном окне индикатора линия ADX и столбцы Power отображаются непосредственно на основном графике. Это позволяет значительно быстрее определять формирование тренда, его продолжение и ослабление импульса.

Индикатор особенно подходит для внутридневных трейдеров, скальперов и дейтрейдеров, которым необходимо мгновенно оценивать силу движения рынка без переключения между несколькими индикаторами.

Рекомендуемый таймфрейм

Рекомендуется: M5–M30

Индикатор специально разработан для краткосрочных рыночных движений и показывает наилучшие результаты на таймфреймах от 5 до 30 минут.

На более высоких таймфреймах индикатор также работает корректно, однако его максимальная эффективность достигается именно во внутридневной торговле.

Принцип работы

Индикатор состоит из трёх основных компонентов.

Линия тренда ADX

Оранжевая линия ADX отображает текущую силу тренда.

  • растущая линия — тренд усиливается;
  • снижающаяся линия — тренд ослабевает;
  • направление (покупка или продажа) при этом не учитывается.

Столбцы Power / Объёма

Столбцы визуализируют текущее давление покупателей или продавцов.

Зелёные столбцы

  • доминируют покупатели;
  • растёт покупательская сила.

Красные столбцы

  • доминируют продавцы;
  • усиливается давление продаж.

Чем выше столбцы, тем сильнее текущий рыночный импульс.

Расчёт на основе торгового дня

Индикатор работает с привязкой к торговому дню.

Нулевая линия (Zero Line) автоматически пересчитывается в начале каждого нового торгового дня брокера.

В качестве отправной точки всегда используется цена открытия текущей дневной свечи (D1 Open) брокера.

Таким образом, каждый торговый день начинается с новой базовой точки отсчёта. Сила тренда и показатель Power рассчитываются независимо для каждого торгового дня без влияния данных предыдущего дня.

Важно:

Смена торгового дня определяется не локальным временем пользователя, а исключительно серверным временем брокера, то есть моментом открытия новой дневной свечи (D1).

Преимущества
  • отображение ADX непосредственно на основном графике;
  • одновременное отображение силы тренда и рыночной динамики;
  • ежедневный сброс для более точного внутридневного анализа;
  • отсутствие соединения линии ADX и нулевой линии между двумя торговыми днями;
  • наглядное отображение без отдельного окна индикатора;
  • оптимизирован для быстрого дискреционного трейдинга.
Настройки

ADX

ADX Period

Период расчёта линии ADX.

Show ADX

Включение или отключение отображения линии ADX.

ADX Color

Цвет линии ADX.

ADX Line Width

Толщина линии ADX.

ADX Scale

Масштаб линии ADX относительно столбцов Power.

Минимальное значение: 0.1.

Столбцы

Bar Length

Определяет высоту столбцов Power.

По умолчанию: 24.0

Positive Bar Color

Цвет столбцов покупателей.

Negative Bar Color

Цвет столбцов продавцов.

Отображение

ADX + Bars In Front / Behind Chart

Позволяет отображать линию ADX и столбцы перед свечами или за ними.

Show Previous Days

Количество предыдущих торговых дней, отображаемых на графике.

По умолчанию:

  • текущий день;
  • два предыдущих торговых дня.

Начало торгового дня

Day Start Line Color

Цвет вертикальной линии начала торгового дня.

По умолчанию: фиолетовый.

Day Start Line Length

Длина вертикальной линии, обозначающей начало торгового дня.

Примечания

Индикатор обновляет линию ADX и столбцы Power только после закрытия свечи, что исключает постоянное перерисовывание данных внутри формирующейся свечи. Это обеспечивает стабильное отображение и более высокую производительность.

Линия ADX и нулевая линия автоматически прерываются в конце каждого торгового дня и не соединяются с данными следующего дня.

Индикатор оптимизирован для максимально быстрой работы и обрабатывает только выбранный пользователем диапазон последних торговых дней.

Professional Trend ADX предназначен для трейдеров, которым необходима компактная и наглядная визуализация силы тренда и рыночной активности непосредственно на графике, особенно при краткосрочной внутридневной торговле на таймфреймах M5–M30.


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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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