Professional Trend ADX

Professional Trend ADX 是一款专为 MetaTrader 5 开发的强大趋势强度指标，将经典 ADX（平均趋向指数） 与直观的 Power（动能）/成交量柱状图 相结合。与传统需要在独立指标窗口中分析趋势强度不同，本指标直接在主图中显示 ADX 曲线和 Power 柱状图，使交易者能够更快识别趋势形成、趋势延续以及动能减弱。

该指标特别适合日内交易者（Intraday Trader）、剥头皮交易者（Scalper）和短线交易者（Day Trader），帮助他们无需在多个指标之间切换，即可快速判断市场走势的强弱。

推荐时间周期

推荐：M5 至 M30

本指标专为短期市场波动设计，在 5 分钟至 30 分钟 时间周期内表现最佳。

虽然更高时间周期同样适用，但其最大的分析价值体现在日内交易中。

工作原理

该指标由三个主要部分组成：

ADX 趋势线

橙色 ADX 曲线用于显示当前趋势强度。

曲线上升 = 趋势正在增强

曲线下降 = 趋势正在减弱

与多头（Long）或空头（Short）方向无关

Power / 成交量柱状图

柱状图用于显示当前买方或卖方的市场压力。

绿色柱状图

买方占据优势

买盘力量增强

红色柱状图

卖方占据优势

卖压增强

柱状图越高，表示当前市场动能越强。

基于交易日的计算方式

本指标采用按交易日计算的方式。

每个交易日开始时，**零轴（Zero Line）**都会根据当前经纪商自动重新计算。

计算起点始终采用当前经纪商日线（D1）K线的开盘价（D1 Open）。

因此，每个交易日都会建立新的参考基准，趋势强度和 Power 数据均独立计算，不受前一个交易日影响。

重要说明：

交易日的切换依据并非用户本地时间，而是经纪商服务器时间，即对应 D1 日线K线 的开始时间。

ADX 直接显示于主图

趋势强度与市场动能同时显示

每日自动重置，更适合日内分析

ADX 曲线和 Zero Line 不会跨交易日连接

无需独立指标窗口，界面更加简洁

专为快速自主交易（Discretionary Trading）优化

ADX

ADX Period

优势参数设置

ADX 曲线计算周期。

Show ADX

开启或关闭 ADX 曲线显示。

ADX Color

ADX 曲线颜色。

ADX Line Width

ADX 曲线宽度。

ADX Scale

调整 ADX 曲线相对于柱状图的缩放比例。

最小可设置为 0.1。

柱状图

Bar Length

设置 Power / 成交量柱状图的高度。

默认值：24.0

Positive Bar Color

买方柱状图颜色。

Negative Bar Color

卖方柱状图颜色。

显示设置

ADX + 柱状图显示在K线前方/后方

可选择将 ADX 曲线和柱状图显示在K线前面或后面。

Show Previous Days

显示额外历史交易日数量。

默认：

当前交易日 + 前两个交易日

交易日起始

Day Start Line Color

交易日开始垂直线颜色。

默认：紫色

Day Start Line Length

交易日开始垂直标记线长度。

注意事项

本指标仅在每根K线收盘后更新 ADX 曲线和 Power 柱状图，因此不会在当前K线形成过程中不断重绘。这不仅使图表更加稳定，也提升了整体运行性能。

ADX 曲线和 Zero Line 会在每个交易日结束时自动中断，不会与下一交易日相连。

为了获得更高的运行效率，本指标仅处理用户设置范围内最近几个交易日的数据。

Professional Trend ADX 专为希望直接在图表中以清晰、紧凑方式分析趋势强度和市场活跃度的交易者而设计，尤其适用于 M5 至 M30 时间周期的短线日内交易。