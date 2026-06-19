Volumeshadow — Индикатор дивергенций CVD

Volumeshadow отображает Cumulative Volume Delta (CVD) непосредственно на ценовом графике, позволяя с первого взгляда оценить баланс сил между покупателями и продавцами. Индикатор визуализирует CVD в виде цветных теневых областей на каждой свече, что помогает выявлять потенциальные дивергенции CVD.

Индикатор основан на тиковом объёме и предоставляет трейдерам, работающим на рынках Forex и CFD, эффективный инструмент для анализа информации, близкой к концепции Order Flow.

Основные преимущества

• CVD отображается прямо на основном графике — отдельное окно не требуется.

• Раннее выявление дивергенций CVD.

• Основан на тиковом объёме — идеально подходит для трейдеров Forex и CFD.

• Ежедневный сброс значения CVD.

• Отображение только на закрытых свечах — без перерисовки (No Repaint).

• Чёткая и ненавязчивая визуализация для эффективного анализа рынка.

Моя личная интерпретация индикатора (простой пример)

(5-минутный график — мой предпочтительный таймфрейм.)

Медвежьи дивергенции

Цена: Equal High (равный максимум)

CVD: выраженный Higher High (более высокий максимум)

или

Цена: Lower High (более низкий максимум)

CVD: Equal High / Higher High (равный максимум / более высокий максимум)

Моя интерпретация: Несмотря на рост или сохранение силы покупателей, цена не формирует новый максимум или даже образует более низкий максимум. Это свидетельствует о поглощении покупательского давления.

Бычьи дивергенции

Цена: Equal Low (равный минимум)

CVD: выраженный Lower Low (более низкий минимум)

или

Цена: Higher Low (более высокий минимум)

CVD: Equal Low / Lower Low (равный минимум / более низкий минимум)

Моя интерпретация: Несмотря на рост или сохранение силы продавцов, цена не формирует новый минимум или даже образует более высокий минимум. Это свидетельствует о поглощении давления продавцов.

Примечание

Дивергенции CVD могут использоваться как дополнительный фильтр при принятии торговых решений. Выявление поглощения покупательского или продавательского давления помогает избегать открытия позиций против преобладающего поглощения и тем самым снижает вероятность неудачных входов. Если чёткой и однозначной дивергенции не наблюдается, я лично рассматриваю это как признак здорового рынка.

Все скриншоты были сделаны в течение последних дней и недель и содержат примеры с инструментов EUR/USD, S&P 500, US100 и Gold на 5-минутном графике.

Дивергенции CVD, показанные на изображениях продукта, были определены и отмечены вручную исключительно в демонстрационных целях. Volumeshadow не обнаруживает и не отмечает дивергенции автоматически. Интерпретация и идентификация потенциальных дивергенций полностью остаются на усмотрение трейдера.