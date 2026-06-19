Volumeshadow

Volumeshadow — Индикатор дивергенций CVD

Volumeshadow отображает Cumulative Volume Delta (CVD) непосредственно на ценовом графике, позволяя с первого взгляда оценить баланс сил между покупателями и продавцами. Индикатор визуализирует CVD в виде цветных теневых областей на каждой свече, что помогает выявлять потенциальные дивергенции CVD.

Индикатор основан на тиковом объёме и предоставляет трейдерам, работающим на рынках Forex и CFD, эффективный инструмент для анализа информации, близкой к концепции Order Flow.

Основные преимущества

• CVD отображается прямо на основном графике — отдельное окно не требуется.
• Раннее выявление дивергенций CVD.
• Основан на тиковом объёме — идеально подходит для трейдеров Forex и CFD.
• Ежедневный сброс значения CVD.
• Отображение только на закрытых свечах — без перерисовки (No Repaint).
• Чёткая и ненавязчивая визуализация для эффективного анализа рынка.

Моя личная интерпретация индикатора (простой пример)

(5-минутный график — мой предпочтительный таймфрейм.)

Медвежьи дивергенции

Цена: Equal High (равный максимум)
CVD: выраженный Higher High (более высокий максимум)

или

Цена: Lower High (более низкий максимум)
CVD: Equal High / Higher High (равный максимум / более высокий максимум)

Моя интерпретация: Несмотря на рост или сохранение силы покупателей, цена не формирует новый максимум или даже образует более низкий максимум. Это свидетельствует о поглощении покупательского давления.

Бычьи дивергенции

Цена: Equal Low (равный минимум)
CVD: выраженный Lower Low (более низкий минимум)

или

Цена: Higher Low (более высокий минимум)
CVD: Equal Low / Lower Low (равный минимум / более низкий минимум)

Моя интерпретация: Несмотря на рост или сохранение силы продавцов, цена не формирует новый минимум или даже образует более высокий минимум. Это свидетельствует о поглощении давления продавцов.

Примечание

Дивергенции CVD могут использоваться как дополнительный фильтр при принятии торговых решений. Выявление поглощения покупательского или продавательского давления помогает избегать открытия позиций против преобладающего поглощения и тем самым снижает вероятность неудачных входов. Если чёткой и однозначной дивергенции не наблюдается, я лично рассматриваю это как признак здорового рынка.

Все скриншоты были сделаны в течение последних дней и недель и содержат примеры с инструментов EUR/USD, S&P 500, US100 и Gold на 5-минутном графике.

Дивергенции CVD, показанные на изображениях продукта, были определены и отмечены вручную исключительно в демонстрационных целях. Volumeshadow не обнаруживает и не отмечает дивергенции автоматически. Интерпретация и идентификация потенциальных дивергенций полностью остаются на усмотрение трейдера.


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Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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CandlePOC Pro
Michael Joller
Индикаторы
CandlePOC Pro – Point of Control for Every Single Candle CandlePOC Pro is a professional MT5 indicator that visualizes the Point of Control (POC) of every individual candle directly on the chart. For each completed candle, the price level with the highest trading activity is identified and displayed as a horizontal line. The calculation is based on MetaTrader 5 Tick Volume , allowing traders to identify the price levels where the highest amount of activity occurred within each candle. Once a can
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Marketprofileshadow
Michael Joller
Индикаторы
MarketProfileShadow MarketProfileShadow — это профиль объёма на основе торговых сессий для MT5, который визуализирует распределение проторгованного объёма внутри заданных торговых сессий. Индикатор рассчитывает и отображает Point of Control (POC) , Value Area High (VAH) и Value Area Low (VAL) , а также визуально выделяет область Value Area . Индикатор оптимизирован по производительности: активные сессии обновляются только каждые 5 минут, а уже завершённые сессии повторно не пересчитываются. Реко
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Countdown Candle Pro
Michael Joller
Индикаторы
Candle Countdown Pro – Multi-Timeframe Candle Countdown for MetaTrader 5 Candle Countdown Pro is a professional multi-timeframe indicator for MetaTrader 5 that displays the remaining time until the next candle closes across multiple timeframes simultaneously. The indicator features a clean and easy-to-read countdown panel directly on the chart and supports all major timeframes from M1 to W1 . This allows you to instantly see when the next candle will close on every selected timeframe. The panel
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Professional Trend ADX
Michael Joller
Индикаторы
Professional Trend ADX Professional Trend ADX — это мощный индикатор силы тренда для MetaTrader 5 , который объединяет классический ADX с интуитивным отображением силы рынка (Power) и объёма. Вместо анализа силы тренда в отдельном окне индикатора линия ADX и столбцы Power отображаются непосредственно на основном графике. Это позволяет значительно быстрее определять формирование тренда, его продолжение и ослабление импульса. Индикатор особенно подходит для внутридневных трейдеров, скальперов и де
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Candle Status Pro
Michael Joller
Индикаторы
Candle Status Pro – Multi-Timeframe Candle Status for MetaTrader 5 Candle Status Pro is a professional multi-timeframe indicator for MetaTrader 5 that displays the status of both the last closed candle and the current active candle across multiple timeframes in a clean and easy-to-read panel. Instead of displaying a countdown timer, the indicator visualizes the direction of each candle using colored candle icons. This allows you to instantly see whether the last or current candle of any selected
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Timeleftdisplay
Michael Joller
Утилиты
The Expert Advisor "TimeLeft Display" shows the remaining time until the close  of the current candle in a digital display. The time is displayed in days, hours, minutes, and  seconds.      Features: Time Calculation:  Calculates the remaining time until the close of the current candle based on the  current timeframe of the chart. Digital Display:  Shows the remaining time in a digital format. Customizable Font and Size:  Allows selection of the font (Arial, Arial Black, Aptos Display, Tahoma, 
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